Klimaatactivisten blokkeren site waar Engie gascentrale wil bouwen

Twee dagen na de warmste dag ooit gemeten op deze planeet, drongen honderden klimaatactivisten van Code Rood de site van Engie in Flémalle (bij Luik) binnen. Ze willen er de bouw van een gasgestookte elektriciteitscentrale tegenhouden.

De groepen arriveerden via verschillende treinstations in de regio. In Haute-Flémalle hield de politie de actievoerders tegen. Ze mochten maar door als ze hun ‘wapens’, zoals tangen en verfbussen, inleverden. De grote politie-inzet, inclusief helikopter, kon niet verhinderen dat rond 18 uur een hek rond de site doorgeknipt werd. De actievoerders raakten zo het terrein op en konden er hun spandoeken ophangen.

Volgens de deelnemers is een blokkade de enige manier om op te komen voor een waardig leven op een gezonde planeet. ‘Op dit moment is het bijna zeker dat we de effecten van de klimaatverandering niet kunnen beperken zolang we de bestaande fossiele centrales laten werken’, zegt hun woordvoerder. ‘Door extra centrales te bouwen, legt Engie een ­hypotheek op onze toekomst en ondermijnt het alle inspanningen van het publiek om het klimaat te beschermen.’

Volgens de actievoerders grijpt de politie vannacht niet in. Ze hebben hun tenten opgeslagen. Het plan is om tot zondag te blijven.

Vorig jaar blokkeerden activisten nog de toegang tot twee sites van TotalEnergies in Feluy.

