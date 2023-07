Het gras is groener in Groningen

Het duurt even voor Groningen zich helemaal prijsgeeft, maar zodra dat gebeurt, is het genieten. Veerle Windels ontdekte groene hofjes, bruine kroegen, indrukwekkende architectuur en hedendaagse kunst.

‘Voel je hoe geweldig deze plek is?’ We staan in de nok van het Grand Theatre en Mark Yeoman is in zijn element. De voorbije zes jaar zette hij als artistiek leider dit theater opnieuw op de kaart en al veel langer leidt hij het plaatselijke kunstenfestival Noorderzon in goede banen. Vanuit de ene ooghoek zien we de eerste zitjes van het publiek, vanuit de andere een flink deel van de houten bühne – door corona is hier al een jaar niet gespeeld en dat zal nog even zo blijven.

Yeoman is een aangespoelde Groninger. In 2001 ruilde hij Brussel voor deze stad, omdat zijn Vlaamse echtgenote er een job had gevonden. Groningen zei hem hoegenaamd niets. Maar samen gingen ze de uitdaging aan. En kijk: de liefde voor wat intussen hun thuis is geworden, groeit met de dag. ‘Na twee dagen denk je het door te hebben’, zegt Mark. ‘Groningen is een dorp. Je loopt er voortdurend tegen dezelfde mensen aan. Tot je een paar maanden later het hele plaatje hebt gezien: Groningen is eveneens een stad waar je, zeker vandaag, de ambitie van velen voelt. Creatievelingen kunnen hier helemaal hun ding doen. Deze stad kan je zo verrassen. Wat mij betreft, wordt het steeds beter. Ik hou nog steeds van Brussel, maar in Nederland is Groningen de stad waar ik wil wonen. Elders praat men luidop voor men in actie schiet. Hier gaat men er gewoon voor.’

Een beetje Gent in Nederland

Yeoman hoeft me niet te overtuigen. Ik heb hier al vaker een paar dagen vertoefd en telkens weer laat de stad zich als een ui laagje voor laagje pellen. Van die eerste keer, meer dan twintig jaar geleden, herinner ik me een heerlijke hofjeswandeling, de zonnewijzer in de rustige tuin van het Prinsenhof en de exuberante architectuur van het toen net geopende Groninger Museum. Intussen is dat museum een internationaal succes: niet alleen oogt het gebouwencomplex nog altijd als een bont architecturaal allegaartje, de Bowie-expo kwam hier als eerste en in 2023 mag Unzipped. The Rolling Stones nog eens op de affiche. Vorig jaar was die expo al eens vier weken open, maar door corona moest ze toen weer dicht.

Groningen doet Mark Yeoman aan Gent denken. Omdat de stad pas de laatste jaren uit de schaduw is getreden van grotere steden en vaak geprangd zat tussen plekken die net iets harder konden roepen. Er zit wel waarheid in, ook om andere redenen. Groningers zijn kritische burgers die zich niet makkelijk laten meeslepen door de waan van de dag. Toen het ontmoetingscentrum Groninger Forum in november 2019 de deuren opende, kreeg het vooral de wind van voren. Inwoners vonden de kostprijs van 140 miljoen euro te duur en wisten het hoekige volume en de vele roltrappen niet meteen te appreciëren. Dat ze op die manier wel een aardig architectuurproject in huis haalden, zal misschien meegespeeld hebben toen ze het later toch aanvaardden.

‘We voelen de laatste jaren wel dat de zin voor innovatie en verandering groeit’, zegt Yeoman nog. Hij zal het later nog anders formuleren: ‘We are as beautiful as we are ugly, we zijn even lelijk als mooi.’ Dat kan sowieso van veel steden gezegd worden, maar is zo waar als het Groningen betreft. Het ene moment sta je ontroerd te kijken naar een authentiek steegje, maar minuten later word je weer getroffen door de absolute lelijkheid van een doordeweekse winkelstraat.

