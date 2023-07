Een wit poeder dat zondagavond gevonden is in het Witte Huis blijkt cocaïne te zijn. Dat hebben de veiligheidsdiensten van Washington D.C. vastgesteld, meldt een bron aan het persagentschap Reuters.

Volgens die bron is het poeder gevonden in de West Wing, die verbonden is aan de woning waar president Joe Biden woont. In de West Wing liggen het Oval Office, de Cabinet Room (de vergaderruimte voor de ambtenaren en adviseurs), de perszaal en de kantoren van het personeel van de president. Dagelijks komen honderden mensen in die vleugel van het Witte Huis.

De Secret Service (die verantwoordelijk is voor de beveiliging van de president) zei dinsdag dat er zondag een ‘onbekend voorwerp’ was gevonden in een werkruimte, waarna het Witte Huis tijdelijk uit voorzorg afgesloten werd. Volgens een andere bron werd het poeder gevonden tijdens een routinecontrole van de Secret Service. Later werd duidelijk dat het om cocaïne ging.

‘De brandweer van D.C. werd gebeld om het voorwerp te evalueren en stelde snel vast dat het ongevaarlijk was’, verklaart de woordvoerder van de Secret Service. Hij voegde eraan toe dat er ‘een onderzoek loopt naar de oorzaak en de manier’ waarop het poeder het Witte Huis is binnengekomen.

Biden was zondag niet in het Witte Huis. Hij en zijn gezin keerden dinsdagochtend terug van een weekend in het presidentiële buitenverblijf Camp David.

Lees ook