Beierse bergen bedwingen

Zodra Nederlandse reisjournalist Bas van Oort weer naar het buitenland mocht, na de pandemie, begon hij voorzichtig: één landsgrens verder, in Oberallgäu, herontdekte hij hoe fris de berglucht kan zijn, en hoe genadeloos de weg naar de top.

Een grote wolk miezer trekt door het dal en schuurt langs de kerktoren van Balderschwang. Flinterdunne druppeltjes vallen onzichtbaar neer op de daken van het dorp, de weilanden eromheen, op de capuchon van mijn jas en op de toppen van de dennenbomen aan de overkant van het dal. Die toppen steken vervaarlijk af tegen de opstijgende mistflarden. Het grijs versterkt het groen.

Echt regen kun je het niet noemen en voor Theo Schwärzler, een 73-jarige wandelgids die zijn hele leven al in dit piepkleine dorpje heeft doorgebracht, is het dan ook geen reden om vandaag niet de bergen in te trekken. Hij knoopt zijn veters vaster, schikt zijn pet en ritst zijn jas dicht. Met zijn handen in zijn broekzakken gaat hij voor. Hekje door, weiland in en klimmen maar. Behendig ontwijkt hij de modderigste plekken op het wandelpad. Af en toe wacht hij onder de takken van een boom en vertelt hij over wat we tegenkomen in Naturpark Nagelfluhkette. Dat terrein, dat tot in Oostenrijk doorloopt, is nog tamelijk onbekend in Europa, want pas sinds 2008 is het een beschermd natuurgebied. De rotsen zien eruit als spijkers die in de bergen zijn geslagen. Alleen de kop steekt er nog bovenuit.

Tussen die rotsen door wandelt de gids alsof hij zijn moestuin inspecteert. Hij wijst valkruid aan, in België zo zeldzaam dat het plantje wettelijk beschermd is. Zilverdistel komt voorbij, net als de venijnboom. Iets verderop staat er zelfs eentje van ruim tweeduizend jaar oud. ‘Ze zeggen dat het weleens de oudste boom van het land kan zijn’, zegt Schwärzler. Onverstoorbaar loopt hij vervolgens verder. Het doel van de dag: de Siplinger Kopf. Een van de mooiste uitkijkpunten in de omgeving. Of we daar wat van zien bij dit weer, is maar de vraag. ‘Je weet het nooit’, zegt hij schouderophalend. ‘Het kan ineens opentrekken. En misschien is het boven wel anders. De enige manier om erachter te komen, is om gewoon te gaan.’

We zijn in Allgäu. In Oberallgäu, om preciezer te zijn. Een klein hoekje in het uiterste zuiden van Duitsland. Rechts van de Bodensee, links van de Zugspitze. Hier houdt Duitsland op een gegeven moment op. Draai je bij Obermalstein de Riedbergstraße op in de richting van Balderschwang, dan heb je nog maar twee opties. Hier neerstrijken, of door naar Oostenrijk.

Voorbij slechts één grens ligt een andere wereld binnen handbereik. Dat die wereld vandaag in nevelen is gehuld, zal ons niet weerhouden om er toch op uit te trekken. De berglucht is te fris om binnen te blijven. De geur van de houtkachels die in vlagen voorbijkomt, lijkt al een voorbode van de herfst. Hij roept mooie herinneringen op aan vakanties van vroeger. Zelfs als de druppels uit de lucht dikker worden en het harder begint te regenen, geniet ik. Van het onophoudelijke geklingel van koebellen in de verte, dat als een onvervalst Alpenconcert over de bergweiden trekt. Van drie opvliegende korhoenders die me in de mist heel even de schrik van mijn leven bezorgen, en eenmaal op de top van het uitzicht dat ik niet kan zien.

‘Je hebt een goeie dag uitgekozen voor deze wandeling’, zegt gids Schwärzler met zijn blik gericht op het grijze niets. ‘Bij mooi weer zou het een stuk drukker zijn vandaag. Nu zijn we hier alleen.’

Stad uit een sprookje

Hoe anders is het twee dagen later en zo’n vijftig kilometer verderop. De hemel is blauw als een doktershandschoen. De pracht van de natuur rondom Garmisch-Partenkirchen, Duitslands bekendste bergplaats, is bijna obsceen. De ruige bergtoppen van de Zugspitze (met 2.962 meter de hoogste berg van het land) en de Alpspitze steken dramatisch af aan de horizon. Het zijn megalomane wanden van kalksteen die hoog boven alles uittorenen. Iets verderop ligt de Eibsee, een van de beroemdere bergmeren in de omgeving. Die glinstert in het vroege ochtendlicht. Het heeft een laagje damp boven het oppervlak liggen en dient verder als spiegel voor het uitzicht. Alleen maar onderbroken door een paar badderende eendjes, die de volledige stilte aangenaam verblijden met hun gespetter. Nu is het nog rustig, maar straks, als de zon hoger staat, komen de bezoekers. Dagjesmensen en vakantiegangers uit de omgeving, die er na lang thuiszitten ook weer eens op uit willen, komen bijna automatisch hier terecht. Om de voor de hand liggende schoonheid eens met eigen ogen te bekijken. Of om te constateren dat het er allemaal nog net zo mooi bij ligt als toen de wereld nog niet onherstelbaar veranderd leek.

