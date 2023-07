Onze art-nouveauwandeling door Brussel

2023 is in Brussel uitgeroepen tot art-nouveaujaar – en dus is dit niet alleen het beste moment om een tentoonstelling mee te pikken, maar ook om de wandelschoenen aan te trekken. Wij stippelden twee ontdekkingstochten uit langs de mooiste gevels (en hier en daar een interieur), langs bekende gebouwen en verborgen parels. Met tips om in stijl te pauzeren, en een overzicht van de expo’s. Volg de gids, maar dan op eigen tempo.

1893 geldt als het geboortejaar van de art nouveau in Brussel. Er zijn rondere getallen dan 130 jaar om iets te herdenken, maar Brussel vond het nu al tijd om zijn voet nog eens naast die van Barcelona, Glasgow, Parijs en Praag te zetten. Er valt natuurlijk ook veel te beleven: Brussel telt bijna duizend art-nouveaugebouwen.

Die hebben lang niet allemaal van die sierlijke krullen, golvende zweepslaglijnen en florale motieven. De exuberante versie van art nouveau verspreidde zich als een steekvlam, maar was na enkele jaren alweer uitgedoofd. Zelfs een stamvader als Victor Horta verhuisde uit zijn eigen woning, omdat hij er zich niet meer mee identificeerde. Er zijn ook meer geometrische, tijdloze varianten of strakkere toepassingen die al naar art deco neigen. Of er is de eclectische stijl, die nog wat kenmerken van de gotiek, de Vlaamse neorenaissance of de cottagestijl aan boord heeft.

Meer dan om zijn stijlkenmerken is de art nouveau vernieuwend om zijn indeling. Die maakte komaf met de voorspelbare herenhuizen met drie kamers op een rij, waarvan de sombere middelste ruimte vaak het lijkenhuis genoemd werd. De voortrekkers onder de architecten gingen op zoek naar licht, lucht en ruimte. Langs koepels haalden ze licht binnen. Door kamers en trappen anders in te delen, creëerden ze grotere bruikbare oppervlakten.

Onnavolgbaar werd de art nouveau wanneer architecten de vrije hand kregen om het hele interieur in te richten. Tot in de fijnste details ontwierpen ze behang, meubelstukken, sierobjecten, kunstwerken, verwarmingselementen, smeedwerk, tot zelfs deurklinken toe. Ze beheersten het metier om optische illusies te creëren en naar een dramatisch effect toe te werken. Ambachtslui vonden elkaar om er een Gesamtkunstwerk van te maken.

Raffinement in de uitvoering en materiaalbeheersing stonden hoog op de agenda. Los daarvan waren de toonaangevende architecten zo vindingrijk om volop te experimenteren met vernieuwende technieken. Stromend water tot op de bovenste verdieping krijgen, vloerverwarming en ingenieuze ventilatiesystemen waren in die tijd grote uitdagingen. Soms kwam er hogere ingenieurskunde aan te pas om draagconstructies uit te werken.

In het beste geval stap je zo’n art-nouveaugebouw binnen. Daar heeft Arlette Clauwers haar levenswerk van gemaakt. Als oprichter van Korei, dat in Brussel rondleidingen op maat organiseert, gidst ze al enkele decennia in Brusselse art-nouveauhuizen. Omdat veel gebouwen zelfs tijdens dit feestjaar niet of maar mondjesmaat toegankelijk zijn, vroegen we haar om een selectie te maken van gevels die toch een omweg waard zijn. Zo konden we een oostelijk en een westelijk parcours uitstippelen, met hoogtepunten, maar ook minder bekende voorbeelden. En met tussendoor haltes om te eten, te drinken en te slapen in art-nouveaupanden.

WANDELING 1 (in westelijke richting): Louizalaan, Elsene, Sint-Gillis en de Marollen

1. Tasselhuis (Victor Horta)

Laten we beginnen bij het begin. Het Tasselhuis uit 1893 geldt zowat als het manifest van de art nouveau. Het is een huis in de rij, maar het springt er meteen uit. Alleen al door de brede, afgeronde erker die harmonieus uit de gevel welft, en die per verdieping lichter lijkt, omdat hij steeds minder zuilen heeft. Verder werkt Horta in zijn gevel met veel glas en gietijzer. Hij gebruikt ook al twee steensoorten, waarvan hij de kleuren laat contrasteren. Dat zal hij later nog vaak doen.

Binnen verbindt Horta twee woningdelen door een tussenruimte met bovenglas. Zo vindt hij een oplossing voor de ventilatie en de verlichting. Het interieur bestaat uit glas-in-loodramen, muurschilderingen en siersmeedwerk. In de mozaïekvloeren zijn roosters voor heteluchtverwarming verwerkt. De traphal, met zijn golvende leuning, ranke ijzeren pilaartjes en florale schilderingen hebt u vast wel eens op een boekcover gezien.

