Tien onderzoeken geopend naar optreden van politie bij Franse rellen

De Franse politie-inspectie (IGPN) en haar tegenhanger voor de gendarmerie (IGGN) hebben tien onderzoeken geopend naar het gedrag van politie en gendarmerie tijdens de rellen die volgden op de dood van Nahel. Dat heeft Gérald Darmanin, de Franse minister van Buitenlandse Zaken, gezegd in een Senaatscommissie.

De zeventienjarige Nahel werd vorige week doodgeschoten bij een politiecontrole.

Een van de onderzoeken gaat over een jongeman die in coma ligt, nadat hij zwaargewond was geraakt aan het hoofd. Dat gebeurde in Mont-Saint-Martin, in het oosten van Frankrijk, waar de elite-eenheid Raid van de politie op 30 juni optrad.

Een ander onderzoek werd geopend naar de dood van een 27-jarige man in de nacht van zaterdag op zondag in Marseille. Volgens het parket werd hij mogelijk getroffen door een projectiel van een Flash-Ball-wapen. Het is een type wapen dat de Franse politie wel vaker gebruikt om groepen uit elkaar te drijven. Het werkt met rubberkogels.

Sinds de uitbraak van het geweld op 27 juni zijn 3.505 mensen opgepakt, van wie 1.373 in Parijs en de periferie, preciseerde Darmanin. De jongste arrestant was 11 jaar oud, de oudste 59 jaar.

In totaal werden 12.031 voertuigen in brand gestoken. 2.508 gebouwen, waarvan 273 van de ordediensten en 105 gemeentehuizen, werden beschadigd. Daarnaast waren 168 scholen het mikpunt van aanvallen.

Lees ook