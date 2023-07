Bericht vanop de festivalweide in de Alpen

De zomer in de Alpen is pas echt voorbij als de koeien weer op stal staan. Die afdaling naar het dal wordt in Oostenrijk traditioneel gevierd met de ‘Almabtrieb’: een uitbundige parade, met weelderig versierde dieren en trotse boeren. ‘Mijn vader is er in dit dal ooit mee begonnen. Ik vond het als kind meteen prachtig.’

Wie niet beter weet, denkt dat vandaag een dag is als alle andere. Pertisau, in Tirol, ontwaakt in een aangename rust. Flarden mist trekken het land over. Een paar vroege bergwandelaars sluipen door het dorp op weg naar de gondellift. Alleen de lijnbus naar Jenbach, ver beneden in het dal, doorbreekt heel even de stilte. Vijf kilometer verderop en driehonderd meter hoger komt ook de Gramaialm langzaam op gang. De houten gebouwen in de uiterste kom van de vallei liggen allemaal nog in de schaduw. Een paar marktlui staan handenwrijvend achter hun kraampjes. Zij zijn het die verraden dat er iets te gebeuren staat. Zij, en de tientallen gigantische koeienbellen die keurig naast elkaar liggen te wachten voor de ingang van de stal.

Iets voor tien uur ontstaat er bedrijvigheid. Alsof het zorgvuldig gecomponeerd is, verschijnt Josef Rieser - boer en eigenaar van een kudde koeien - zodra de eerste zonnestralen over de rotswanden glijden. Met de handen op de rug inspecteert hij de koperen en bronzen bellen. Ze zijn stuk voor stuk versierd. Voorzien van een leren lap met een geborduurd wapen erop. De initialen JSR staan erin. Erboven hangt een krans van dennentakken en fleurige bloemen. Meer dan eens pronkt een afbeelding van Jezus of Maria in het midden. Rieser loopt erbij alsof hij net vanachter de toonbank van een kruidenierswinkel is geroepen. Blauwe stofjas, leesbril aan een touwtje om zijn nek bungelend. Binnen in de stal, aan de andere kant van de houten muren, klinkt hier en daar al geloei. Een blik door de open staldeuren laat zien dat de koeien netjes staan opgesteld. Zij aan zij, de staarten omhooggehouden om hun achterkant enigszins schoon te houden. Vandaag moeten ze er op hun allerbest uitzien.

Het einde van de zomer

Al sinds boeren hun koeien in de bergen laten grazen, dalen ze in september en begin oktober, voor het invallen van de winter, weer af naar het dal, dat is de zogenaamde Almabtrieb. Op veel plaatsen wordt dat gevierd, als een dag van gezamenlijke vrolijkheid, waarbij de koeien worden versierd. De gedachte erachter: een dankbetuiging voor het heelhuids doorkomen van de zomer. Dat daar volgens de boeren een grotere kracht achter zit, is de reden dat veel van de koeien met een religieuze afbeelding op hun tooi rondlopen. Want zonder een beetje hulp van bovenaf komt niemand heelhuids weer beneden.

De Almabtrieb betekent het einde van een zomerseizoen, waarin het vrolijke geklingel van de koeien op de bergweiden weerklonken heeft. Begin juni worden de kuddes de berg op gestuurd, om er een maand of vier te grazen. Ze worden er sterker van, gespierder, en het gras is voedzamer. Dat is te merken aan de smaak van de melk en kaas. Daar zit een hint van kruiden en planten in die in het dal niet te vinden zijn. Maar niet elke koe draagt dan een bel om haar nek. Vaak zijn het er slechts één of enkele van de kudde. Die bel wordt een week of twee voordat ze de berg opgaan omgedaan, zodat de hele kudde er alvast aan kan wennen. Voor boeren en herders is het een herkenningspunt, net als voor de koeien zelf.

Vandaag krijgt iedere koe wél haar eigen bel, variërend van een handzaam kerstklokje tot iets wat in de plaatselijke kerktoren niet zou misstaan. Of de beesten het kunnen waarderen? Rieser zegt van wel. ‘Het is voor de jonge koeien wennen de eerste keer. Maar de oudere koeien hebben het vaker meegemaakt.’ Hij heeft het nog niet gezegd of een van de knechten loopt vloekend weg. Een trap tegen zijn zij. Als hij de koe niet veel later alsnog op haar paasbest de weide in stuurt, wordt duidelijk hoe dat wennen eruitziet. Met bokkensprongen probeert het beest zijn hoofdtooi van zich af te schudden. Af en toe is het oppassen geblazen en voorkomen de boeren met hun stokken dat de koeien wild in de richting van het publiek rennen. Met steeds meer geluid van verschillende bellen. Eén keer gaat het bijna mis. Een koe breekt los. Maar voor ze de verkeerde kant op schiet, bereikt ze met een sierlijke sprong over de waterbak de weide. Een golf van opluchting gaat door het publiek. Rieser en de andere boeren lachen. Als de rust terugkeert, leunen ze op hun stok en kijken tevreden naar de weide voor zich. Die ziet er steeds kleurrijker uit, met meer en meer versierde koeien. Straks kan de feestelijke afdaling beginnen.

Hoogtepunt van het jaar

Normaal gesproken is het direct na de optocht ook daadwerkelijk feest. Dan staan de lange biertafels klaar in het dorp en klinken de blazers en accordeonisten tot laat in de avond. Dit jaar is het soberder om voor de hand liggende redenen. Er mogen niet te veel mensen bij elkaar en zeker niet te dicht op elkaar. In plaats van een paar duizend bezoekers worden er nu een paar honderd verwacht. Voor de inwoners van Pertisau is het al een overwinning op zich dat de Almabtrieb doorgaat. In de meeste andere Oostenrijkse dorpen is het evenement afgelast. Onvoorstelbaar in Pertisau. De traditie is hier is nog geen enkele keer overgeslagen.

