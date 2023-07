Waarom de voedingsprijzen nog niet zakken - Ariane 5 met succes gelanceerd voor laatste vlucht

Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag.

1. Waarom de voedingsprijzen nog niet zakken

Waarom dalen de voedingsprijzen niet sneller, nu de prijzenpiek van de grondstoffen voorbij is? Testaankoop wil dat de Mededingingsautoriteit daar een onderzoek naar instelt. Lees meer

2. Ariane 5 met succes gelanceerd voor laatste vlucht

De laatste vlucht van de Europese Ariane 5-raket is woensdag om 19.00 uur lokale tijd (00.00 Belgische tijd) succesvol gelanceerd van het Guiana Space Centre in Kourou, in Frans-Guyana. Eerder werd de lancering al twee keer uitgesteld. Lees meer