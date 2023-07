Op alpenvakantie in Zuid-Limburg

Wie Nederland zegt, denkt niet snel aan bergvakanties. Toch neem je best je goeie wandelschoenen mee naar Zuid-Limburg. De ‘Dutch Mountain Trail’ is meer dan honderd kilometer lang en moet met zijn hoogtes en laagtes niet onderdoen voor een alpenwandeling.

Nederland: het is er plat, ze eten er geen ­raclette, maar bitterballen en de dorpjes zijn er zo keurig dat je je voeten veegt voor je een straat in loopt. Wanneer een regio zichzelf dan ook nog eens ‘Heuvelland’ noemt, voelen we ons ietwat geschoffeerd. Óns Heuvelland ligt bij Ieper: het draagt de herinnering in zich aan nachtelijke spellen, vroege liefdes, oorlogsliederen en karnemelkstampers. Eigen Heuvelland eerst!

We strijken dus met enige argwaan neer in Gulpen, een dorp in Zuid-Limburg. De naam is alomtegenwoordig als dal, berg, ­rivier, bier en straat. Wie aankomt, krijgt het lokale patois meteen ingeprent: het ­gemeentelijke bordje zegt dat we welkom zijn in ‘Gullepe’. Hier spreekt men Limburgs.

De streek draaide ooit op koolmijnen, nu is toerisme belangrijk. We hoeven niet ver te kijken om dat te begrijpen. Deze ­typische grensstreek schurkt tegen België en Duitsland aan, mist grote industriële ­expansie, en investeert in meanderwegen, fietspaden, stappaadjes en gemoedelijke cafés. Hier en daar rijzen grote horeca­zaken uit de grond, zoals de Gerardus­hoeve in Heijenrath, die zelfs op een ­gewone weekavond volloopt met mensen die van achter een glas lokale wijn tevreden uitkijken over een sterk golvend landschap waarvan, nou ja, toch wel dat beetje berggevoel afstraalt.

In Gulpen trekken we op maandag­middag dus bergschoenen aan, nemen we stokken mee en hijsen de rugzakken op, en gaan op de top van het Eyserbos af, tuk op voldoende ‘summits’. Later staan nog vier andere toppen op het programma. Een goeie 50 kilometer in drie dagen: dat moet lukken.

Bergkapelletje

De ‘Dutch Mountain Trail’ kwam tot stand in de eerste coronalente. Hij leek geknipt voor wandelaars die de massa wilden ontwijken, en maakt die belofte meteen waar: we belanden in een landschap met kalkpaadjes, draaihekjes en koeien­vlaaien. ­Nadat we de Gulperberg veroverd hebben, dalen we af langs een grote ­camping. De warmte doet het droge ­weidegras exploderen in een amalgaam van hooigeuren. Langs de paden groeien volop Koninginnekruid, Grote Kattenstaart, Watermunt en Reuzenbalsemien.

Het werkt toch een beetje op onze lachspieren, al die krampachtige verwijzingen naar bergweides, een bergkapel, ‘de ­vallei’: alsof Zuid-Nederland ineens ­Alpengebied is! Maar na één dag wandelen, en in Slenaken zoveel wandelaars in hoge bottines te zien rondstappen, zijn we mee in het verhaal. Goeie schoenen zijn inderdaad nodig, want deze tocht noopt constant tot klimmen en dalen. Wanneer we na een wel­gekomen nachtrust opnieuw door weides afdalen, om dan door te gaan naar een volgende top, herinneren we ons hoe ­echte alpentochten ook aanvangen vanuit lager gelegen gebied, dat vergelijkbaar is met deze heuvels.

In Plank, een voorschoot groot, steken we zonder het goed te beseffen de grens over en komen we in de Voerstreek ­terecht. Sint-Martens-Voeren lijkt uitgestorven, dus duiken we opnieuw het bos in, om gezwind verkeerd te lopen, de ­oude heirweg toch te vinden, en Kattenroth te bereiken. En een grote appelgaard. De rijpe, zoete appels proeven in de hitte als balsem.

Gezwollen voeten

In Mheer likken we onze wonden. Na twee dagen staat de teller op 45 kilometer en dat is meer dan voorzien. Onze voeten, die in deze hitte opzwellen in de bottines, protesteren. Op het terras van een Grieks restaurant laten we de warmte uit ons ­lichaam dampen. Zullen we het hier maar bij laten?Maar er rest nog maar één col en daarna zijn we in Maastricht. De volgende dag stappen we op de Maas en een pontje af, alle hittegolven nog aan toe!

Die laatste col, ‘D’n Observant’, geeft zich niet zomaar gewonnen. Na een lange klim en afdaling belanden we in een oude mergelgroeve, waar veel wandelaars ­samenkomen bij een chalet. Zoals dat ­gebeurt in echte chalets, verbroederen we. We horen dat in de Dutch Mountains een discussie gevoerd wordt over de druk die fiets- en motorgroepen aan de wegen ­opleggen – sommige dorpen willen ­motorfietsen zelfs weigeren. Dat is begrijpelijk: steeds meer toeristen komen af op dit ­gebied, dat in zijn bossen en weides een aantrekkelijk netwerk van wandel- en fietspaadjes aanlegde. Ze zijn gewenst, maar niet in die mate dat ze de rust ­mogen verstoren.

