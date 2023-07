Kinderen van Alain Delon dienen klacht in tegen zijn inwonende vriendin wegens intimidatie

De kinderen van Alain Delon beschuldigen de inwonende vriendin van hun vader van intimidatie en psychologische mishandeling.

De kinderen van Alain Delon hebben woensdag een klacht ingediend tegen de vriendin van de acteur wegens intimidatie en verduistering van correspondentie, zo maakte hun advocaat bekend. Dat meldt de Franse krant Le Figaro.

‘Ik vermoed misbruik van kwetsbare positie, en ik reken op het onderzoek om dat vast te stellen’, zei Christophe Ayela, de advocaat van Delons kinderen. De klacht is door de drie kinderen van Delon (Anouchka, Alain-Fabien en Anthony) ingediend bij het parket van Montargis, in de Loiret, waar de acteur een woning bezit in Douchy. Volgens de advocaat heeft de 87-jarige Alain Delon zich in een schriftelijke verklaring aangesloten bij de klacht.

In 2019 werd Delon getroffen door een herseninfarct. Sindsdien is zijn vriendin, volgens de verklaring van de advocaat, ‘alsmaar agressiever, denigrerender en kwetsender’ gaan optreden tegen de acteur en tegen zijn kinderen. Ze wordt ervan beschuldigd dat ze zijn correspondentie beantwoordt terwijl ze zich voor hem uitgeeft. ‘Ze isoleert hem van zijn vrienden en familie, via manipulatie en bedreigingen’, verklaart Ayela. ‘Ze controleert zijn telefoongesprekken en privéberichten. Ze verhindert dat zijn kinderen hem geregeld bezoeken, hoewel ze dat altijd gedaan hebben. Ze toont zich autoritair en bedreigend, en ze heeft de hond van Delon op een onaanvaardbare manier mishandeld.’

‘Retour de Casanova’

Anthony Delon heeft nog een tweede klacht ingediend tegen Hiromi Rollin, de vrouw die na zijn beroerte bij Alain Delon introk om voor hem te zorgen. Die klacht gaat over ‘opzettelijk geweld en opsluiting van een kwetsbaar persoon, misbruik van zwakheid en psychologische intimidatie’. Het gaat om ‘feiten die gedurende anderhalf jaar zijn vastgesteld’. Anthony Delon verklaarde dat hij op 31 januari 2022 besliste om te beginnen documenteren ‘wat er zich in de familiekring afspeelde, tussen mijn vader en zijn gezelschapsdame’. In twee jaar tijd heeft het gedrag van de vrouw volgens Anthony Delon zulke proporties aangenomen dat zijn vader zelf al aan haar zou hebben gevraagd om de woning in Douchy te verlaten.

Het stel komt niet vaak buiten. Twee jaar geleden, in juli 2021, verschenen voor de eerste keer foto’s van het stel in de pers. Delon vertelde toen aan Paris Match dat Hiromi gedurende de hele periode van zijn herstel aan zijn zijde gestaan had. Ze zouden al lang vrienden geweest zijn. Ze leerden elkaar kennen op de set van Retour de Casanova. Zij werkte er als tweede assistente; Delon nam de rol van de Italiaanse verleider voor zijn rekening.

In mei van dit jaar verspreidde Alain-Fabien Delon, de jongste zoon, foto’s van het stel in de bioscoop. Ze poseerden toen arm in arm tijdens een vertoning van Jours sauvages, een film noir van David Lanzmann, waarin Alain-Fabien Delon een drugdealer speelt.

