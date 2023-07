Wimbledon start vandaag met Mertens, ook Coppejans, Goffin en Zimmerman komen in actie

Er staan vier Belgen op de planning van de vierde dag van Wimbledon. Kimmer Coppejans hervat vandaag zijn wedstrijd tegen Alex de Minaur. Elise Mertens en David Goffin vechten voor een plaats in de derde ronde. Kimberley Zimmerman opent het dubbelspel voor de Belgen.

Elise Mertens (WTA 28) speelt om 12 uur tegen de Oekraïnse Elina Svitolina (WTA 76). De twee zijn geen onbekenden: ze speelden inmiddels vijf duels tegen elkaar. De laatste keer dateert van 2021, toen won Mertens in drie sets na een supertiebreak (6-3, 5-7 en 10/6). Indien ze zich plaatst voor de derde ronde, speelt ze de winnares van het duel tussen de Amerikaanse Sofia Kenin (WTA 128) en de Chinese Xinyu Wang (ATP 73).

Rond 13.30 uur hervat de wedstrijd tussen debutant Kimmer Coppejans (ATP 188) en de Australiër Alex de Minaur (ATP 17). Woensdag kon de Oostendenaar eindelijk aan de wedstrijd beginnen na de zware regenval van dinsdag. Na de derde set werd de wedstrijd uitgesteld omdat het te donker was om verder spelen. Het stond 7-6 (7-5), 3-6 en 3-6 in het voordeel van De Minaur.

Ook David Goffin (ATP 123) gaat rond die tijd van start, voor een plek in de derde ronde. Zijn tegenstander is de Chileen Tomas Barrios Vera (ATP 133). De twee zijn elkaar nog niet eerder tegengekomen op een toernooi. Indien Goffin wint, speelt hij tegen de winnaar van het Russische duel tussen Aslan Karatsev (ATP 50) en Andrey Rublev (ATP 7).

De wedstrijd om naar uit te kijken, is het duel tussen de Brit Andy Murray (ATP 40) en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 5). Murray en Tsitsipas speelden twee keer tegen elkaar, ze konden beiden een keertje winnen. Zij sluiten vanavond Centre Court af.

Start dubbelspel

Ook de eerste wedstrijden in het dubbelspel starten vandaag. De Belgische Kimberley Zimmerman (WTA 47) speelt samen met de Russische Yana Sizikova (WTA 13). Ze nemen het in de late namiddag op tegen het Britse paar Emily Appleton (WTA 130) en Jodie Burrage (WTA 497).

Op het Engelse tennistoernooi komen nog zes Belgen in actie in het dubbelspel, namelijk Yanina Wickmayer, Greet Minnen, Elise Mertens, Kirsten Flipkens, Sander Gille en Joran Vliegen. Wickmayer en Minnen werden woensdag allebei uitgeschakeld in het enkelspel, maar verlaten Wimbledon dus nog niet. Wickmayer speelt samen met de Amerikaanse Shelby Rogers (WTA 452). Minnens partner is de Hongaarse Anna Bondar (WTA 50).

Lees ook