Paul Emile Jansonlaan 6, Elsene

Terwijl u in de buurt bent: In de Louizalaan staan nog twee meesterwerken van Horta: het Solvayhuis (nr. 224) en de woning Max Hallet (nr. 346). Ze worden geregeld opengesteld. Snel boeken is dan de boodschap. Het Hortahuis is nu ingericht als het Hortamuseum (Amerikastraat 25).

2. Woning Paul Hankar (Paul Hankar)

Oei, nog een begin. Architect Paul Hankar was 33 toen hij voor zichzelf een woning met een atelier ontwierp. Die wordt eveneens als de start van de art nouveau in Brussel beschouwd: in de gevel is duidelijk het jaartal 1893 verwerkt. Hankar is meer de man van de strakke lijnvoering en de ratio. Hij werkt ook met een erker, maar daarin overheersen de verticale lijnen. Hij gebruikt hout en smeedwerk in zijn gevel en speelt nadrukkelijk met rode, witte, blauwe en roze steensoorten. Zijn lage woonkamer op het gelijkvloers laat hij uitlopen op een dubbelhoge eetkamer met veel licht.

Verderop in de straat ontwierp Hankar in 1897 de woning voor de schilder Albert Ciamberlani. Als u niet weet in wat voor stijl die schilderde, hoeft u maar naar de gevel te kijken. De taferelen tussen de twee hoefijzervormige ramen en de bandfresco bovenaan zijn door hem bedacht, en door sgrafittokunstenaar Adolphe Crespin uitgevoerd. Nu is het de residentie van de ambassadeur van Argentinië.

Defacqzstraat 48 en 71, Elsene

Terwijl u in de buurt bent: In de parallelstraat achter de woning van Albert Ciamberlani bouwde Hankar voor zijn broer José een dubbele woonst. In het tussengebied liet paardenliefhebber José in volle stad stallen bouwen (Paul Emile Jansonlaan 23-25).

3. Woning Hannon (Jules Brunfaut)

Architect Jules Brunfaut heeft maar één art-nouveauhuis ontworpen, in 1903. Hij hield niet eens van de stijl, maar hij heeft het er desondanks voorbeeldig van afgebracht. Zijn opdrachtgever Edouard Hannon werd als nummer twee van het Solvayconcern naar Frankrijk gestuurd om er een fabriek op te starten. Daar kwam hij in contact met de Ecole de Nancy – zoiets wou hij ook. Dus bouwde Brunfaut voor hem een hoekgebouw op de kruising tussen de Verbindingslaan en de Brugmannlaan. Voor het meubilair liet Hannon de Franse glas-en meubelontwerper Émile Gallé overkomen uit Nancy.

Verbindingslaan 1, 1060 Brussel

Wat u nog moet weten: Vanaf 1 juni wordt de Woning Hannon gepromoveerd tot Museum Hannon. Het heeft net een restauratie achter de rug en de originele meubelstukken zijn teruggeplaatst.

4. Woning Otlet (Octave Van Rysselberghe/Henry Van de Velde)

Nog een hoekhuis. Een elegant herenhuis uit 1898 van Octave Van Rysselberghe, de oudere broer van kunstschilder Théo. De asymmetrische gevel weerspiegelt hoe er binnen geleefd werd. Achter het gesloten gevelgedeelte lagen de slaapkamers, achter de hoge loggia zat een werkkabinet. De traphal krijgt licht van bovenaf en verbindt de drie leefzones die eromheen liggen. Als een ware mecenas liet jurist en investeerder Paul Otlet aan de zijkant een kunstenaarsatelier onderbrengen. Henry Van de Velde liet zich vooral in met het interieur. Hij ontwierp binnenramen met glas in lood en een binnenerker.

Florencestraat 13 en Livornostraat 48, Brussel

Als u nog eens naar zee gaat: Investeerder Paul Otlet vroeg Van Rysselberghe om aan de kust het masterplan voor Westende te tekenen en er enkele villa’s te ontwerpen. In 1911 leverde hij er in de duinen ook het Grand Hôtel Bellevue op, beter bekend als ‘de rotonde’.

