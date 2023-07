Tom Cruise doet het onmogelijke. De beste films van het moment

Loopt u ook verloren tussen de filmaffiches in de bioscoop? Weet u op streamingplatformen al helemaal niet wat te kijken? De beste films en documentaires die u momenteel kan zien in de bioscoop of thuis.

Mission: impossible: Dead reckoning part one

Geen missie is onmogelijk voor Tom Cruise. Ook als zestiger blijft hij een kwieke en behendige waaghals die geen situatie te levensgevaarlijk vindt. Deze zevende film is een dolle rit vol adembenemend stunt- en vliegwerk. Grensverleggend? Dat niet, maar reikhalzen naar deel twee doet het wel. Tot in juni 2024, Tom!

Trois couleurs-trilogie

Bijna dertig jaar na zijn dood is de Poolse filmmaker Krzysztof Kieslowski springlevend. Na La double vie de Véronique staat nu (en op sommige plekken pas later deze zomer) een heruitgave van zijn Trois couleurs-trilogie op de affiche. Geïnspireerd door de grondbeginselen van de Franse Revolutie spint hij drie afzonderlijke films die menselijke drijfveren en vrijheden onderzoeken. Wat doen ze dat betoverend mooi.

Fathers & mothers

Een ouderpaar trekt met dochterlief, de rest van haar klas én hun ouders de bossen in. De schone schijn blijft intact, tot dat niet meer lukt. Een heerlijke satire die recensente Doreen Hendrikx ongemakkelijk deed gniffelen. Perfect ouderschap bestaat niet. Het blijkt vooral een hele kunst om dat te willen toegeven.

Juniper

Charlotte Rampling grijpt als cynische oma gretig naar de fles in dit warmbloedige debuut. Ze duikt op voor de deur en maakt haar van school gestuurde kleinzoon het leven citroenzuur. Inmiddels 77 maar de Britse is nog even onnavolgbaar. Licht ontvlambaar, ook dat. Recensente Leni Debacker zag de twee borrel na borrel naar elkaar toegroeien. Ontroerend zonder sentimenteel te worden, en daar had ze het ook over met de actrice zelf.

Sick of myself

Geen succes zonder narcisme. Althans, dat gelooft Signe, die zich voorlopig tevreden stelt met een baantje in een koffiezaak. Ze is nochtans vol van zichzelf, net als haar vriend. Maar plots boekt hij succes met zijn kunstige sculpturen gemaakt van gepikte meubels, en dus is zij stikjaloers. Dan maar een plan bedenken. Smakelijk of subtiel is deze Noorse satire niet, aldus recensente Fien Meynendonckx. Wel heerlijk gitzwart.

Small, slow but steady

Een dove bokser neemt de handschoenen op tegen de uppercuts van het leven. Dat de sportclub waar ze traint moet sluiten, is er maar een van. Ondanks die katalysator is dit Japanse kleinood vooral sterk in zijn alledaagse taferelen. Recensente Doreen Hendrikx zag een film die je in alle stilte en eenzaamheid in een trage wurggreep klemt. Be ready!

Joy ride

Het waren slappe jaren voor wie van pikante komedies houdt, maar stilaan komt daar weer verandering in. Schaamliptattoo’s, trioseks en suggestieve work-outs: na No hard feelings komt met Joy ride nog een onstuimige film de bioscoopzaal ingereden. Vier vriendinnen gaan in het regiedebuut van Crazy rich Asians-scenariste Adele Lim op zoek naar de biologische moeder van een van hen. Heerlijke foute boel!

Indiana Jones and the dial of destiny

Indiana Jones is niet James Bond: hij wordt wél grijzer en wereldwijzer. Vijftien jaar geleden keerde hij al onverwacht terug. Dat kunstje doet hij nu nog een finale keer over. Harrison Ford, 80, heeft tenslotte eens rust verdiend. Eerst nog digitaal verjongd, dan echt een ouwe sok die nog een laatste keer de nazi’s trotseert. Mads Mikkelsen is zijn rivaal, Phoebe Waller-Bridge zijn kompaan. Geen meesterwerk, welk good fun. Welaan dan, nog één keer: Tadada-dááá! Tada-dááá!

