Warmste dagen ooit

Wellicht voelde het voor veel Belgen niet zo aan, maar de globale gemiddelde temperatuur bereikte de voorbije dagen een ongekend hoog niveau. Maandag leek de heetste dag ooit gemeten. Toen bereikte de gemiddelde temperatuur 17,01 graden Celsius. Het cijfer, afkomstig van het Amerikaanse National Center for ­Environmental Prediction, overtrof daarmee het record van augustus 2016 (16,92 graden). Al bleek 3 juli maar kort de nieuwe recordhouder te zijn. En dag later steeg de gemiddelde temperatuur wereldwijd nog verder, naar 17,18 graden. ­Vermoedelijk is de piek nog niet bereikt en wordt het de komende dagen nog ­warmer.

De afgelopen weken ging het zuiden van de Verenigde Staten gebukt onder een intense hitte. In China hield een aanhoudende hittegolf, met temperaturen boven 35 graden, iedereen binnen. In Noord-Afrika leefden ze met temperaturen boven 50 graden. In het Midden-Oosten leden duizenden aan een ongewone warmte tijdens de hadj, de religieuze bedevaart naar Mekka. Ook Antarctica, waar het momenteel winter is, zag abnormaal hoge temperaturen.

In mei dit jaar waarschuwde de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) dat de periode 2023-2027 vrijwel zeker de warmste periode ooit op aarde zou worden, door het gecombineerde effect van El Niño en de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen. El Niño is een belangrijke motor van klimaatvariabiliteit op aarde. Gemiddeld om de 2 tot 7 jaar komt het langs de evenaar in de oostelijke Grote Oceaan voor dat normaal koel zeewater sterk opwarmt. Die opwarming heeft veel invloed op het weer in grote delen van de wereld, vooral in Noord- en Zuid-Amerika. Volgens de WMO zal door El Niño het jaar 2024 vergelijkbaar zijn met 2016, het laatste heetste jaar ooit gemeten. (sa)