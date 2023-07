In twee dagen fietsen door drie landen en ineens het hoogste punt van België meepikken, terwijl je amper klimt. Onmogelijk? Helemaal niet. De Vennbahn brengt je over een oude spoorlijn van Aken in Duitsland naar Troisvierges in Luxemburg.

Voor een leven in het klooster heb ik nooit ambitie gehad, maar ik had Kloster ­Reichenstein nog niet gezien. De benedictijnerabdij ligt op een heuveltje, diep in het Eifeldal. Vanop een viaduct zie je ...