De Raad van State heeft een stokje gestoken voor de ontbossing van 100 hectare waardevol bos in de gemeente Bocholt. De gemeente had een ruimtelijk uitvoeringsplan aangepast, zodat er meer zand in de streek gewonnen kon worden voor de bouw en de industrie. De milieuverenigingBOS+ trok naar de rechter, onder meer omdat de impact op het milieu en alternatieven onvoldoende waren onderzocht.

De zwarte specht speelde een rol in het arrest, omdat het plan voorzag in de gedeeltelijke vernietiging van de habitat van de beschermde vogelsoort. De Vlaamse regering moet nu over het dossier oordelen. Bevoegd minister Zuhal Demir (N-VA) wacht nu eerst de opinie van de gemeente Bocholt af. (cm)