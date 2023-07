Zwemmend door ons land. Waar duik je het water in?

Voor haar boek Water pakken trok schrijfster Kirsten van Santen met haar zwemplunje door Nederland om ‘de ziel van een volk van zwemmers’ te doorgronden. Wij nodigden haar uit naar België: valt hier ook nog een zwemziel te vinden? Verslag van een zoektocht die stroomopwaarts ging.

Waar ik ook kom, als er water is, wenkt het me, ook nu, hier, aan de Schelde. Ik sta met mijn dochter Marit van tien op een klein strand op de Linkeroever, zie in de verte de skyline van de stad verleidelijk heen en weer swingen, dampen, gloeien, maar ik ga daar niet naartoe, ik heb andere dingen te doen hier, ik moet het Vlaamse water in. Of het nu mag of niet.

Het mooiste gedicht

Waar is het beter zwemmen dan in het land van de Vlaamse dichter Paul Snoek (1933-1981)? Hij schreef het mooiste zwemgedicht dat ik ken, Een zwemmer is een ruiter. Het hangt op de muur van mijn schrijfkot, een leegstaande gevangeniscel in de voormalige gevangenis Blokhuispoort in Leeuwarden, ik draag het al jaren met me mee. Mijn vader kent het, mijn zus, mijn neven en nichten, wij zijn een Hollandse zwemfamilie, wie bij ons een ‘goed kind’ wil zijn, zwemt en als je ons roept om er nou eindelijk eens uit te komen, roepen we: ‘Nog éven.’ Wat voor sommigen de kerk is, is voor ons het water.

Snoek schrijft dat zwemmen ‘losbandig slapen in spartelend water is’, dat het ‘eindeloos vrij zijn’ is en ‘inwendig zegevieren’. Voilà, dat is precies waarom ik me een leven lang in het water begeef. Snoek zegt het zo mooi, zijn gedicht is onder zwemmers heel bekend, ook in Nederland, het prijkt op de muur van een zwembad in Leiden. Wie over water praat, moet zich af en toe van een poëtische taal bedienen.

Snoek, die eigenlijk Edmond Schietekat heet, was een waterrat, maar hield niet bepaald van chloor, bekende hij in een interview dat hij in 1980 had met een redacteur van het literair blad Beroepsgeheim. Het ware zwemmen, het hogere zwemmen, het zwemmen dat de grondstof voor de verbeelding vormt, vindt volgens hem alleen plaats in buitenwater: ‘Dat je in een bad kruipt om je te wassen, dat vind ik normaal, maar als je gaat zwemmen, om in het water te liggen, dat is het contact met de natuur, en te weten dat er planten onder jou zitten, dat is toch veel belangrijker. En lissen waartussen je kan zwemmen. De meeste mensen zijn daar vies van. Die zijn altijd bang dat ze zullen blijven haperen aan een waterplant. Ik vind dat enorm gezellig.’

Een jaar nadat Snoek die woorden had uitgesproken, reed hij zich te pletter tegen een kraanwagen in zijn nieuwe zwarte Alfa Romeo. Hij ligt begraven in Varsenare, in West-Vlaanderen. Omdat zijn gedicht mij al zo lang zo dierbaar is, is het net of ik de dichter ken. In mijn boek Water pakken wek ik hem tot leven en wordt hij een man van taal, een man van water:

‘Eigenlijk wil ik de dichter wat vragen. Of we een stukje kunnen gaan zwemmen. Gewoon, zomaar, hier buiten, voor de lol, in een donkergroen vennetje in het bos. Kleren uit, weg ermee, bloot laten we ons in het water zakken en zoeken ons een weg tussen de kikkervisjes en schrijvertjes door. Onze tenen klauwen in de modder. Tussen mijn benen schiet iets weg. Een waterhoentje vlucht mopperend in een rietkraag. Het is bang voor ons, maar dat hoeft niet. We zijn maar zwemmers.’

Linkeroever: ‘Hier geen zwemplezier’

Intussen staan we nog steeds hier, mijn dochter en ik, op het strandje aan de Schelde. Het water trekt nors aan ons voorbij, een grijsblauwe snelweg van water, verdacht water, want vol met de gevreesde PFAS, die verderop, door chemiebedrijf 3M in Zwijndrecht, in het water zijn gepompt. Ik weet dat de Zeeuwse zwemmers bij Vlissingen en Breskens net doen of er niets aan de hand is. Ze zeggen dat je er niet over moet zeuren, maar ik weet dat dit water giftig is en dat komt door ons, de mens. Mijn visboer verkoopt al geen vis meer die uit de Schelde komt.

