Ariane 5 maakt zich op voor haar laatste vlucht

De Ariane 5 gaat vannacht voor de laatste keer de ruimte in. Het is de raket die van Europa een ernstige speler in de ruimtevaart maakte.

Vannacht vliegt de Ariane 5 voor de laatste keer. De Europese ruimteraket, een project van de ESA, blinkt uit in betrouwbaarheid, ze heeft amper mislukte missies op haar naam. Een van die missies was wel de allereerste vlucht, door fouten in de software. Op 21 oktober 1998 maakte ze haar eerste volledig geslaagde vlucht. Ze wordt geroemd als de raket waaraan Europa haar reputatie als ruimtevaartspeler dankt.

Op haar 117de vlucht zal de ruimteraket twee satellieten in een baan om de aarde brengen. Het gaat om een communicatiesatelliet van de Duitse ruimtevaartorganisatie en een Franse militaire satelliet.

Dat is een relatief bescheiden lading om afscheid mee te nemen, voor een raket die heel wat prestigieuze missies op haar naam heeft staan. De Ariane 5 bracht onder meer de James Webb-telescoop naar de ruimte. Ook zowat alle grote Europese missies van de voorbije decennia zijn met dit type gelanceerd. Denk bijvoorbeeld aan de ruimtesonde Rosetta, de Galileo-navigatiesatellieten, en recent nog de ruimtesonde Juice, die Jupiter en zijn ijsmanen gaat onderzoeken.

De opvolger van de Ariane 5 is nog niet klaar. Begin 2024 zou de Ariane 6 een eerste keer moeten kunnen vliegen. Tot die tijd heeft Europa geen eigen raketten om ladingen naar de ruimte te lanceren. De ESA is op dit vlak onder meer ingehaald door Space X van Elon Musk.

De lancering, vanop het platform in Kourou in Frans-Guyana, gebeurt tussen halftwaalf en iets na één uur vannacht en wordt live uitgezonden. Eigenlijk had ze gisteren al moeten gebeuren, maar toen werd de lancering uitgesteld vanwege de weersomstandigheden.

