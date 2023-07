Minister Glatigny neemt ontslag uit Franse Gemeenschapsregering

Valérie Glatigny (MR) neemt om gezondheidsredenen ontslag als minister van de Franse Gemeenschapsregering .

‘Na vier jaar in het ambt, leg ik mijn functies neer om een medische ingreep te ondergaan’, deelt Glatigny mee. ‘Nadien zal ik een tijdlang rust moeten nemen, en dat is onverenigbaar met mijn taken.’

Glatigny is in de Gemeenschapsregering van Pierre-Yves Jeholet minister van Hoger Onderwijs, Sociale Promotie, Wetenschappelijk Onderzoek, Universitaire Ziekenhuizen, Jeugdzorg, Justitiehuizen, Jeugd, Sport en de Promotie van Brussel.

Glatigny is afkomstig van Marche-en-Famenne, maar woont al lang in Sint-Pieters Woluwe. Voor ze in de politiek rolde, werkte ze korte tijd als journaliste. Louis Michel (MR), gewezen minister, Europees commissaris en partijvoorzitter, deed haar de overstap maken. Ze werkte bijna vijftien jaar aan zijn zijde in Europa. In 2018 was ze eerste opvolger op de Europese lijst van de MR.

Toch was het voor velen – Glatigny inbegrepen – een grote verrassing dat toenmalig MR-voorzitter Charles Michel haar in 2019 minister maakte. Een paar maanden geleden stond ze tegen wil en dank centraal in een crisis die de Franse Gemeenschapsregering bijna deed kapseizen. PS-voorzitter Paul Magnette wilde absoluut een masteropleiding geneeskunde aan de universiteit van Bergen. Bergenaar en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez wilde daar niet van weten. Ook Glatigny, bevoegd voor het Franstalige hoger onderwijs, gaf niet mee. Drie masteropleidingen geneeskunde aan Franstalige kant volstonden voor haar. Ze wees er ook terecht op dat de Franse Gemeenschap zo’n bijkomende master simpelweg niet kon betalen.

Het compromis dat na een paar weken uit de bus kwam, is dat er wel een master komt, maar dat die de Franse Gemeenschap niets mag kosten. Er is ook afgesproken dat er geen universitair ziekenhuis komt in Bergen.

Wie Glatigny opvolgt voor het laatste jaar van deze legislatuur wordt vrijdagochtend bekendgemaakt.

Lees ook