Mijn dochter en ik zijn omringd door informatie- en verbodsborden. ‘Zwemmen verboden.’ ‘Hier geen zwemplezier.’ Het voelt, hoewel dit water niet bijster aanlokkelijk is, beklemmend. Er wordt ons een mogelijkheid ontnomen. We trekken onze sokken uit, grijze golfjes likken meteen begerig aan onze tenen, kom erin, kom er toch maar in, lispelen ze, en vanuit de diepte hoor ik een bekend, zacht grommen. Ik zie mijn dochter over de Schelde staren. Ze heeft niet door dat ze hardop denkt. ‘Ik heb medelijden met de Belgen’, zegt ze en ze zucht dramatisch.

Terwijl je in Nederland overal mag zwemmen, tenzij het anders is aangegeven (in havens, drukbevaren rivieren, bij bruggen), is zwemmen in oppervlaktewater overal in België verboden, behalve op een paar plekken waar voorzieningen zijn getroffen. Hoe mooi een vaart of meertje er ook bij mag liggen of hoe warm het ook is, zonder toezicht is zwemmen verboden, ook in zee. Wie het toch doet, riskeert een boete.

Zo van het water afgesneden zijn is voor mij, zwemmend wezen, onvoorstelbaar. Het doet pijn, en de dagen dat ik door Vlaanderen trek, van chloor, via zoet naar zout water, voel ik dat het een enorm verlies is om niet het water in te mogen springen. Er gaat iets schitterends verloren. Het verbod voorkomt dat volwassenen en kinderen een natuurlijke relatie met water opbouwen, ze vervreemden van het element waaruit ze zijn voortgekomen en dat is niet alleen jammer, maar ook gevaarlijk.

Gelukkig ontdek ik dat Vlamingen een ingenieuze tango met de autoriteiten dansen, dat ze soms met ze onder een hoedje spelen, dat er een stiekem beleid van gedogen bestaat, dat er hier en daar versoepelingen zijn. De zwemlust van de Vlamingen laat zich niet beteugelen. Er zijn omwegen en sluipwegen, en er bestaat een geheim genootschap van zwemmers die hun band met het water niet hebben laten verbreken door de doorgeslagen regelgeving.

Geen salto’s in het Antwerpse buitenbad

Buitenbad De Molen prijkt pal naast de Schelde in Antwerpen. Een zwembad is voor mij als een huiskamer, een vertrouwde wereld waarin ik me even kan verliezen. Tot mijn verrassing duurt het nu even voordat ik me toegang tot het blauwe water weet te verschaffen, ik word diverse keren teruggestuurd door streng badpersoneel. Mijn haar moet in een elastiekje, de zwembroek van mijn zoon is te wijd, de tas mag niet mee, de zonnebrandcrème ook niet. We mogen wel duiken, maar ho, ho, nee, nee, geen salto’s!

Wanneer ik er dan eenmaal in lig, voel ik me bedrukt. Doe ik het wel goed? Een koprolletje maken, mag dat? Ineens begin ik aan alles te twijfelen, tot de cadans van de borstcrawl zijn magische werk doet en ik alleen nog maar een zwemmend wezen ben. Ik voel de vis in mij spartelen en de zee in mij bruisen en kolken. Ik zwem, adem diep in, onder water uit, in een wolk van bubbels. Hier ben ik vrij. Ik zie de wieken van de oude, vervallen molen die langs het zwembad staat en ontwaar een klein figuurtje in de top: een zeemeermin of -man die over de Schelde tuurt, wachtend op het water dat komt of gaat, op de tijd die verstrijkt.

De gouden badmuts van ICT’er en beeldend kunstenaar Kitty Bons sprankelt in de voorjaarszon. Twee, drie keer per week komt ze hier op de fiets naartoe om haar baantjes te trekken. Zwemmen is een mensenrecht, vindt ze, ze heeft het zelf hard nodig, wordt er rustig en geconcentreerd van. En, grijnst ze, ook als het niet mag, zijn zwemmers niet tegen te houden. Laatst nog, voor het zwemseizoen in de Blaarmeersen in Gent officieel was begonnen, doken mensen op een snikhete dag toch het water in en politie en burgemeester konden niet veel anders dan gedogen.

Triatleet Jimmy Hendrickx (‘Inderdaad, mijn vader was fan’) duikt op en luistert even mee. Ja, zegt hij, het beleid is restrictief, maar als je ’s ochtends vroeg gaat zwemmen, is er niemand die je bekeurt. Hij zwom lange tochten, ook enkele malen de Hellespont over, de zeearm tussen het Europese en het Aziatische deel van Turkije, in navolging van de Britse lord Byron, dichter, romanticus en vader aller openwaterzwemmers. Zwemmen hoort bij mens-zijn, vindt Hendrickx. Hij laat zijn badmuts vervolgens tegen zijn slapen knallen en spurt er weer vandoor. Ik ga er samen met mijn nieuwe zwemvriendin – een soortgenoot, zo voelt het – Kitty achteraan, wentel me rond mijn as, trappel met mijn voeten, zie die van Jimmy in de verte verdwijnen en weet: Belgen en Nederlanders, als zwemmers zijn we precies hetzelfde.

