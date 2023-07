Aziatische hoornaars steken drie gemeentewerkers die haag snoeien

Het is extra opletten als je de haag scheert, zo waarschuwt het Vlaams Bijeninstituut na drie incidenten met Aziatische hoornaars.

Het Vlaams Bijeninstituut (VBI) heeft de voorbije week drie meldingen ontvangen van ernstige steekincidenten met Aziatische hoornaars. Het ging telkens om gemeentearbeiders die hagen aan het scheren waren. Twee van de arbeiders moesten naar het ziekenhuis. Het VBI raadt aan om een haag goed te bekijken vooraleer je aan snoeiwerken begint.

In de hagen bevonden zich primaire, kleinere nesten van de Aziatische hoornaar. De beesten vielen de arbeiders aan omdat ze hun nesten wilden verdedigen. In Reet werd een arbeider zeven keer gestoken, hij moest een nacht in het ziekenhuis blijven. Ook een arbeider die in Wilsele werd aangevallen, werd een nacht opgenomen. Een derde incident werd in Begijnendijk opgetekend.

De waarschuwing van het Vlaams Bijeninstituut geldt voor heel Vlaanderen. ‘Vooral West- en Oost-Vlaanderen en Vlaams-Brabant kennen een grote aanwezigheid van Aziatische hoornaars, maar ook in Antwerpen en Limburg groeien de aantallen’, zegt René De Backer, voorzitter van het VBI.

In Frankrijk zijn de risico’s van hagen scheren al langer bekend. Daar kwamen al een aantal personen om toen ze een haag wilden scheren waarin hoornaars een nest hadden gemaakt. ‘Voorlopig bleef de impact bij ons nog beperkt, omdat de aanvallen zich vroeg in het seizoen voordeden en de nesten nog maar weinig werksters bevatten’, legt De Backer uit.

Het VBI organiseert opleidingen voor groendiensten. Verder pleit de organisatie al langer voor een gecentraliseerd beleid om de insecten te bestrijden. “De Aziatische hoornaar is een blijver, maar we moeten wel proberen om de aantallen beperkt te houden”, zegt De Backer. ‘Helaas wil het beleid niet mee. Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) opereert enkel op de eigen terreinen, en het departement Landbouw en Visserij focust op de imkerij. Natuur en Bos verwijst particulieren door naar de brandweer, maar verschillende korpsen gaven al aan dat ze de vele opdrachten niet aankunnen.’

In de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement gaf minister Zuhal Demir (N-VA) dinsdag nog te kennen dat het gecentraliseerd beleid dat VBI vraagt niet voor meteen is. ‘Het is nu echt een probleem voor de imkers’, zei Demir. ‘Naar wat ik heb begrepen, zijn Aziatische hoornaars heel lui en vallen ze vooral de bijen aan die door imkers worden gehouden. Tot nu toe is er nog geen aanwijzing dat er een grote impact zou zijn voor de biodiversiteit.’