Net als Gent kan Groningen prat gaan op een boeiende geschiedenis, die zich in zowat elke steeg of straat openbaart. Als een van de Hanzesteden domineerde Groningen goed 700 jaar lang de handel in Nederland. Alleen al de Martinitoren, het herkenningspunt voor wie meestal verloren loopt in steden, gaat terug tot de vijftiende eeuw en symboliseert de welvaart en trots uit die tijd. Aan de oude pakhuizen langs het Diep (check even de huizenrij op de Hoge der A) is het nu rustig, maar wat moet het daar een bedrijvigheid zijn geweest, toen schepen van zowat overal hier eeuwen geleden hun waren kwamen lossen en laden. Nu zitten in die peperdure lofts reclamebureaus en architecten, terwijl op de benedenverdieping gelukkig al eens een café met terras (oef!) opduikt. Passeer ook eens langs de hal van het Hoofdstation Groningen, een plek die dateert van 1895, helemaal gerestaureerd werd en mij alvast echt van mijn sokken blaast. Aangezien het aan de overkant van het Groninger Museum ligt, kun je hier spreken van een heerlijke, architecturale juxtapositie. Twee werelden die tegengesteld zijn, maar wel naadloos in elkaar overlopen: ook dat is Groningen.

De rust van de hofjes

‘Ik woon hier al vier jaar heel graag’, zegt Jill, terwijl ze voor ons de deur opendoet van haar kleine huisje in het Middengasthuis in de Kleine Rozenstraat. Jill is studente geneeskunde en kon via via een huurhuisje bemachtigen in een van de mooiste hofjes van de stad. Groningen telt zo’n dertigtal hofjes. Het woord slaat op de binnenpleinen en tuintjes van gasthuizen die meer dan een eeuw geleden opgetrokken werden als vertrouwensplekken voor armen, vreemdelingen, zieken (vaak geesteszieken) of vrouwen die als single door het leven wilden gaan – al dan niet met kind. Van oorsprong waren verblijf en verzorging in die gasthuizen gratis, maar vandaag betalen bewoners huurgeld aan de stichting waartoe de hofjes behoren – aan een paar ramen hangt trouwens een pleidooi om de hofjes te bewaren en niet in privéhanden te laten overgaan.

Hier wonen ouderen, maar ook jonge singles en koppels die met plezier een deel van de tuin onderhouden en op die manier een mooie traditie in ere houden. Kinderen worden er meestal niet geduld, net zo min als nachtlawaai of te veel sociaal contact. Dat merken we zelf, wanneer we het ene na het andere hofje aandoen en hier en daar met bewoners een praatje willen slaan. Alleen jonge studenten willen op de foto. Een vrouw die er al dertig jaar woont, wimpelt ons af. Ergens heeft ze gelijk. Hier woon je voor de rust, niet voor de flits van een camera.

Het loont de moeite de hofjeswandeling online op te zoeken (op www.yvonnevanderlaan.nl vind je er een mooi verhaal over) of het plannetje bij de plaatselijke VVV aan te kopen. Kleine oases van rust zijn het. Plekken die je moet zoeken achter deuren in de Kleine Peperstraat (check het Pepergasthuis, daterend uit 1405!), de Visserstraat en de Kleine Pelsterstraat, maar vooral ten noorden van de Ossenmarkt in de Hortusbuurt. Het lijken wel flashbacks naar een tijd waarin het leven een ander ritme kende. Vlakbij is trouwens ook een prachtige groene long te vinden: het Noorderplantsoen, waar je de Bomenpad-wandeling kunt doen en maar liefst 52 verschillende boomsoorten kunt ontdekken.

Studentenstad

Het Groningen van vandaag heeft nog veel weg van de originele 11de-eeuwse lay-out van de stad, maar tegelijk is het de jongste stad van Nederland, wat uiteraard – en daar is die vergelijking met Gent alweer – te maken heeft met de vele studenten. Vijftien procent van de 200.000 ‘stadjer’ (want zo heten de inwoners) zou internationale roots hebben – en velen zijn na hun studies blijven hangen. Hier werd de universiteit in 1614 ondergebracht in het klooster van de Minderbroeders. Je kunt er nauwelijks omheen: net als in andere Hollandse steden word je hier bijna van de weg gefietst en tijdens het wandelen hoor je alle Europese talen door elkaar – niet meteen van toeristen, wel van studenten.

Met de rechtenfaculteit wordt in academische kringen blijkbaar gepocht, maar voor de toerist is dat niet meteen interessante informatie. Wel boeiend is het feit dat zowat alle faculteiten in prachtige gebouwen gehuisvest zijn. Met puien, hoge plafonds en prachtige voordeuren. Doordat er veel studenten in de stad wonen, duiken overal tweedehandswinkels op en wordt er niet gekeken wordt op een bruine kroeg meer of minder. Aan de bar van Café Wolthoorn was het in elk geval lekker toeven. De stamgasten hadden dolle pret rond de biljarttafel en toen het met de plaatselijke dronkaard net de verkeerde kant dreigde uit te gaan, werd die gewoonweg in een taxi geholpen en naar huis gebracht. Van sociale controle gesproken.