Boekenberg en De zwemlust van Sigrid Spruyt

Een dag later meld ik me bij de toegangspoort van de ecologische zwemvijver van Antwerpen-Boekenberg, een aanlokkelijk smaragdgroen vlak dat te midden van ruisende bomen ligt te flonkeren. Hier mag je legaal zwemmen, onder toezicht en gratis! Het is een van de schaarse zoetwaterzwemplekken in Antwerpen. Ook hier: een streng deurbeleid. Verplicht douchen, geen wijde kleding, geen spullen mee naar binnen. Op warme dagen wordt er in blokken van een kwartier gezwommen. Ik voel me in een mal gegoten.

Sigrid Spruyt, voormalig nieuwsanker en tegenwoordig ook winterzwemmer, staat me op te wachten. Zij is woordvoerder van Outdoor Swimming Belgium, de actiegroep die zich inzet voor de verruiming van het Belgische zwemwater naar Nederlands voorbeeld. Haar droom is een drietrapsraket: er moeten locaties worden aangewezen waar ‘gelegenheidszwemmers’ onder toezicht kunnen zwemmen, plekken waar het verboden is en voor de rest: vrij zwemmen voor natuur- en sportzwemmers, zonder toezicht, zonder brevet.

Obstakel is het Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning (Vlarem), een verordening van een jaar of twintig oud, een ‘gedrocht’, volgens Spruyt. Daarin zijn zwemplekken zo beschreven dat alle zwemlocaties in de natuur afvallen. De natte wildernis waar het zo goed toeven is, blijft gesloten voor Belgische zwemmers. ‘Men kan niet buiten het concept zwembad denken.’ Ik vertel Sigrid dat er ook in Nederland stemmen opgaan om het wildzwemmen aan banden te leggen, maar daar wil ze niets van horen, dat vindt ze geklaag in de marge en misschien is dat ook wel zo. ‘Nederland is de hemel, België de hel. Voor zwemmers dan, hé.’

Op 15 maart sprak Spruyt met haar actiegroep in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement en daar vond ze een luisterend oor. Naar verluidt is men nu een resolutie aan het opstellen, gesteund door oppositie en meerderheid samen. ‘In die zin liggen de kaarten goed.’ Dat de nieuwe minister van Werk, Innovatie, Landbouw, Economie en Sociale Economie, Jo Brouns (CD&V), een fervent buitenzwemmer is, zal helpen. Daarvan zijn de actievoerders overtuigd.

En hoe zit het met de waterkwaliteit, vraag ik dan toch maar, want in Nederland gaat het helemaal niet goed. Spruyt, gedecideerd: ‘We leven sowieso allemaal op een vuilnisstort, dat is geen reden om niet te zwemmen. We zijn omgeven door vergif, in de grond, in de lucht en ja, ook in het water, maar laat het alsjeblieft aan de individuele verantwoordelijkheid van de zwemmer over!’ De overheid moet volgens haar net als in Nederland met informatie en zwemnormen komen, dan kunnen mensen zelf beslissen een duik te nemen of niet. Daar ben ik het roerend mee eens.

Tussen de regels slalommen in Bredene

Ook in Brussel is het droef gesteld qua buitenwater, leer ik van mijn informanten. Zwemmen in oppervlaktewater mag daar niet, maar er is ook geen buitenbad, geen zwemvijver, niks. Vandaar dat grote groepen jongeren op zomerse dagen naar Gent, Oostende en Antwerpen trekken om een duik te nemen in zoet, zout of chloorwater. ‘Meestal wordt het eerst slechter voordat het beter wordt’, zegt Spruyt en ze verdwijnt onder het groene wateroppervlak, een schim die bij me vandaan glijdt.

Dan ga ik ook. Het water is fris, het tintelt, ik zie mensen die net zo gelukzalig lachen als ikzelf, samen smelten we weg van onze zorgen, we vervloeien, stromen, drijven weg van onze levens vol werkstress en getob, en gaan voor even op in het water dat ons omringt, we vliegen door een magisch universum waarin ideeën ontstaan. Zie je wel, fluistert Paul Snoek in mijn oor, zie je wel dat zwemmen eindeloos vrij zijn is? Ik schreef het toch al?

