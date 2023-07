De vier partijen in de Nederlandse regering staan recht tegenover elkaar in het crisisoverleg over asiel. Voor volgende week willen ze eruit komen.

Het is twee tegen twee in het kabinet-Rutte IV, in het steeds meer verhitte crisisoverleg over asiel en migratie: ChristenUnie en D66 tegenover VVD en CDA. Hoe het afloopt, durft niemand te voorspellen ...