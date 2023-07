‘Het parlement is geen klaslokaal’

Wie slipt in de Wetstraat of in de geruchtenmolen belandt, verzeilt vroeg of laat in deze rubriek.

Zwemles

Als er iets bougeert in Brussel, dan is Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) van de partij. Daar kan je donder op zeggen. Dus, ook al raast er een halve storm over de hoofdstad, als het piepkleine openluchtzwembad Flow de deuren opent, hopt Dalle fluks het water in. Zijn medewerker blijft op het droge, want die moet op beeld vastleggen hoe de minister eerst doucht dan duikt en vervolgens aquagymt. Het was maar 19 graden, maar het zonnetje maakte alles goed, wist Dalle achteraf te melden. Nadat hij zich afgedroogd had, raasde hij, naar verluidt, weg op zijn skateboard. Of was het een BMX?

FLOW opent vandaag de deuren! Voor het derde jaar op rij doen vrijwilligers van @pooliscoolbxl hier in Anderlecht wat de Brusselse regering nalaat: Brusselaars de kans bieden om in openlucht te zwemmen. Dringend tijd om werk te maken van meer binnen- én buitenzwembaden in Brussel pic.twitter.com/21WS4UkaOc — Benjamin Dalle (@dalle_benjamin) July 5, 2023

Grenzeloos (1)

Of openluchtzwemmen zijn ding is, kwamen we niet te weten in het interview met Didier Reynders in Le Soir. Deelnemen aan het VTM-programma Special forces – zoals zijn voorzitter deed – is dat alvast niet. ‘Om te beginnen ben ik me er wél bewust van dat ik er fysiek niet toe in staat ben. Ik vind ook dat wie zich aan de Vlaams media wil presenteren, moet beginnen met antwoorden in de taal’. Zonder namen te noemen, steekjes uitdelen: Reynders is er meester in. Zijn kritiek perfect doseren, kan hij ook. ‘Men heeft me vaak gezegd dat ik clivant – verdeeldheid zaaiend – kan zijn, maar altijd met een zekere grens.’

Grenzeloos (2)

Overigens solliciteerde Reynders in hetzelfde interview meteen naar een plekje bovenaan de Europese lijst voor de komende verkiezingen. ‘Ik heb nooit nooit gezegd, maar ik doe het enkel om politiek een rol van betekenis te spelen.’ Zeg nooit nooit, spreek de taal van de regio waarin je je wilt profileren en geef je voorzitter tikjes maar nooit zulke stevige dat het gaat irriteren. Hij is immers die man die straks beslist over de plaatsen op de lijst.

Lesje in smartphone-gebruik

‘Focus houden lukt echt niet met een smartphone in de hand. Het lijkt me een uitstekende aanbeveling om smartphones te weren uit klaslokalen. Gewoon doen’, tweette Gwendolyn Rutten (Open VLD) woensdagochtend voor dag en dauw. Wat een statement over het onderwijs moest worden, werd er een over de politiek. Want in een parlement: smartphones en computers alom, merkte iemand op. ‘Het is belangrijk om naar elkaar te luisteren, dat klopt. Ik pleit ook voor minder/geen spiekbriefjes op de tribune. Maar een parlement is natuurlijk iets anders dan een klaslokaal’, repliceerde Rutten. Concentratie is geen vereiste, afdwalen kan er perfect.