‘Wagner-leider Prigozjin is opnieuw in Rusland’

Huurlingenbaas Jevgeni Prigozjin leidt dan toch geen bannelingenbestaan op Wit-Russische bodem. Volgens de Wit-Russische president Aleksandr Loekasjenko bevindt hij zich in Sint-Petersburg.

‘Wat betreft Prigozjin, die is niet langer in Wit-Rusland maar in Sint-Petersburg.’ In een briefing aan een groep journalisten schept de Wit-Russische leider Aleksandr Loekasjenko meer klaarheid over de situatie omtrent Wagner-topman Jevgeni Prigozjin. ‘Hij is veilig en zal niet in de gevangenis terechtkomen.’

Loekasjenko speelde een belangrijke rol in een akkoord tussen Wagner en het Kremlin om de opmars van Wagner-huurlingen richting Moskou te stuiten. Een akkoord, waarvan weinig wereldkundig werd gemaakt, voorzag in een straffeloos bannelingenbestaan voor de Wagner-leider in Wit-Rusland. Sinds de muiterij lijkt het Kremlin er ook alles aan te doen om het huurlingenleger in het gewone Russische leger op te nemen. Ook het zakenimperium van de kopman wordt aan banden gelegd.

Voor zover bekend zouden muiters uit de Wagner-rangen in Wit-Rusland terecht kunnen zonder vervolging. Daarvoor stelde Wit-Rusland oude kazernes beschikbaar. Maar aan die oproep werd nog geen gehoor gegeven. ‘Zullen ze in Wit-Rusland terechtkomen of niet? En met hoeveel? We zullen het zien in de nabije toekomst’, aldus Loekasjenko.

Aan persagentschap Belta toont Loekasjenko zich hoopvol over de toekomstige relaties met Moskou. ‘Waarom zou onze relatie verzwakt zijn? We hebben samen een van de meest ernstige problemen in Rusland opgelost.’ Het Kremlin meldt dat er momenteel geen ontmoeting tussen Loekasjenko en de Russische president Vladimir Poetin op de agenda staat.

Huiszoekingen

Tegelijk schrijven Kremlingezinde media over ‘huiszoekingen’ bij de Wagner-leider in Sint-Petersburg. De Russische geheime diensten zouden er allerlei vreemde vondsten hebben gedaan, zoals goudstaven, een opgezette alligator en pruiken. Het verspreidde ook lachwekkende foto’s van een verklede Prigozjin. Die moeten allicht propaganda-doeleinden dienen.

Volgens de officiële lijn van het Kremlin laat Prigozjin de president koud. ‘We volgen hem niet. We hebben zelfs niet de intentie om dat te doen’, klinkt het bij Kremlinwoordvoerder Dmitri Peskov. Hij weigerde te reageren op de verklaringen van Loekasjenko.

