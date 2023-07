Een auto heeft een gebouw van een basisschool geramd in het Londense stadsdeel Wimbledon. Een meisje is omgekomen. Zes andere kinderen en twee volwassenen raakten gewond. De bestuurster is gearresteerd.

De vrouw reed donderdagvoormiddag een meisjesschool voor kinderen tussen 4 en 11 jaar binnen. ‘Spijtig genoeg is er een kind overleden’, maakte de politie in de namiddag bekend.

Volgens de BBC zijn er nog een aantal andere slachtoffers in levensgevaar.

De autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar de precieze omstandigheden van het ongeval. De bestuurder van het voertuig, een vrouw van in de 40, is gearresteerd op verdenking van doden door gevaarlijk rijgedrag. Terrorisme wordt momenteel uitgesloten.

Beelden tonen een Land Rover die over een grasveld van het schoolterrein was gereden en tegen een muur van het schoolgebouw was gebotst. Op het gras stond een tafel en een groot deken. Britse media gaan ervan uit dat de kinderen een picknick hielden.

De aanrijding vond plaats op ongeveer anderhalve kilometer van de plek waar het tennistoernooi van Wimbledon momenteel wordt gehouden.