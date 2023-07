De Biesbosch, het einde van de wereld op een halfuur rijden

In de Biesbosch, een halfuur over de Nederlandse grens, en vandaag vanuit België volstrekt onbereikbaar, ligt de mooiste kampeerplaats van de wereld.

Op de snelweg tussen Breda en Utrecht staat zo’n ouderwets bruin toeristisch bord waarop een onhandig getekende bever een potloodpunt knaagt aan een boomstam, met op de achtergrond twee knotwilgen en een brede, meanderende waterloop. Daaronder staat ‘Biesbosch’.

De Biesbosch is een gigantisch natuur-, recreatie- en waterwinningsgebied, honderd vierkante kilometer water, riet, wilgen en wilde dieren, aan de samenvloeiing van de Maas en de Rijn. Het meest zuidwestelijke deel, de ­Brabantse Biesbosch, is het meest uitgestrekt. Je kunt er een dag lang met een kano rondvaren ­zonder twee keer op dezelfde plek te ­komen. Er broeden arenden, nachtegalen en roerdompen, mysterieuze reigers die een lage roep uitstoten die je kilometers ver kunt horen.

Ik wilde naar de Biesbosch sinds ik dat bord voor het eerst langs de snelweg had zien staan. Intussen ben ik er al tientallen ­keren geweest. Ik heb er bij hittegolven met een kano rondgevaren tot het zweet van mijn verbrande rug liep en ’s winters bij vrieskou gekampeerd. Net na de aanslagen van 13 november 2015 in Parijs trotseerde ik er een najaarsstorm, waarin we beter niet waren vertrokken. Ik heb er koekoeken gezien, een koppel zeearenden die leken op twee oude winterjassen in de top van een dode boom, reeën, bevers en kleine zilverreigers die traag dansend jaagden in ondiep water. Zodra ik weer met een kano op het dak van mijn auto de Belgisch-Nederlandse grens over mag, ga ik er opnieuw naartoe.

Geen weg

In de Brabantse Biesbosch zijn twee plaatsen waar je zomaar in de wildernis mag kamperen. De ene bevindt zich op een eiland dat ‘Paardenkop’ heet. De Paardenkop ligt aan breed, open water, vol in de wind. De andere plek ligt helemaal aan de andere kant van het gebied, langs een ondiep water met de naam ‘Bevert’. Ze ligt zo ­beschut dat er op frisse nazomerse ochtenden een dun laagje nevel op het warme water ligt. Op die kampeerplaatsen is er niks: geen wc, geen stromend water, geen vuilnisbak. Er is geen weg naartoe, je mag er alleen met een kano komen. Beide plekken liggen op minstens een uur peddelen van een parkeerplaats met een aanlegsteiger.

De eerste keer dat ik aan de ­Bevert ging kamperen, was eind augustus 2016. Ik ging samen met een vriend, Tim, met wie ik een ­zomer eerder had leren kano­varen. Hij voer met een vinnige nieuwe eenpersoonskano, in een soort olijfgroen dat je kent van boswachters en padvinders. Ik gebruikte een oude knalrode boot voor drie personen, die Tim had gekocht voor pleziertochtjes met een krat bier aan boord. Die boot is stabiel en bijzonder geschikt om vrij snel rechtdoor te varen, maar niet heel wendbaar. Omdat ik nog niet goed kon sturen, kwam ik bij krappe bochtjes soms met luid ­gekraak in de begroeiing van de oever terecht.

We waren niet heel goed voorbereid. Omdat we de aanleg­steiger niet vonden, vertrokken we in de jachthaven van het plaatsje Vissershang. Daarbij ­werden we aangestaard door een handvol verraste booteigenaren. Het was maandag, dus gelukkig was er weinig volk op het water. Omdat onze kaart geen rekening hield met het riet en andere ­planten die tijdens de zomer halve ­kanoroutes hadden overwoekerd, kwamen we geregeld met onze ­boten vast te zitten. Met een wendbaar eenpersoonsbootje is dat een leuk avontuur. Vanuit mijn boot, met het merendeel van de bagage aan boord, voelde het als manoeuvreren in een bos met een vrachtwagen. Ik riep mijn ­verwensingen naar Tim door een muur van stengels met lange, scherpe bladeren.

Struik vol ijsvogels

Dat harde werk in mensonwaardige omstandigheden werd beloond met prachtige waarnemingen. We zagen een struik vol jonge ijsvogels. Op een ontpolderde polder zagen we tientallen ­lepelaars met hun snavels door het water roeren. Vanaf een uitkijktoren die alleen per boot bereikbaar is, zagen we door stom geluk een visarend, duikend naar een vis.

De kampeerplaats was idyllisch in haar eenvoud, een aanlegsteigertje en een grasveldje met overal errond ondoordringbaar groen. Hoewel de Bevert in vogelvlucht niet eens zo ver van de openbare weg ligt, waanden we ons aan het einde van de wereld. Ik warmde een blik cassoulet op, dat smaakte alsof iemand urenlang liefdevol voor ons had gekookt.

Onzichtbaar beest

Na het eten zijn we die avond nog met onze boten op zoek gegaan naar bevers. Het voordeel aan kamperen midden in de natuur is dat je er bent op momenten waarop je er anders onmogelijk zou geraken. Je ziet de zon ondergaan en weer opkomen en kunt bevers en reeën bekijken tijdens de schemeruren, wanneer ze actief zijn. Daarvoor moet je geluk hebben en een beetje een idee waar je moet kijken. Dat hadden we die avond allebei niet, maar de ondergaande zon boven het water, het riet en de bomen, maakte dat helemaal goed.

Tevreden kroop ik die avond in mijn slaapzak. Ik hoorde nog een onzichtbaar beest snuivend rond mijn tent lopen, maar viel in slaap voor ik kon bedenken wat het was (waarschijnlijk een egel). Toen ik iets voor zonsopgang buitenkwam, was de omgeving nog mooier dan in het avondlicht. Sindsdien is er geen jaar geweest dat ik niet in de Biesbosch ben gaan kamperen.

Praktisch

Op verschillende plaatsen rond de Biesbosch kun je een kano huren. De handigste plekken om in de Brabantse Biesbosch met een eigen kano te water te gaan, zijn een openbaar steigertje in Vissershang en een in Spiering­sluis. In Vissershang is ook een grote parkeerplaats. In principe mag je in elk seizoen kamperen, maar bij hoge waterstanden kunnen de kampeerplaatsen helemaal onder water staan, temeer omdat er in de Biesbosch een getijdenverschil is van een paar tiental centimeter. Neem een schepje mee om je eventuele uitwerpselen te begraven. Neem al je vuilnis mee wanneer je vertrekt. Vervuil het water niet en maak geen open vuur.

Dit artikel verscheen op 11 april 2020.