Waar naartoe?

Groningen ligt in het noorden van Nederland en is de hoofdstad van de provincie Groningen. Vanuit België rijd je er in een viertal uurtjes naartoe. De stad wordt vaak bezocht als extraatje naast een verblijf op de Waddeneilanden. Meer info op www.visitgroningen.n

Architectuur

Wall House (A.J.Lutulistraat 17, www.groningermuseum.nl), net buiten de stad, is een icoon van de hand van architect John Hejduk.

Boeken

Boekhandel Riemer (Nieuwe Ebbingestraat 1, www.boekhandelriemer.nl) is een heerlijke boekenwinkel vol verrassende literatuur, maar je vindt er ook puzzels, kinderspeelgoed en lekkere koffie.

Het Groninger Forum (Nieuwe Markt 1, www.forum.nl) is veel meer dan een stadsbib. Het is een ontmoetingsplek waar ook de plaatselijke VVV, Storyworld, filmzalen én het hoogste dakterras van Groningen zitten. Goeie plek om je bij de start van je citytrip te oriënteren.

Drinken

In de Ellebogenbuurt zitten veel cafés , maar Café Wolthoorn (Turftorenstraat 6, www.cafewolthoorn.nl) is zo’n gouwe ouwe (96 jaar) met een authentiek interieur en een bar die er mag zijn. In 2017 werd dit café uitgeroepen tot kroeg van het jaar.

Café De Minnaar (Kleine Rozenstraat 64, www.deminnaar.nl) zit in de Hortusbuurt.

Eten

Achterwerk (Oosterstraat 13A, www.lekkerachterwerk.nl) serveert vegan gerechten met dagverse, lokale producten, op een plek waar je geen restaurant verwacht, achterin op een eerste verdieping. Lekker, écht lekker!

Gustatio (Oosterstraat 3, www.gustatio.nl) is een stukje Rome in Groningen, maar zoek er niet naar pizza. Hier draait alles rond pasta.

Florentin (Langestraat 66, www.florentingroningen.nl) is geïnspireerd op de sfeer van Tel Aviv en de Balagan-stijl, die staat voor sympathieke chaos. Ondergebracht in de monumentale bedrijfshal van de Oude Gasfabriek.

De Kaaskop (Zwanestraat 24, www.kaaskopgroningen.nl) biedt Hollandse kaasspecialiteiten, noten, tapas en diverse wijnen. In Le Souk (Folkingestraat 21, www.winkellesouk.nl) kom je voor specerijen en andere Maghrebijnse lekkernijen.

Mode

Voor de vele tweedehandswinkels moet je in de Oosterstraat zijn. En ook voor: Bien (Oosterstraat 54, www.bienonline.nl) heeft mode en design uit Scandinavië in huis. Mary Jane (Oosterstraat 23, www.maryjaneboetiek.com) verkoopt handgemaakte schoenen.

Closed (Brugstraat 21, www.closed.com) heeft hier een erg mooie winkel.

Museum

Toen het Groningermuseum (Museumeiland 1, www.groninger-museum.nl) in oktober 1994 opende, was het een excentriek kunstwerk op zich, bedacht door (onder meer) vormgever Alessandro Mendini en architectencoöperatie Coop Himmelblau. Bonte mozaïeken, kleurmixen en een architecturale mikado: kwatongen hadden het over een ontplofte bom. De verzameling gaat van Italiaans design (Memphis!) tot schilderijen van De Ploeg. De Museumshop is een aanrader.

Slapen

Hotel Prinsenhof (Martinikerkhof 23, www.prinsenhof.nl) is een authentiek luxehotel zoals er in de stad geen twee zijn. In 1594 werd dit de verblijfplaats van de stadhouders: de prinsen van Nassau. Mooie kamers die uitkijken op de riante tuin of op de binnenkoer en de imposante Martinitoren. Ontbijten doe je in het Grand Café, de vroegere fraterkerk, met oude balken en een hoog plafond. De tuin van het Prinsenhof is een bestemming zonder voorgaande: hier wordt ’s zomers thee geschonken naast de kruiden- en rozentuin en de prachtige zonnewijzer uit 1730. De tuin zelf dateert van 1626.

Theater

In Grand Theatre Groningen (Grote Markt 35, www.grandtheatregroningen.nl) kom je om een voorstelling mee te pikken. Zien en gezien worden kan er met de beste koffie van de stad, in de World of Barista, beneden in het theater.

Dit artikel verscheen eerder op 5 juni 2020.

