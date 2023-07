Van Vleuten reikt naar eindwinst in Giro Donne

Rozetruidraagster Annemiek van Vleuten heeft de zesde etappe in de Ronde van Italië gewonnen na een solo van 14 kilometer. Landgenote Lorena Wiebes werd tweede voor Van Vleutens ploeggenote Liane Lippert. Met deze ritzege verstevigt Van Vleuten haar leiderspositie in het klassement.

De zesde etappe van de Giro begon zonder Italiaans kampioene Elisa Longo Borghini. Ze stapte uit de Giro na haar valpartij in de afdaling gisteren. Tot dusver was ze de grootste concurrente van Annemiek van Vleuten (Movistar) voor de eindzege. Antonia Niedermaier (Canyon-SRAM Racing) die de tweede plaats in het klassement van Longo Borghini overnam na haar ritwinst dinsdag, ging op 32 kilometer van de meet zwaar tegen de vlakte. De Duitse moest uiteindelijk opgeven. Zo lijkt de tweede plek in het klassement achter Van Vleuten verdoemd.

Alleen naar de meet

Van Vleuten besloot op 14 kilometer van de eindmeet alleen te vertrekken. De Nederlandse kreeg onder anderen Mavi García (Liv Racing Teqfind), Juliette Labous (DSM-firmenich), Niamh Fisher-Black (SD Worx) en Gaia Realini (Lidl-Trek) in de tegenaanval. Toch kon ze met een voorsprong van twintig seconden aan de afdaling van de Calosso beginnen. Ze bleef een meer dan stevig tempo ontwikkelen en slaagde er zelfs in haar voorsprong stelselmatig op te bouwen. In de slotklim kwam ze niet meer in de problemen en boekte ze haar 101ste UCI-zege uit haar carrière.

Met nog drie etappes te gaan, kan Van Vleuten de eindzege in de Giro al ruiken. De tweede in het klassement, de Amerikaanse Veronica Ewers (EF Education-TIBCO-SVB) staat al op 3’03”. De Franse Labous heeft de derde plaats op 3’39”. Bovendien staat de wereldkampioene aan kop in het puntenklassement én het bergklassement.

Donderdag zware bergrit

De zevende etappe vindt plaats op donderdag in Ligurië, net voor de rustdag. Het is een klimetappe, waarbij de rensters na 20 kilometer eerst over de Passo del Ginestro moeten. Dat is 14 kilometer klimmen aan gemiddeld 4,1 procent. Hierna volgt geen al te gemakkelijke afdaling, want het parcours volgt kronkelwegen. Het wordt dus opletten geblazen tijdens die technische afdalingen. Ten slotte beklimmen de renster nog Il Vigneto en de Cima Paravenna. De aankomst ligt bovenop de Santuario Madonna della Guardia.

Lees ook