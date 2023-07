Alles komt terug

Frankrijk kent een woelige geschiedenis van protest: de studentenrevolte van mei ’68 zit bij velen in het geheugen gegrift. Sommigen zien er een parallel in naar het protest van vandaag.

De dood van Nahel, de jongen die door de politie werd doodgeschoten in Nanterre, ontketende de voorbije week een golf van protest in Frankrijk. Al snel werd die golf er eentje van geweld, waarin menig jongeling op straat zijn woede uitte, gericht tegen diverse overheidsinstanties. Tienduizenden agenten werden naar de cités gestuurd om het geweld te stoppen.

Ook in mei 1968 startten jonge Fransen aan de universiteit van Nanterre een protest. Die studentenrevolte verspreidde zich al snel over heel Frankrijk, los van leeftijd, klasse en etniciteit. De soixante-huitards bekritiseerden de gevestigde autoriteiten, het kapitalisme en eisten meer inspraak. Straatgevechten tussen betogers en politie hitsten de gemoederen verder op. Frankrijk was in crisis.

Het debat over politiegeweld woedt al een hele tijd in Frankrijk, maar tegelijk kan de samenleving ook erg gewelddadig uit de hoek komen. Zo blijkt uit het aantal gemeentehuizen en burgemeesters die brutaal aangevallen werden de voorbije dagen. Ook de gele hesjes trokken maandenlang een spoor van vernieling door Parijs. En bij de pensioenbetogingen in maart raakten honderden politieagenten gewond en ging straatmeubilair in vlammen op. Bij Franse betogingen horen brandende vuilnisbakken, gebroken winkelruiten en rondvliegende kasseien erbij. Maar geen van die protesten overstijgt de intensiteit van de stakingen uit mei 68, die in het collectieve geheugen gegrift staan als bijna revolutionair. Of hoe de geschiedenis zich voor de lenzen van de fotografen blijft herhalen.



