Agent die tiener doodschoot, blijft in voorlopige hechtenis

Een rechtbank in Versailles heeft de voorlopige hechtenis bevestigd van de agent die de 17-jarige Nahel doodschoot tijdens een politiecontrole. Dat heeft het Franse persagentschap AFP vernomen bij een bron dicht bij het dossier.

De politieagent is in verdenking gesteld voor vrijwillige doodslag en werd afgelopen donderdag gevangengezet. Daartegen was de agent in beroep gegaan.

‘Dit is een nachtmerrie voor hem’, reageerde zijn advocaat Laurent-Franck Liénard tegenover BFMTV. ‘Hij blijft hoopvol en blijft vechten, maar heeft hij daar de energie nog voor?’

‘Het is een tsunami in zijn leven. Hij is geraakt als iemand die een zwaar trauma heeft meegemaakt en bevindt zich nog steeds in een shocktoestand’, vervolgde ze.

De 17-jarige Nahel kwam op dinsdag 27 juni om het leven. Zijn dood leidde tot grootschalige rellen op meerdere plaatsen in Frankrijk.