Elemental

Pixar en coming of age, de twee zijn één zoals Gaston en Leo dat hun carrière lang waren. De animatiefabriek beroept zich nu op de elementen (vuur, water, aarde en lucht) voor een inclusieve allegorie. Eén waarin water en vuur smoorverliefd worden - hemeltje! Moeten we straks onze zegswijzen herdenken? Recensente Fien Meynendonckx wilde dat ze het bioscoopscherm kon bevriezen om de details op de achtergrond te bestuderen. Zoveel pracht, ga dat zien!

No hard feelings

Romcoms zijn een verwelkt genre, maar aan deze film valt gelukkig wel plezier te beleven. Met dank aan Jennifer Lawrence en een geestig scenario dat niet in die ene grap blijft steken. Beginnen doet het met een bizar zoekertje van bezorgde ouders die hun bepamperde zoon niet zozeer voor Princeton maar voor de wereld willen klaarstomen. Welke deerne wil van hun kind een man maken? Enter la Lawrence als Maddie, een bloednuchter type dat in ruil voor een Buick dat varkentje belooft te wassen. Weg met dat groen achter de oren!

Last dance

Zonder aankondigen kan het lot je geliefde bij je wegrukken. Het overkomt Germain, een krasse zeventiger. Zijn vrouw en hij deden elkaar een belofte: de achterblijver maakt af waar de ander mee bezig was. Zo gebeurt het dat hij zich als amateur aansluit bij een modern dansgezelschap. Intussen verstikken zijn kinderen hem in overbekommernis. Last dance is licht en verrassend komisch, poëtisch in de brieven die Germain aan zijn overleden vrouw schrijft.

Asteroid City

Een woestijndorpje in de jaren vijftig, een quarantaine die iedereen ter plekke houdt: Wes Anderson maakt films zoals je die op basis van de plot niet zelf kan bedenken. Ook nu weer met Asteroid City, een komedie in pastelkleuren die alles heeft wat het oeuvre van cineast stilaan zo karakteristiek maakt. Inclusief de nadruk op esthetiek, die kennelijk toch de emotionele diepgang wat in de weg zit. Mogen we dat jammer vinden?

The Flash

Ezra Miller is de Flash, de superheld die Usain Bolt het nakijken geeft. Al leek de acteur de afgelopen jaren toch vooral op de loop voor de eigen verantwoordelijkheid. Het wangedrag liep zo de spuigaten uit, dat Warner vreesde de film te moeten begraven. Zover kwam het niet, en gelukkig maar. The Flash is immers geslaagd superheldenvertier. Amusant, met het hart op de juiste plaats en zonder een indigestie aan spektakel. Good fun!

L’ultima notte di Amore

Amore heet hij, en na 35 jaar bij de politie werkt hij nu zijn laatste klus af. Je zult zien dat het er altijd die klus te veel aan is. Recensent Johan Faes zag een modern-klassieke misdaadfilm die heus wel op eigen benen staat. Bij de openingsbeelden hoorde hij (maar alleen hij) Raymond van het Groenewoud met een zuiders accent. Pierfrancesco Favino, bekend van Il traditore en Nostalgia, zit perfect in zijn rol ‘als de nuttige idioot die onderschat wordt’. De nacht is onafwendbaar, is zijn lot dat ook?

Blue Jean

It’s not okay to be gay in het Engeland van Thatcher. Het jaar is 1988, de Iron Lady heeft zopas met een wetswijziging het ‘propageren van homoseksualiteit’ verboden. Je zal maar een jonge turnlerares zijn die per toeval op vrouwen valt. Blue Jean is fragiel en beklijvend, een noodzakelijke debuutfilm over de angst en paranoia die zo’n klimaat wekt op individueel niveau.

The little mermaid

Ariël is terug en wel in een liveactionremake die volgens recensente Fien Meynendonckx hoognodig was. Al wekte die al controverse nog voor de release: Halle Bailey is de meermin met een teint en dat vonden de trollen online ongeloofwaardig. Tja. De verschillen zitten in wezen vooral in subtiliteiten. Maar toch ook in hoe Ariël nu niet langer domweg van haar dominante vader naar een duffe prins gaat. Vaarwel, bedenkelijke moraal!

