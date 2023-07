Toerist die in Colosseum kerfde, wist niet dat het zo oud was

Ivan Dimitrov, de man die met een sleutel ‘Ivan + Hayley 23’ in het Colosseum kerfde, heeft zijn excuses aangeboden aan de Italianen. Hij deed dat in een brief aan Roberto Gualtieri, de burgemeester van Rome.

‘Met deze zinnen bied ik mijn oprechte excuses aan, aan de Italianen en de rest van de wereld, voor de schade aangericht aan een goed dat in feite tot het erfgoed van de hele mensheid behoort’, schreef hij. Hij betoonde zijn respect aan de mensen die de ‘onschatbare historische en artistieke waarde van het Colosseum’ bewaken, ‘met toewijding, zorg en opofferingen’. Hij gaf ook aan erg beschaamd te zijn omdat hij pas na zijn ‘betreurenswaardige’ actie vernam dat het om een monument uit de klassieke Oudheid gaat.

Het Colosseum dateert uit de eerste eeuw na Christus. Het was het grootste amfitheater van het Romeinse rijk.

Dimitrov is een 27-jarige fitnessinstructeur uit Bristol. Een collega-toerist filmde hem terwijl hij met zijn sleutel in een muur van het Colosseum kerfde. De beelden, die een breed glimlachende Dimitrov tonen, werden verspreid via Youtube, waarna de Italiaanse politie op zoek ging naar de man. De minister van Cultuur riep op om de schuldige op te sporen en te straffen.

Dimitrov kan veroordeeld worden tot een boete van enkele duizenden euro’s, en riskeert een gevangenisstraf van twee tot vijf jaar.