5. Vanderschrickstraat (Ernest Blerot)

Het waren niet allemaal stadspaleisjes. Ernest Blerot was een architect van de tweede generatie art nouveau en bediende de burgerij die wel mee wou zijn met de mode, maar voor wie het iets minder duur mocht zijn. Blerot was nogal gehaast. In goed dertien jaar realiseerde hij zowat zestig huizen – in 1910 was hij klaar met de stiel. Tussen 1900 en 1902 drukte hij zijn stempel op één straatzijde van de Vanderschrickstraat, waar hij veertien huizen opleverde. Die hebben vaak een lichtjes gewelfde sokkel, houten erkers, balkons en terrassen met smeedijzeren borstweringen, en rijzige gevels met invloed uit de gotiek. Hoewel die vormtaal telkens terugkeert, slaagde hij er toch in om elk huis een eigen accent te geven. Het is prettig gevelkijken in deze straat.

Vanderschrickstraat 1-25, Sint-Gillis

Nu u toch in de buurt bent: In de dwarsstraat, de Jean Voldersstraat, kunt u van nummer 42 tot 48 nog meer gevels van Blerot bekijken.

6. Catteau kleuterschool (Victor Horta)

Het waren ook niet allemaal privéwoningen. Het eerste openbare gebouw van Horta in het centrum van Brussel was een kleuterschool. In de Marollen bouwde hij tussen 1895 en 1900 een schooltje voor zowat tweehonderd kinderen. Het heeft een symmetrisch grondplan met vier klaslokalen. Die liggen rond een centrale overdekte speelplaats met een glazen koepel. Het schooltje werd meermaals verbouwd.

Sint Gisleinstraat 40, Brussel

Voor uw agenda: Dit gebouw wordt vaak opengesteld op Open Monumentendagen.

7. Cité Hellemans (Émile Hellemans)

De art nouveau bleef niet elitair. In het hart van de Marollen, verspreid over vier straten, liggen zeven evenwijdige blokken met 272 sociale woningen. Toen architect en urbanist Émile Hellemans die in 1915 opleverde, was dit het eerste grote socialehuisvestingsproject dat de stad beheerde. Voor deze onderneming putte Hellemans uit de toolbox van de art nouveau. Zo verbond hij de voetgangersstraten met elegante arcades. In het metselwerk liet hij horizontale banden aanbrengen met geometrische patronen in rode, witte en gele baksteen. Elk appartement loopt door van de voor- tot de achtergevel en heeft een balkon, zodat er licht en lucht binnen kan.

Blaesstraat 174, Brussel

WANDELING 2 (in oostelijke richting): wijk van de Squares, Jubelpark en Schaarbeek

1. Woning Van Eetvelde (Victor Horta)

Het meest gedurfde wat Horta ooit deed. De voorgevel is niet wat u denkt. Het is geen muur die het gewicht van de constructie draagt, maar een hangende gordijngevel. Voor de erker gebruikte Horta industriële materialen, zoals zichtbare metalen balken met klinknagels. Binnen werkte hij met een split-level. Vlak na de inkomhal voorzag Horta een wintertuin, waar hij heel zijn plan rond opbouwde. De tuin is bekroond met een koepel in gekleurd glas in lood en wordt momenteel gerestaureerd. Opdrachtgever Edmond van Eetvelde, diplomaat in Congo, kon in de kolonie de meest exquise houtsoorten verkrijgen voor de inrichting van zijn woonst. Iets om over na te denken nu we met een andere bril naar ons koloniale verleden kijken.

Palmerstonlaan 4, 1000 Brussel

Goed om weten: Als later dit voorjaar de koepel gerestaureerd is, gaat de woning opnieuw open voor rondleidingen.

2. Woning Saint-Cyr (Gustave Strauven)

Met zijn vier meter breed lijkt de woning bijeengeperst tussen zeven andere panden. Ze is geschraagd door horizontale ijzeren balken, waar de gevel aan vasthangt. Architect Gustave Strauven heeft nog bij Horta gewerkt en drijft zijn vormtaal tot in het extreme door. Het fijnmazige groene smeedwerk aan de gevel is exuberant. Ook de loggia met uilenoog en de herhaalde balkons putten gretig uit de catalogus van de art nouveau. Binnen strekt een centrale traphal zich als een ruggengraat uit over de hoogte van het huis. Bovenaan is er nog een dakkoepel met glasramen. Het monument stond ongeveer op instorten toen in 2015 een dringende restauratie begon. Nu het opgeknapt is, wordt het geregeld opengesteld, maar is het meestal meteen volzet.

Ambiorixsquare 11, Brussel

Nu u toch in de buurt bent: Het huis dat Strauven in 1902 voor zichzelf bouwde, is nog smaller. Te herkennen aan het smeedijzeren hek onder de rondboog. Het perceel heeft de vorm van een elleboog: de woning begint in de Lutherstraat (nr. 28) en eindigt in de Calvijnstraat. Pik een rondleiding mee en verbaas je over hoe hier met ruimte gewoekerd is.

