Expert moslimextremisme Alain Grignard overleden

Gepensioneerd politieman Alain Grignard (70) is woensdag plots overleden in Portugal, tijdens een seminarie waar hij aan deelnam. Hij sukkelde al langer met zijn gezondheid.

Grignard was tot aan zijn pensionering in 2019 commissaris bij de Brusselse federale gerechtelijke politie en was afgestudeerd als islamoloog. Hij wordt al vele jaren internationaal erkend en gewaardeerd als expert in moslimextremisme. Grignard combineerde theoretische kennis over extremisme met ervaring uit de praktijk. Hij was zeer belezen maar ondervroeg de voorbije dertig jaar als politieman ook tientallen gearresteerde terroristen. Bij de Belgische veiligheidsdiensten wordt hij beschouwd als de pionier in de strijd tegen het moslimextremisme.

Grignard was van nabij betrokken bij zowat alle grote gerechtelijke onderzoeken die in de voorbije 30 jaar in ons land zijn gevoerd tegen netwerken van moslimextremisten. Te beginnen met het onderzoek naar de Algerijnse Groupe Islamique Armé (GIA) begin jaren 90. Grignard voerde ook het onderzoek naar de internetjihadiste Malika El Aroud en naar de plannen van Nizar Trabelsi om een aanslag te plegen. Hij getuigde de voorbije jaren nog in de parlementaire commissie die na de aanslagen van Parijs en Brussel werd gehouden. Ook op het lopende assisenproces in Brussel was hij getuige. In de pers was hij een veelgevraagde expert.

