Valérie (42) is alleenstaand, maar lang geen alleenstaand geval. Ons land telt steeds meer singles. Hoe hou je je alleen staande in een wereld die niet op singles gericht is? Lieve herkent zich maar al te goed in het verhaal van Valérie, voor Marjan is het een eyeopener.





Onze nieuwe podcastreeks Uit het hart gaat over de grote en kleine dingen van het leven. Moet je sterk zijn als je single bent? Hoe breek je een vriendschap op? Wat als alcohol met je aan de haal gaat? Journalisten Lieve Van de Velde en Marjan Justaert gaan elke week op bezoek bij iemand die hart en ziel op tafel legt.