In Brussel lukt dat vooralsnog bijna niemand, eindeloos vrij zijn in het water, maar toch zijn daar ook dingen gaande, vertelt architect en zwemmer Paul Steinbrück van Pool Is Cool, een groepering die zich inzet voor een buitenbad in de stad en daarvoor een crowdfunding-actie op poten heeft gezet. Er circuleren mooie plannen en onlangs liet de nieuwe directeur-generaal van de Brusselse haven, Gert Van der Eeken, zich welwillend uit over zwemmen in oppervlaktewater, bijvoorbeeld op momenten dat er weinig scheepvaartverkeer is. In het magazine BRUZZ zei hij: ‘Het is niet onmogelijk om te gaan zwemmen in het kanaal. Laat ons daar zonder taboes naar kijken.’

Steinbrück, een Duitser van origine, put er hoop uit. Er wordt in ieder geval over zwemmen gesproken in termen van mogelijkheden in plaats van risico’s en verboden, en dat is al heel wat. Hij voorspelt verdere versoepelingen, België is het enige land in Europa waar wildzwemmen zo aan banden is gelegd. ‘Dat is niet houdbaar. Het komt goed, maar vraagt tijd.’

Tot die tijd zwemt Marc Portier, software-ingenieur bij het Vlaams Instituut voor de Zee (Vliz), gewoon – illegaal – in zee, zij aan zij met zijn zoon Tuur, met wie hij aan het trainen is voor een IJsselmeeroversteek, deze zomer in Nederland. Als de redders ’s avonds het strand bij Bredene verlaten, komt hij eruit, wacht tot ze de duinen over zijn, om zich vervolgens weer in zee te begeven en kilometers weg te malen. Het is een listig spel waarvoor een souplesse is vereist die Nederlanders doorgaans niet hebben. ‘Voor jullie zijn regels regels’, houdt Portier me een spiegel voor. ‘In die zin zijn jullie net Duitsers. Wij Vlamingen gaan er soepeler mee om.’

Ik heb Portier gevraagd of ik samen met hem mag zwemmen. Hij hapte meteen toe, welwillend zwembeest dat hij is, breedgeschouderd, met ogen waaruit vonkjes spatten. Portier bestudeert de stroming, het getij, de windkracht en stelt een gedetailleerd zwemplan op.

Als Nederlander wantrouw ik de zee, ik ken mijn plek, weet hoe grillig ze kan zijn, vol nukken en onverhoedse bewegingen. Als ik zwem, hoor ik de stemmen van de verdronkenen en echo’s uit een gezonken Atlantis, ik voel de orkanen die ver weg over het water razen, weet dat ik het water deel met octopussen, orka’s, haaien en wat al niet meer. Dat maakt me nederig en soms bang. Maar met Portier durf ik het aan. Hij wijst naar een geel deinend stipje in zee. ‘Daar gaan we heen. Even het boeitje schéll’n.’

Nadat we de grote gele dobber hebben aangetikt, koersen we terug naar de kust en zoals altijd werpt de weemoed zich over mijn schouders als een oude jas. Ik wil er niet uit. In dit vloeibare universum waaruit we ooit als vissen kropen, kan ik niet blijven, hier heb ik, uiteindelijk, niets te zoeken. Maar oh, oh, wat ben ik hier graag op bezoek.

de Blaarmeersen en het recht om erin te duiken

Op de terugweg naar Nederland stop ik in Gent, waar zeezwemster Marieke Blomme een wetsuit-pasdag aan de Blaarmeersen houdt. Ze heeft de benodigde vergunningen geregeld. Een twintigtal Vlamingen wringt zich verlegen in de nauwsluitende pakken. Ze zwemmen een proefrondje door het bruingroene meer en de een na de ander komt er gelukzalig lachend uit.

‘Ik vind,’ zegt Blomme, die vorig jaar de Belgische kust langs zwom (67 kilometer in bijna 19 uur), ‘dat iedereen het recht heeft om in het water te springen. We moeten mensen niet straffen voor een gezonde levenswijze.’ Ze knijpt haar lippen op elkaar en kijkt stuurs voor zich uit, een beetje boos, maar vastberaden.

Wanneer ik over mijn schouder naar de donkere bosjes kijk, zie ik de dode dichter Paul Snoek in het halfduister op zijn hurken zitten. Zijn stem klinkt schor: ‘In het water kan men nooit geheel alleen zijn / en toch nog eenzaam blijven // Zwemmen is een beetje bijna heilig zijn.’ Hij gebaart met zijn hand richting het water. Ik knik. De dichter heeft gelijk, ik moet er nog even in.

allcovercoastswim.be – het bedrijf van Marieke Blomme dat zwemtochten langs de kust organiseert

outdoorswimming.be – de site van de actiegroep die ijvert voor meer natuurwater

pooliscool.org – het Brusselse initiatief om een buitenbad te openen

Dit artikel verscheen eerder op 11 juni 2022.