In Maastricht nemen we de bus terug naar Gulpen, waar we de auto achter­lieten. Onderweg zien we het landschap ­vanuit een andere hoek: het is prachtig, en onze voettocht die uiteindelijk 65 km lang werd, voelt nu aan als een intieme, geprivilegieerde kennismaking. Wellicht is alles in de lente en herfst even prachtig, en een stuk koeler. Benieuwd of deze bergstreek er ’s winters dan ook ­besneeuwd bij ligt?In ieder geval: voortaan vraag ik, wanneer iemand nog eens over het Heuvelland spreekt, hetwelk hij bedoelt. Ze zijn elkaar meer dan waard.

Praktisch

Wandeling

De Dutch Mountain Trail (DMT) loopt u van het station van Eygelshoven (Kerkrade) tot het station van Maastricht. Het is een tocht van 101 kilometer en 1.718 hoogtemeters, over zeven heuveltoppen: de Wilhelminaberg (225m NAP), de Schneeberg (257m), het Eyserbos (200m), de Gulperberg (157m), de Hakkenberg (252m), de Kattenroth (209m) en D’n Observant (171m). Rond elke top is ook een aparte wandeling uitgestippeld, voor het geval u nog energie over hebt.

Wij stapten drie dagen van het ­Eyserbos tot Maastricht: de vooraf ­ingeschatte afstand van 50 kilometers werden er uiteindelijk 65.

De wandeling, die in 2020 uitgestippeld werd door het Dutch Mountain Filmfestival, is vooralsnog niet bewegwijzerd. De meest praktische manier om de weg te vinden is met het informatieve boekje Dutch Mountain Trail, dat u via internet bestelt. Het bevat nauwkeurige beschrijvingen van de ­hele tocht, die onderverdeeld is in etappes. Er staan kaartjes bij op schaal 1:25.000. U neemt best een smartphone mee, om via Google of maps.me bij te sturen. Via de website is een GPX-bestand te downloaden en ook op ­Komoot vindt u de routes.

De vergelijking met de Alpen gaat wat ver. De DMT is veeleer een combinatie van een stevige Ardennentocht met een alpentocht in de lagere regionen. Het boekje met de wegbeschrijving rekent op vier dagen, maar dat is voor ervaren, sterke stappers. Wij mikten op kortere stapdagen van hooguit 20 km, maar door al eens verkeerd te lopen werden dat er meestal meer.

Voorbereiding

De tocht is stevig. Hij daalt of stijgt voortdurend, zeker in de eerste helft. De ondergrond is soms asfalt, maar vaak aarde, kalk, zelfs vuurstenen, en dat put de spieren uit. U hebt zeker goeie schoenen nodig, voldoende drinken en een paar bergstokken als u niet zo goed klimt of afdaalt. Neem ook best wat energierepen en fruit mee.

Eten en drinken

In Zuid-Limburg zijn veel restaurants en brasseries, maar vele liggen niet langs de route, die nadrukkelijk de natuur opzoekt. Neem dus voldoende krachtvoer mee, of sla af naar plaatsjes als Vijlen, Slenaken of Noorbeek. In alle dorpjes zijn cafés te vinden die lokale en Vlaamse bieren aanbieden en eenvoudige lunches, op prettige terrassen in het dorp of met een vergezicht als extra troef.

Slenaker Vallei is een boetiekhotel met restaurant dat zichzelf heruitvond na de overstroming in 2021. Kok Jeroen Peeters en zijn team koken gastronomisch en licht, met veel gevoel voor schakerende smaken en de bijpassende wijnen. Wie zich op deze wandeling ’s avonds echt wil laten verwennen, is hier aan het goede adres. De vegetarische keuze is top.

Slenaker Vallei

Dorpsstraat 1, Slenaken.

Café Quanten is een eetcafé in Mheer, waar de DMT de derde dag halt houdt. Het heeft een groot, verfrissend terras onder de bomen en u kunt er uitsmijters, belegde broodjes, tapas en dies meer eten, en allerlei streekbieren drinken.

Café Quanten

Dorpsstraat 3, Mheer.

Slapen

De Zevende Heerlijkheid in Slenaken biedt ruime kamers en een uitstekend ontbijt in een dorp dat in grote mate op passerende fietsers en wandelaars ­gericht is. Goedkoop is dit niet (160 euro voor twee), maar na 25 kilometer stappen door berg en dal zijn wat comfort en een goed bed welkom om goed te recupereren. Je kunt er ook dineren, maar niet op maandag en dinsdag. Het hotel ligt ideaal om daarna snel de DMT terug te vinden.

De Zevende Heerlijkheid

Grensweg 9, Slenaken

Hotel Hestia in Eijsden is genoemd naar de Griekse godin van familie en huiselijkheid, en dat klopt helemaal: de uitbaters zijn Grieks, koken Grieks en verwelkomen de vermoeide wandelaar met een gastvrij terras en passende muziek. De keuken is volks Grieks, de enkele slaapkamers zijn correct. Een goede tussenstop aan de Maas.

Hotel Hestia

Diepstraat 7, Eijsden (vpb)

Dit artikel verscheen eerder, op 13 augustus 2022.

