We vergaderen bijna 6 uur per week: ‘Dat had ook een e-mail kunnen zijn, denk ik dan’

Meer dan een op de drie werknemers heeft in een doorsnee werkweek geen enkele vergadering. Wie er wél heeft, zit daar gemiddeld 5 uur en 54 minuten in. En vindt ze meestal nuttig.

‘Ik ben zelf ook verbaasd’, zegt arbeidseconoom Stijn Baert (UGent) over hoeveel werknemers vergaderen nuttig vinden. ‘Want ik ben iemand die absoluut niet graag vergadert en er alles aan doet om dat zo beperkt mogelijk te houden. Zeker omdat we vaststellen dat 6 op de 10 vergaderingen vooral dienen om informatie over te dragen. Dat had ook een e-mail kunnen zijn, denk ik dan. Maar sommige mensen zijn wellicht ook hun mailbox wat beu.’

Samen met enkele UGent-collega’s onderzocht Baert via een gewogen enquête hoe het zit met de vergadercultuur in Vlaamse bedrijven. Ruim een op de drie werknemers heeft geen vergaderingen in een doorsnee werkweek, de andere 65 procent heeft er gemiddeld 4,5 per week en dat gedurende gemiddeld 5 uur en 54 minuten. Voor iets meer dan een op de vijf zijn dat er te veel.

Langer bij ambtenaren

Er is een opvallend verschil tussen de private en de publieke sector. In de publieke sector zijn er gemiddeld iets minder vergaderingen (3,8 in plaats van 4,9), maar ze duren wel 20 minuten langer. Bij ambtenaren eindigt een vergadering gemiddeld na meer dan anderhalf uur, werknemers in de privé sluiten al na 1 uur en 10 minuten af.

Opvallend is ook dat minder dan de helft van de vergaderingen een op voorhand aangeleverde schriftelijke agenda heeft. Ook achteraf is er maar in de helft van de gevallen een verslag. ‘Onderzoek toont nochtans aan dat een verslag met de toegewezen taken van belang is voor de efficiënte opvolging van de vergadering’, zegt Eveline Schollaert, professor hr-management aan de UGent. ‘Er wordt zelfs aangeraden om achteraf feedback te vragen aan de deelnemers over de inhoud en het verloop van de vergadering.’

Niet altijd noodzakelijk

Zeven op de tien werknemers vonden hun laatste vergadering nuttig, maar slechts de helft vond het noodzakelijk. Ze vinden ook meestal dat de vergadering ging over de doelstellingen van collega’s en niet die van zichzelf. ‘Inefficiënte vergaderingen zijn een wijdverspreid fenomeen, en dat tast zowel de effectiviteit van de organisatie als het welzijn van de medewerkers aan’, zegt professor volksgezondheid Els Clays (UGent).

‘Vergaderingen waarin geen beslissingen worden genomen en die alleen dienen om niet-dringende informatie te delen, worden beter vervangen door een andere vorm van communicatie. Bedrijven houden beter alleen vast aan vergaderingen als er inhoudelijk moet worden gediscussieerd of als er in groep problemen moeten worden opgelost.’

De UGent is van plan om later dit jaar nog bij Vlaamse bedrijven te onderzoeken wat de impact is van al dan niet vergaderen.

