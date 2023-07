Beschuldigden krijgen het laatste woord op terreurproces: over wie gaat het ook weer?

De negen beschuldigden op het proces over de aanslagen in Brussel mogen donderdag als laatste spreken. Nadien zal de jury zich terugtrekken om te oordelen over schuld of onschuld. Wie is wie op de beklaagdenbank?

Oussama Atar (zou nu 39 jaar zijn)

Oussama Atar. Foto: rr

Zijn rol: Het spook van het terreurproces. De Brusselaar wordt gezien als de opdrachtgever achter de aanslagen en speelde een belangrijke rol binnen Islamitische Staat. Hij is vermoedelijk omgekomen in 2017 bij een droneaanval in Syrië. Maar omdat die dood nooit officieel werd vastgesteld, stond hij zowel in Parijs als in Brussel mee terecht.

Hij pleit: Niets. Atar heeft zelfs geen advocaat. Die gaf er bij de start van het proces de brui aan wegens geen mandaat van, noch contact met zijn cliënt.

Salah Abdeslam (33)

Salah Abdeslam. Foto: belga

Zijn rol: Enige overlevende terrorist van de aanslagen in Parijs. Abdeslam zat nadien verscholen bij de Brusselse terreurcel, maar werd enkele dagen voor de aanslagen gearresteerd. Zijn eigen advocaat zette hem neer als een loser, die na de Parijse aanslag met de staart tussen de benen terug naar huis kwam en door de anderen als ‘weinig betrouwbaar’ werd beschouwd. Bleef vaak afwezig tijdens het proces. Heeft al een veroordeling opgelopen tot ‘onsamendrukbaar’ (niet in te korten) levenslang en een andere tot 20 jaar cel.

Hij pleit: Onschuldig aan de terroristische moorden en moordpogingen in Brussel. Abdeslam houdt vol dat hij geen bloed aan zijn handen heeft, en schiet uit zijn krammen als iemand iets anders zegt. Volgens zijn advocaten was hij weliswaar geradicaliseerd, maar van de voorbereiding van de aanslagen in Brussel wist hij niets. Hij werd er bewust buiten gehouden. En hij heeft een alibi voor de aanslagen zelf: hij was al opgepakt.

Mohamed Abrini (38)

Mohamed Abrini. Foto: belga

Zijn rol: Abrini ging de bewuste 22 maart 2016 met een bom naar de luchthaven, maar liet die daar achter en vluchtte weg. Werd wereldberoemd als ‘de man met het hoedje’. Nam tijdens het proces geregeld het woord om zich te beklagen over de manier waarop hij wordt behandeld.

Hij pleit: Schuldig. De bewijslast voor zijn betrokkenheid is dan ook enorm. Alleen al door de reconstructie op basis van de beelden in de luchthaven, waarop hij een uur lang te zien is met zijn bom op het bagagekarretje. Zijn advocaten pleiten wel dat hij helemaal niet de leider of het brein was. Door zijn verantwoordelijkheid op te nemen, hoopt hij op enige clementie in de latere fase: als over de straf wordt beslist.

Osama Krayem (30)

Osama Krayem. Foto: belga

Zijn rol: Kocht in de dagen voor de aanslagen de noodzakelijke vuilnisbakken en rugzakken, waarin de bommen verstopt zaten. Op de dag zelf trok Krayem met een bom naar de metro, maar besliste die niet te laten ontploffen. De Zweed was een overtuigd IS-strijder in Syrië, maar houdt vol dat hij nooit echt bereid was slachtoffers te maken in het Westen.

Hij pleit: Schuldig. Althans dat doen zijn advocaten, want zelf heeft Krayem zeven maanden lang gezwegen. Hij weigerde deel te nemen aan het proces, en liet zich heel vaak wegvoeren naar de catacomben. Toch was dat volgens zijn advocaten niet uit misprijzen. ‘Hij weet dat hij zo schuldig is, dat hij zijn woorden verloren is.’

Sofien Ayari (29)

Sofien Ayari. Foto: belga

Zijn rol: Vertrok in 2014 vanuit Tunesië naar Syrië, om IS te vervoegen. Via de vluchtelingenroute kwam Ayari naar Europa en voegde zich bij de terreurcel. Speelde een rare rol bij de aanslagen in Parijs, door een mysterieuze reis naar Schiphol te maken. Zat in de cel op het moment van de Brusselse aanslagen, nadat hij samen met Abdeslam was gearresteerd.

Hij pleit: Onschuldig aan de terroristische moorden en moordpogingen. Volgens zijn advocaten zouden de aanslagen zonder Ayari net zo goed zijn gebeurd. Hij betwist niet dat hij deel uitmaakte van de terreurcel. Maar van de aanslagen in Brussel wist hij niets, omdat hij dan al was opgepakt. Ayari vindt het onfair dat hij nu al voor de derde keer terechtstaat door een ‘saucissonering’ of opsplitsing van het dossier. Eerder kreeg hij, net als Abdeslam, al eens levenslang en eens 20 jaar cel.

