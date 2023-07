18 voorwaarden voor vrijgelaten pedofiel

De vrijlating van de Nederlandse pedofiel Pieter C. lokt zeer negatieve reacties uit. Na Child Focus was ook de Vlaamse minister van Justitie Zuhal Demir (N-VA) donderdag scherp op Twitter. ‘Slachtoffers verdienen zoveel beter dan dit soort justitie’, reageerde ze.

C. werd in november 2016 veroordeeld tot een gevangenisstraf van negentien jaar en vijftien jaar terbeschikkingstelling. Maar na zeven jaar cel kwam hij in april voorwaardelijk vrij. In een reactie meldde de Gentse persrechter dat C. van de strafuitvoeringsrechtbank drie algemene en vijftien individuele voorwaarden had gekregen. ‘Onder andere een dagtherapie in een instelling, een individuele begeleiding bij een gespecialiseerde psychiater en een contactverbod met minderjarigen, en dit op alle mogelijke manieren’, zegt persrechter Laurence De Rudder.

C. woont nu in Nederland. ‘De Nederlandse autoriteiten hebben officieel bevestigd bereid te zijn om toezicht te houden op het naleven van de voorwaarden’, zegt De Rudder.