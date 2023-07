Vooral 55+’ers gaan flexi-jobben

Eind vorig jaar waren 108.202 mensen aan de slag onder het statuut van flexi-jobber. Daarmee staat het aantal flexwerkers op het hoogste peil ooit. In 2022 steeg hun aantal fors. Terwijl er in januari nog maar zo’n 90.000 mensen in dat stelsel aan het werk waren, waren er tegen het einde van dat jaar bijna 20.000 bijgekomen. Vooral 55+’ers maken de laatste jaren een forse inhaalbeweging. ‘En in deze cijfers zie je nog niet het effect van de versoepelingen, waardoor flexwerken nu ook mogelijk is in de zorg en de cultuursector’, merkt de werkgeversorganisatie Unizo op.