‘Vandaag is het hoogtepunt van het jaar.’ Om zijn woorden kracht bij te zetten heeft Josef Rieser zich alvast omgekleed en ziet hij er net zo piekfijn uit als zijn vee. Stofjas uit, lederhosen, geruite bloes en tirolervest aan. Op zijn hoed pronken twee bloemen. De glimlach staat gebeiteld op zijn gezicht. ‘We doen dit al zestig jaar’, vertelt hij met zichtbare trots. ‘Mijn vader is er in dit dal ooit mee begonnen. De eerste keer dat ik het zelf meemaakte, was ik nog een klein jochie. Vijf jaar oud. Ik vond het meteen prachtig.’ Zijn ogen glanzen. Hij kijkt vertederd naar zijn kudde. Allemaal hebben ze een naam en allemaal zijn ze hem even dierbaar. Hij wijst Suzy aan, Rebekka, Tamaris en Valentina. En hij legt nog even uit waar de initialen JSR op de bellen voor staan. De J voor Josef, R voor Rieser. De S is voor zijn vrouw Stefanie.

Inmiddels is het een stuk drukker geworden. Er staan enkele touringcars geparkeerd langs de weg. Duitse reisorganisaties die een dagje uit aanbieden. Pertisau ligt maar een halfuur van de grens. En het is een spektakel dat je niet snel vergeet.

Door het Karwendelgebergte

Eén hek hoeft er maar geopend te worden en er is geen houden meer aan. De koeien gaan niet eens heel hard, maar het heeft iets angstaanjagends om ze van een afstandje te zien aankomen. De poten die een voor een met doffe dreunen op de grond landen. De emotieloze blikken in de richting van het dal. En dan het geluid. Een klokkenconcert in volle glorie. Sommige bellen klinken alsof het zondagochtend is bij het uitgaan van de kerk. Andere als de laatste ronde bij een wielerwedstrijd. Als een stoomlocomotief denderen ze voort. Tientallen koeien dalen de berg af. Over de weg, door het gras, tussen de bomen door. Begeleid door boeren en knechten. Iedereen smetteloos traditioneel gekleed. Hoed op, stok in de hand. Josef Rieser voorop, als een generaal die zijn leger aanvoert. Tussen de koeien lopen de anderen. Als er eentje van koers dreigt te veranderen, sturen ze bij met hun stokken. Gaat het tempo iets te hard, dan houden ze vooraan halt. Het zwaarst is het voor de knechten achteraan. Ze rennen van links naar rechts, geven een achterblijver een tik op de kont. Wanneer alles goed gaat, is een stevige wandelpas genoeg om het tempo bij te houden. Heeft een van de koeien iets anders in gedachten dan alleen maar volgen, dan moet er gewerkt worden. Het zweet staat de knechten snel op het voorhoofd. Spetters modder en uitwerpselen verschijnen op schoenen, broek en overhemd. Tijd om erover na te denken is er niet. Ze moeten door. Een kilometer of vijf. Een deel van het publiek loopt en fietst mee. Ook zij moeten in de gaten gehouden worden. Vooral de fietsers, die de koeien afschrikken als ze te dichtbij komen.

Nu de parade een kilometer of twee onderweg is, valt de omgeving pas echt op. Bij het oversteken van een droge rivierbedding laat het Karwendelgebergte zich van zijn mooiste kant zien. Een landschap van kalksteen, ruig en wild, met steile wanden en puntige toppen. Het is beschermd gebied, het Naturpark Karwendel is in oppervlakte zelfs het grootste beschermde natuurgebied van Oostenrijk. Hoewel we nog maar een paar kilometer van het dorp verwijderd zijn, lijken we ver weg van de bewoonde wereld.

Keizer van Pertisau

Pauze, een kleine dan. Iets over de helft ligt Alpengasthaus Faltzturn. De weg erlangs is smaller en heeft een wildrooster. Een voor een moeten de koeien door een kleinere opening ernaast geleid worden. Voor de volgers is dat een moment van rust en de gastvrouw speelt er geroutineerd op in door met een vol dienblad halve liters bier klaar te staan. Het is nog net geen bevoorrading in de Tour, maar met een paar flinke slokken slaan de boeren het bier achterover, ze vegen hun mond af met hun mouw en gaan weer door.

En dan, na bijna een uur lopen, verschijnen de eerste huizen. Het dorp is in zicht, de zomer zit er bijna op.

Pertisau is een dorp met een lange traditie. Hoewel klein – het telt slechts 600 tot 800 inwoners – komen er al eeuwen veel mensen op af. Dat heeft alles te maken met de ligging aan de Achensee, het grootste meer van Tirol. De bergen rondom het water zijn zo steil dat het geheel aandoet als een fjord. Als de zon op het water schijnt, kleurt het tandpastablauw. Voor keizer Maximiliaan was het vijfhonderd jaar geleden al een reden om een zomerhuis aan het water te bouwen. Hij kwam hier om te jagen en te vissen. In de richting van dat gebouw, dat er nog steeds staat, leidt Rieser zijn kudde. Als helden worden de boeren in het dorp door bewoners en belangstellenden binnengehaald. Ze paraderen door de straten. Het publiek applaudisseert. Maar net voor het oudste gebouw van Pertisau houdt de kudde halt. Het eindpunt is bereikt. Niet geheel toevallig is dat het weiland voor hotel Karwendel. Jawel, het hotel van Josef Rieser. Eén dag per jaar de keizer van Pertisau, met een leger aan bont versierde koeien.

