Wolken meten in Noord-Frankrijk

Net over de grens met Henegouwen begint de Thiérache, een verlaten streek die naadloos overloopt in de Franse Ardennen. Journaliste Jolien De Bouw droomde er ooit van een leven als geitenboer. Toen die droom niet zo’n goed plan bleek, bleef ze verknocht aan haar boerderijtje en aan de streek.

Of hij ooit al zoveel wolken bij elkaar had gezien? Het moet een van de eerste dingen zijn geweest die ik aan mijn man vroeg, toen we vijf jaar geleden neerstreken in de Thiérache. We woonden nog in Parijs, waar je je hoofd ten hemel moet richten om tussen de gebouwen een wolk te zien passeren. Ook in het volgebouwde Vlaanderen was het wolkendek me nooit zo opgevallen als hier. Ik werd er rustig van. Misschien zelfs een tikje emotioneel. Ik ben sindsdien blijven kijken naar die wolken over het glooiende landschap van dit onbekende stukje Noord-Frankrijk.

Dat we terechtkwamen in de Thiérache, hebben we te danken aan een Braziliaanse rivier. Tijdens een boottocht zagen we er een huisje op een eiland. De mensen die er leefden, waren volledig zelfvoorzienend. Ze kwamen zo goed als nooit van hun eiland af, wist onze kapitein te vertellen. En hop, daar was het. Het clichégevoel van twee twintigers die na hun studies in de grote stad in het werk rolden en plots voelden dat er ‘iets meer’ moest zijn.

Dat ‘meer’ bleek in dit geval een geitenboerderij: ons terugtrekken in de natuur, geitenkaas maken en een eenvoudig leven leiden. Het klinkt naïef? Dat was het ook.

Agnes, Jos en de andere ontsnappingskunstenaars

Ik had eerlijk gezegd nog nooit van de streek gehoord. Onze Franse vrienden trouwens ook niet. We begonnen heel impulsief op het internet te zoeken naar een huis om te kopen. Er waren drie criteria: veel grond voor weinig geld en niet te ver van Parijs. Droombestemmingen voor een maison de campagne, zoals de Dordogne of de Provence, vielen dus al af. Met amper een paar duizend euro op zak (veertig om precies te zijn) kwamen we telkens uit bij oude boerderijtjes tegen de grens met Henegouwen en Namen. Voor het geld waarmee je in Vlaanderen een grote garagebox koopt, krijg je hier een huis – avec travaux – met bijgebouwen en een lap grond.

We regelden twee bezoeken en besloten ter plaatse het tweede huis te kopen. Een oud boerderijtje van hout en leem. Zo eentje zonder sanitair, alleen een hokje achterin de tuin met een houten plank en een gat erin. Om maar te zeggen dat het geen liefde op het eerste gezicht was.

Vol goede moed begonnen we ons een weg door de braamstruiken en brandnetels te hakken. De binnenkant van ons huis moest eraan geloven. Er werden rotte balken afgezaagd en lekkende daken gedicht. Enfin, alles wat een nieuwbakken huizenbezitter in Frankrijk doormaakt.

We kochten onze geiten en gaven ze namen. Agnes, Jos, Goossens en de rest bleken ontsnappingskoningen. Meer dan eens liepen we door het dorp op zoek naar onze kudde. De buren kenden ons al snel. Als jonge stedelingen waren we sowieso een curiositeit in het dorp, waar de meeste bewoners onder de vijftig jaar al lang weggetrokken waren. De mensen zijn er vriendelijk, maar terughoudend. Een opgestoken hand. Een beetje praten over het weer. Ze zijn hier op hun rust gesteld.

Het Franse platteland stond voor ons gelijk aan lekker en goed eten. Dat was wat we kenden van al onze vakanties in Frankrijk. Maar we waren uit het oog verloren dat op de uitgestrekte velden van het noorden vooral graan, aardappelen en suikerbieten worden geteeld. Niet bepaald ingrediënten voor een feestdis. Pas later zouden we ontdekken dat er wel degelijk wat te beleven valt op culinair vlak. We moesten gewoon wat dieper graven. De liefde moest groeien.

Voorbij Chimay begint een nieuwe wereld

Verliefd worden op Parijs was makkelijk geweest. Parijs is prachtig, spannend en passioneel. De Thiérache is arm, de huizen zijn er eindeloos opgelapt en de dorpen slapen er dieper dan een oude kat. Maar zijn de mooiste liefdesverhalen niet die waarvoor je wat moeite moet doen? Voor wie de inspanning levert, heeft deze streek iets fantastisch te bieden: het is er typisch Frans.