Ali El Haddad Asufi (38)

Ali El Haddad Asufi. Foto: belga

Zijn rol: Wordt ervan beschuldigd hand-en-spandiensten te hebben geleverd aan de terreurcel. Asufi zou onder meer voor wapens hebben gezorgd, die in Zaventem werden teruggevonden. Kwam in beeld omdat hij als goeie vriend van terrorist Ibrahim El Bakraoui aan het werk was op de luchthaven.

Hij pleit: Volledig onschuldig. Zowel aan betrokkenheid bij de terreurmoorden als wat betreft lidmaatschap van een terreurcel. Met een aanvallende stijl pleitte zijn advocaat dat het verhaal dat rond zijn cliënt wordt geschreven in een stationsroman thuishoort. Hij houdt vol niets te hebben geweten van de terreurplannen en totaal niet geradicaliseerd te zijn.

Bilal El Makhoukhi (34)

Bilal El Makhoukhi. Foto: belga

Zijn rol: Raakte als Syriëstrijder een been kwijt. Maar bleef, ook na zijn terugkeer naar België, trouw aan de radicale zaak. El Makhoukhi wist van de aanslagen en leverde hand-en-spandiensten. Hij zou er nadien ook voor zorgen dat de overblijvende wapens bij de juiste mensen terechtkwamen.

Hij pleit: Dat hij niet volgens het strafrecht, maar volgens het oorlogsrecht beoordeeld zou moeten worden, als soldaat van IS. Mocht de jury de redenering niet volgen, dan hoopt El Makhoukhi veroordeeld te worden als ‘medeplichtige’ en niet als ‘mededader’ aan de terreurmoorden. Dat zou betekenen dat hij geen essentiële hulp heeft geboden, alleen ‘nuttige’. Het verschil is dat hij geen levenslang, maar maximaal 30 jaar kan krijgen.

Hervé Muhirwa Bayingana (38)

Hervé Muhirwa Bayingana. Foto: belga

Zijn rol: Zorgde voor een schuilplek als de terreurcel die nodig had. Na de aanslagen konden Abrini en Krayem in zijn appartement schuilen voor de politie. Ook voordien had Bayingana de twee al eens een schuilplek geboden. Volgens de aanklagers is hij ‘de nieuwste broeder’, waar de terroristen het over hebben tegen de opdrachtgever in Syrië.

Hij pleit: Onschuldig, over de hele lijn. Zijn advocaten deden er alles aan om de bewijzen onderuit te halen, onder meer het oorstokje met DNA van hun cliënt dat is gevonden in de bommenfabriek. Dat zou daar gekomen zijn doordat Abrini oortjes van hem had geleend. Bayingana zou een jeugdvriend zijn van El Makhoukhi en heeft die geholpen. Maar met terreur zou hij niets te maken hebben.

Smail Farisi (38)

Smail Farisi. Foto: belga

Zijn rol: De kamikazes Ibrahim en Khalid El Bakraoui verstopten zich voor de aanslagen in zijn appartement. Vraag is of hij wist wat die van plan waren. Zelf zegt hij alvast van niet. Presenteerde zich tijdens het proces als een man van vele zwakheden, zoals alcoholisme. Als iemand die zich liet misbruiken, zonder het te beseffen.

Hij pleit: Volkomen onschuldig. Meer zelfs, volgens zijn advocaat is het dossier tegen Farisi bijeen gebricoleerd en is de vervolging een justitiële dwaling. De aanklagers willen hem ook niet langer veroordeeld zien voor de terreurmoorden, alleen nog voor lidmaatschap van een terreurgroep. Verscheen elke dag als vrij man in de assisenzaal.

Ibrahim Farisi (34)

Ibrahim Farisi. Foto: belga

Zijn rol: Heel beperkt. Hij werd opgepakt omdat hij zijn broer Smail hielp bij het leeghalen van de flat die door de kamikazes was gebruikt. De enige van de beschuldigden die alleen werd vervolgd voor lidmaatschap van een terreurgroep, en niet voor de moorden. Verscheen als vrij man. Maar toonde zich de balorige broer, die geregeld de assisenzaal op stelten zette als hij de controle over zichzelf weer eens verloor.

Hij pleit: Totaal onschuldig. En hij krijgt daarbij een flinke steun in de rug, want ook de aanklagers vragen de vrijspraak. Zijn advocaten vroegen de jury hem niet ‘wegens twijfel’ vrij te spreken, maar vrij tout court, omdat de terreurstempel heel zwaar op hem zou drukken. Zijn vaste advocaat schreef een emotionele brief aan zijn cliënt, maar kon die niet zelf voorlezen in de assisenzaal omdat hij overmand was door emoties.

