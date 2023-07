Kandidaat-winkeluitbaters Delhaize ‘haken niet af door vernieuwde contracten’

Volgens de directie van Delhaize haken kandidaat-overnemers voor vestigingen van de supermarktketen niet af omdat het contract voor de zelfstandige uitbaters werd vernieuwd. Ondernemersorganisatie Unizo noemde het contract ‘onverteerbaar’.

Delhaize wil de 128 winkels die het nu nog zelf uitbaat, overlaten aan zelfstandige uitbaters. Volgens de supermarktketen zijn daarvoor al meer dan 400 kandidaten.

Luc Ardies, ceo van Buurt­super.be, de Unizo-organisatie van zelfstandige supermarkten zei donderdag in Het Nieuwsblad dat hij ze één voor één ziet afhaken. Unizo-topman Danny Van Assche noemde de franchisecontracten van Delhaize eerder al onverteerbaar. ‘Als men ondernemerschap onmogelijk maakt, moet men de winkels maar in eigen beheer houden.’

Delhaize legt uit dat het contract voor de zelfstandige uitbaters ‘verfijnd en verduidelijkt’ werd. ‘Het is niet strenger, wel duidelijker gedefinieerd’, zegt woordvoerder Roel Dekelver.

Een aanbod van 95 procent

Zo is bepaald dat de zelfstandige uitbater 95 procent van het assortiment dat Delhaize per winkelformule voorstelt, moet aanbieden. Dat moet de uniformiteit en herkenbaarheid van de winkels bevorderen. De producten uit dat vaste assortiment mag de zelfstandige ook alleen bij Delhaize aankopen. De uitbater mag enkel ‘een complementair assortiment’ producten van andere leveranciers aanbieden.

Als kandidaat-overnemers afhaken, heeft dat volgens Delhaize niets te maken met het vernieuwde contract. In mei en juni zijn er ontmoetingen geweest met alle kandidaten. ‘Zij hebben ons vragen gesteld en wij hen. Het is normaal dat dan sommige kandidaten afhaken om verschillende redenen. Dat is een natuurlijke filtering die we hadden ingecalculeerd.’ Delhaize houdt vol dat er voor elke winkel minstens één kandidaat-overnemer is.

De vakbonden blijven zich overigens verzetten tegen het plan om de winkels te verzelfstandigen. Het overleg zit muurvast, en vooral langs Franstalige kant stellen de bonden zich steeds harder op. De christelijke bond CNE verklaarde de winkels ‘onverkoopbaar’ te willen maken via een boycot. Begin augustus is er een nieuwe ondernemingsraad gepland.