Maar dan niet zoals in een oude film. Daarin bruisen Franse plattelandsdorpen van het leven en kennen de dorpelingen het geheim van Bourgondisch genieten. Hier lopen veel dorpjes en kleine steden leeg. Werk is er amper, dus blijft alleen de oude garde over. De jongeren trokken naar steden als Reims of Rijsel. De dorpscafés en bakkers hebben er door de jaren heen de deuren gesloten.

Toen bloed, zweet en tranen opgedroogd waren, kon ik toch weer overdonderd worden door de charme.

Je vindt er nog echt rust. De Belgische Ardennen worden nogal eens overspoeld door Belgen en Nederlanders die er een rustig plekje denken te vinden. De grens lijkt voor velen van hen een onoverbrugbaar obstakel. Ga die over ter hoogte van Chimay en je zit meteen in een andere wereld. In het forêt de Saint-Michel kom je met een beetje geluk meer herten en everzwijnen tegen dan andere wandelaars. Het bos vormt een natuurlijke grens tussen België en Frankrijk. De riviertjes die erdoorheen lopen geven het iets sprookjesachtigs. En wie de perfecte foto wil voor zijn sociale media, moet hier in de lente nog maar eens terugkomen. Dan bloeien de boshyacinten, net als in het Hallerbos, maar dan zonder de massale toeloop.

Tegelijk geeft de grens het bos zijn eigen karakter. Veertig bunkers duiken her en der op tussen de bomen. Ze waren onderdeel van de Maginotlinie, aangelegd tussen 1930 en 1938 die Frankrijk moest verdedigen tegen een aanval. De grensovergang zelf is trouwens ook de moeite waard. Hier werd de populaire Frans-Belgische film Rien à déclarer opgenomen. Daar zijn ze duidelijk trots op in Macquenoise, het dorp dat in de film de naam Courquain kreeg.

Het verhaal van de versterkte kerken

Gewoon al op het terras van de plaatselijke bar zitten, is de moeite. Je ziet een stroom van Fransen die er – midden in het bos – goedkope sloffen sigaretten en emmers vol tabak inslaan.

De trots van de lokale toeristische dienst zijn de versterkte kerken. Die heeft de streek te danken aan het feit dat ze een grensgebied is. Net zoals mensen er vandaag achteloos voorbijrijden op weg naar het zuiden, trokken hier tijdens verschillende oorlogen legers doorheen. Ten tijde van de Spaanse overheersing kregen de bewoners daardoor plunderende soldaten en rovers op hun dak. Slechtbetaalde soldaten die richting de Nederlanden gestuurd werden, gingen op zoek naar buit bij de plaatselijke bevolking. Bij gebrek aan een veilig onderkomen, zocht die haar toevlucht in de kerken. Die werden omgebouwd tot halve forten met schietgaten, waardoor pek of hete olie op de vijand kon worden gegoten als die zich aan de deur durfde te vertonen. Met hun hele hebben en houden – inclusief koeien, schapen, geiten en kippen – vluchtten de bewoners naar hun kerk, waar ze zich soms dagenlang met heel het dorp schuilhielden.

Er loopt een toeristische route langs de zowat zestig versterkte kerken die de streek rijk is. De meeste zijn overdag open. En anders kun je de sleutel altijd wel ergens in het dorp ophalen. Veel kerken hebben dringend een serieuze opknapbeurt nodig. Maar de kosten liggen voor de meeste dorpjes te hoog. Daarom staan sommige er wat triest bij. Die in Parfondeval – verkozen tot een van Frankrijks mooiste dorpen – is wel onder handen genomen en vertelt het verhaal van de versterkte kerken.Ook die van Jeantes is het vermelden waard. De Nederlandse pater Piet Suasso de Lima de Prado kwam begin jaren 60 aan in het Noord-Franse dorp. Hij gooide de oude, vermolmde preekstoel en de kerkbanken uit het gebouw en liet de Nederlandse schilder Charles Eyck los op de muren. Die schilderde er in fresco’s een ‘bijbel voor arme mensen’, zoals de pastoor het noemde. In het kielzog volgde een groep Nederlandse kunstenaars die in de omgeving een huisje kochten, zoals dichter Remco Campert en journalist Martin Sommer, die er zijn boek Dorp in Picardië over schreef.

