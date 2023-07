Aangekondigde kapitaalinjectie van 47,5 miljoen euro bij Antwerp on hold gezet

Om de rode cijfers weg te werken, kijkt landskampioen Antwerp al enkele jaren naar eigenaar Paul Gheysens. In het verslag van de licentiecommissie dat in februari bekendraakte, stond dat de sterke man van Ghelamco een volgende kapitaalsverhoging van maximaal 47,5 miljoen euro zou doorvoeren. Die geplande investering staat voorlopig on hold.