3. Woning Rogiers (Paul Hamesse)

Paul Hankar kwamen we al tegen. En hier is de allereerste worp van zijn leerling Paul Hamesse. In 1898 ontwierp die een woning met atelier voor kunstenaar en decorateur Arthur Rogiers. Aan de gevel is de strakke, geometrische invloed van Hankar nog af te lezen. De woonkamer en achterliggende keuken lijken wat benepen. Maar wanneer de trap uitgeeft op het hoge en royaal verlichte atelier wordt duidelijk waar de prioriteiten liggen in dit huis. De nieuwe eigenaars hebben het de voorbije jaren met zorg gerestaureerd.

Keizer Karelstraat 103, Brussel

4. Woning Taelemans (Victor Taelemans)

Architect Victor Taelemans had goed naar de Woning Otlet gekeken (zie wandeling 1) toen hij in 1901 zijn eigen woning met atelier maakte. Dat was eveneens een hoekhuis. Net als Van Rysselberghe werkt hij met erkers en hoefijzervormige ramen, maar zijn uitvoering is sober en zelfs wat streng. Hij houdt het bij enkele goedgekozen verfijnde elementen. De voordeur, bijvoorbeeld, die gecombineerd is met een hoefijzervormig raam. Of de cirkelvormige muuropeningen van het eetkamervenster. Het interieur heeft elementen van geometrische art nouveau en Vlaamse neorenaissance. Verder ziet dit huis er met zijn sokkel van blauwe hardsteen en blokken in crèmekleurige Savonnière- en Euvillesteen redelijk representatief uit voor de Brusselse art nouveau.

Filips de Goedestraat 70, Brussel

Goed om weten: deze in 2018 gerestaureerde woning wordt geregeld opengesteld.

5. Woning Paul Cauchie en Caroline Voet (Paul Cauchie)

Zonder twijfel het mooiste reclamepaneel van Brussel. ‘Ondernemer-decorateur’ noemden Paul Cauchie en zijn echtgenote Caroline Voet zichzelf. En dus liet het kunstenaarskoppel in 1905 via zijn gevel weten wat het zoal in zijn mars had. De metershoge sgraffiti van de muzen – eenvoudige lijnen, gekrast in een mengsel van kalk en zand – domineren de gevel. Het schilderwerk loopt verder door in het interieur en vormt met zijn aardetinten een mooie eenheid met de houten lambriseringen. In dit huis gaan architectuur en toegepaste kunsten naadloos in elkaar over.

Frankenstraat 5, Etterbeek

Goed om weten: de woning is elk eerste weekend van de maand toegankelijk.

Leuk om te doen: kijk tijdens uw wandelingen in de Brusselse straten uit naar sgraffiti op de gevels – daar zijn er veel van Cauchie bij.

6. Interieur Wolferswinkel (Victor Horta)

Toen de gebroeders Wolfers een nieuwe zaak wilden voor hun juwelen en sierobjecten, konden ze moeilijk om Victor Horta heen. Die winkel kwam er in 1912. Het volledige interieur is heropgebouwd in het Museum voor Kunst en Geschiedenis. Op 350 vierkante meter wordt de sfeer van de toenmalige ‘boutique d’art’ opgeroepen. Aan de muren hangt de originele, lichtmauve zijden stof. De vitrinekasten zijn uitgevoerd in Hondurees ebbenhout en Cubaans acajou.

Museum voor Kunst en Geschiedenis: Jubelpark 10, Brussel

U wil de originele locatie zien? Dan moet u naar het stadscentrum, naar Arenbergstraat 11. Daar is nu een KBC-kantoor. Alleen de vitrine en de pui – de gevel van de winkel – zijn bewaard.

7. Scholengroep Josaphat (Henri Jacobs)

Hij is niet zo bekend, en toch was Henri Jacobs een van de zeldzame architecten die uitgebreide bouwprogramma’s in art-nouveaustijl realiseerden. Op vraag van de gemeente Schaarbeek ontwierp hij een scholengroep in de Josaphatstraat, met een lagere school, opleidingen voor ambachten, industrie en sport en een tekenschool. Inclusief zwembad en bibliotheek. Doordat het niveau van de aangrenzende straten negen meter verschilde, kon hij sommige delen onder elkaar schikken. Het complex telde 91 ruimtes – geen wonder dat hij daar van 1900 tot 1907 aan werkte. Jacobs deed ook de aankleding, met kleurrijke vloertegels, ranke gietijzeren pilaren en sgraffiti van Privat-Livemont.

Josafatstraat 215, 229 en 241, Schaarbeek

Nu u toch in de buurt bent: in de Roodebeeklaan (nr. 59 en 61) verwezenlijkte Jacobs tussen 1907 en 1922 nog een schoolcomplex.