De populariteit van Garmisch-Partenkirchen komt niet uit het niets. Niet alleen zijn beide dorpen goed bereikbaar met trein en auto, en groot genoeg om veel gasten onderdak te bieden, ze hebben vanuit toeristisch oogpunt hun geschiedenis. Die begon op zijn minst twijfelachtig. In 1935 werden de dorpen Garmisch en Partenkirchen op last van Adolf Hitler samengevoegd. Beide burgemeesters sputterden in eerste instantie nog tegen, maar toen gedreigd werd met een gang naar concentratiekamp Dachau, gaven ze toe. Dat samenvoegen gebeurde bij de voorbereiding van de Olympische Winterspelen van 1936, en sindsdien staat de bestemming in de spotlights. Is het niet om de olympische geschiedenis, dan wel om de traditionele Nieuwjaarswedstrijd van het schansspringen. Meer dan honderd miljoen mensen zien die dag niet alleen extreme waaghalzen hoog boven de stad zweven, ze zien ook het indrukwekkende uitzicht over de omgeving. Bergen zover het oog reikt, een vallei vol oude houten schuurtjes en een stad uit een sprookje.

Met kleine stapjes

De ironie wil dat Garmisch-Partenkirchen het toch echt vooral van de zomer moet hebben. Of van de nazomer, als het wandelseizoen zijn hoogtepunt bereikt. Want achter die keurig bijgehouden Alpenweiden en fotogenieke houten schuurtjes gaat een ruig en uitdagend landschap schuil. En zoals de boomgrens de berg hoe hoger hoe kaler maakt, zo laat je steeds meer mensen achter je als je blijft klimmen. Een wandeling door de Höllentalklamm – een kloof tussen ijzingwekkend steile rotsen, waar het water met een gigantische kracht doorheen stroomt – kan nog zo druk zijn dat een mondkapje er verplicht is, ook al omdat de wandelpaden er te smal zijn om elkaar op voldoende afstand te kunnen passeren. Maar wie doorloopt, wordt beloond. De paden worden steiler, het groen van de bomen verandert langzaam in het grijs en beige van rotsen en steen. Een tocht langs de flanken van de Alp- en Zugspitze kost wat zweetdruppels, maar de granieten wanden boezemen ontzag in en geven heel even het idee dat je ver weg van de beschaving bent.

Aan de andere kant van het dorp rijzen de bergen minder hoog op, maar ze zijn zeker niet minder steil. De bewegwijzering aan de voet van de Stepbergalm geeft aan dat de klim naar de gelijknamige berghut zo’n tweeëneenhalf uur duurt. Dat lijkt aan de lange kant voor een afstand van net iets meer dan vijf kilometer. Het blijkt buiten het gemiddelde stijgingspercentage van twintig procent gerekend. Vol overtuiging beginnen mijn vriendin en ik aan de klim, tot we al snel buiten adem raken. We pauzeren, herpakken ons en gaan weer door. Zigzaggend over een beboste berghelling. Bij elke bocht verdwijnt het dal iets meer de diepte in. We stoppen opnieuw, grijpen naar de fles water en bekijken het uitgeprinte routekaartje om in te schatten hoe lang we nog moeten. Tot er iets beneden ons een eenzame wandelaar verschijnt. Hij loopt rustig, zet beheerst kleine stapjes en de beklimming lijkt hem geen enkele moeite te kosten. Moeiteloos haalt hij ons in. Mijn ‘guten Morgen’ beantwoordt hij alleen met een minzame glimlach.

‘Kijk nou’, zegt mijn vriendin vol ongeloof. ‘Het lijkt wel alsof hij zweeft.’

Ze heeft gelijk, vederlicht vliegt hij de berg op. Zijn voetstappen zijn niet eens te horen. Nog voor we goed en wel zelf weer op weg zijn, is hij al uit het zicht verdwenen.

Ons vergaat het zwaarder. Uitgeput komen we na bijna drie uur klimmen eindelijk bij de berghut aan. Op een hoekje van het bijbehorende terras zie ik de eenzame wandelaar al in de zon zitten. Bergwandelen lijkt een mooi symbool voor de nabije toekomst: die van het reizen, maar ook die van thuis, waar het normale leven maandenlang stilgelegen lijkt te hebben. Opklimmen met kleine stapjes. Dan ben je er het snelst.

Praktisch

-Balderschwang, in de Oberallgäu, ligt op ongeveer 8 uur rijden van Antwerpen. Naar Garmisch-Partenkirchen ben je een halfuur langer onderweg.

-Meer toeristische informatie over de Allgäu is te vinden op www.allgaeu.de en www.oberallgaeu.de. Via www.gapa.de vind je hetzelfde over Garmisch-Partenkirchen, inclusief wandelinformatie met routeplanner.

-De skischans van Garmisch-Partenkirchen is tot half oktober elke woensdag en zaterdag te bezoeken. Een rondleiding van 2 uur kost 12 euro.

Dit artikel verscheen eerder op 5 juni 2021.