Aan de andere kant van de Thiérache (niet dat het hier ooit ver rijden is) ligt Guise. Met bijna 5.000 inwoners is het een van de grootste stadjes in de streek. Een bezoek aan de Familistère moet mijn eerste culturele uitstap geweest zijn na onze verhuizing. Het voelde aan alsof ik eindelijk de beschaving terugvond. Heel hautain, dat besef ik goed, maar ik woonde dan ook al jarenlang in Parijs. De Franse industrieel Jean-Baptiste Godin, bekend om zijn gietijzeren kachels en fornuizen, bouwde in Guise een indrukwekkend wooncomplex voor zijn arbeiders, met 490 appartementen, een school, een zwembad, een bibliotheek en een theater. Het is een zeldzaam staaltje van utopisch socialisme. Rond het gebouw ligt een mooie tuin, langs de oever van de Oise. Sommige appartementen zijn ook nu nog bewoond. Andere delen zijn omgevormd tot museum.

Ook omliggende steden als Laon en Charleville-Mézières zijn een bezoek waard. Toch laat de massatoerist de streek links liggen. En dat vinden ze hier niet eens zo erg. De fijnproever blijft over. Mensen die van de stilte kunnen genieten, een onaangetaste natuur op prijs stellen, vogels willen spotten of in alle rust willen wandelen en fietsen.

De eau de vie van Monsieur Huclin

Ook op culinair vlak heeft de streek wel wat meer te bieden dan de supermarkt waar we ons de eerste maanden toe beperkten. We leerden monsieur Drigny kennen, die een dorp verder, in Harcigny, appelcider maakt. Alleen een oud pijltje verraadt dat je die op zijn boerderij kunt kopen. Dan komt hij met zijn oude, manke hond uit het keldergat onder zijn huis tevoorschijn met wat flessen in de hand. Hij wist te vertellen dat iedereen vroeger zelf cider maakte. In onze eigen kelder lagen nog een paar flessen, die moesten al minstens tien jaar oud zijn. ‘Maak er maar azijn van’, raadde monsieur Drigny ons aan.

In het volgende dorp, Plomion, woont monsieur Huclin. Die maakt eau de vie met het fruit dat in de streek overvloedig groeit. Wie fruit te veel heeft, kan bij hem terecht om in de grote, koperen vaten zijn eigen brouwsel te maken. Hij heeft ook een winkeltje met in het midden een tafel waar buurtbewoners, bij gebrek aan een echt café, het dorpsleven komen bespreken. Ik ben er niet trots op, maar die slingerende wegjes slingeren nog harder wanneer je van bij monsieur Huclin komt.

En zo heeft elk dorp wel iemand die lokale lekkernijen in de aanbieding heeft. Sommigen maken kaas (en dan vooral maroilles, de geurende trots van het noorden, die ze dan ook in werkelijk alle gerechten draaien), anderen telen vergeten groenten of maken bloemensiroop. Je moet hen alleen weten te vinden.We wonen intussen niet meer voltijds op onze boerderij. Zoals zovelen zijn ook wij terug naar de stad getrokken om werk te vinden (ons geitenplan was geen commercieel succes). Maar elk weekend zijn we blij om terug te zijn. De lockdown hier doorbrengen was geen straf. In het dorp leek alles nog hetzelfde. De buurman fietste voorbij, handen werden opgestoken en er werd over koetjes en kalfjes gepraat. We zagen de winter overgaan in lente en plots viel het ons weer op: wat is het hier toch prachtig.

Tips voor een eerste verkenning

Sterren en wolken kijken

Omdat rust vinden hier simpel is: neem de tijd om naar de lucht te staren. Riviertjes zorgen voor valleien met een onbelemmerd zicht. Geniet van cumulonimbussen en stratocumulussen. Van zonsopkomst en – ondergang en ’s nachts van een heldere sterrenhemel die je in België maar zelden ziet.

Wandelen

Bij de toeristische dienst kun je verschillende wandelkaarten krijgen. Een aanrader is Le Bocage, een tocht van 17,7 kilometer door het typische bocagelandschap, met zijn weides, hagen en holle wegen.

Laon

De middeleeuwse stad Laon torent op zijn heuvel 100 meter boven de streek uit. De kathedraal uit de 12de eeuw is een prachtig voorbeeld van gotische architectuur.

Eten

Midden in de velden en de bossen staat het Château De Barive. Een wellnessbubbel midden in het simpele leven van de Thiérache. Je kunt er logeren in het viersterrenhotel, genieten van de spa en uitstekend tafelen bij Les Epicuriens.

