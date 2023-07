Hangmat en haiku’s in Het Heuvelland

Scherpenberg, Zwarteberg, Rodeberg: ze geven deze streek allure en omvatten een lappendeken van natuurgebieden. Het Heuvelland is een paradijs voor vlinders, vogels, vertragingszoekers en wijnliefhebbers.

De avond valt, er ritselt iets op hooguit ­dertig meter van het wijnvat waarin mijn bed is ondergebracht. Iets groots, denk ik, met een vage ongerustheid die omslaat in verwondering als ik het hert zie. Zou het kunnen dat ik hier zomaar op de paradijselijkste plek van België zit?

Mijn wijnvat-met-privéterras staat in de Douvevallei, in een pas aangeplante wijngaard, zo ongeveer op het Stiltepad dat door het Heuvelland slingert. Het is even wennen als ik aan de stiltetocht begin. ­Tussen alle vogelgeluiden en het geruis van bomen heen word ik me heel erg bewust van mijn eigen voetstappen, alsof ik met mijn brute wandelbottines de streek ­geweld aandoe. De tocht loopt door groen in alle mogelijke vormen, van heerlijke ­holle wegen tot moerasgebieden, van wilde insectenweiden tot stukken bos – op heel wat plekken word je erop gewezen dat ­Natuurpunt er aan het werk is om de ­natuur haar gang te laten hernemen. Het is allemaal even mooi, de vergezichten, de schuilplaatsen waarin de natuur voorzien lijkt te hebben, de zebrarupsen die ­massaal aan het jacobskruiskruid kleven, zelfs de boomstammen en boomstronken zijn hier fraai gevormd. In een door bomen beschutte plek bots ik op een houten hangmat – her en der op het stiltepad zijn bezinningsplekken ingericht, waarin telkens een haiku is uitgekerfd.

Kosmos

‘Dat is hier een zwembad geweest’, zegt de jongen met wie ik mijn verwondering deel over het skelet van een monumentaal ­gebouw dat opdoemt als ik uit het Hellegatbos gestapt kom. Even denk ik dat ik hallucineer, hoezo staat hier te midden van al dat groen ineens een vervallen modernistisch gebouw? Ik ben te nieuwsgierig om het verbodsteken te zien staan en word beloond met een geweldig vergezicht vanuit wat de restanten van jeugdhotel ­Kosmos zijn. Hotel Kosmos is, leer ik in een informatiepaviljoen even verderop, in de jaren dertig gebouwd op de Rodeberg. De oude foto’s tonen een magnifiek ­gebouw, met een zwembad vol enthousiaste kinderen. Het is moeilijk om je voor te stellen dat het geen blijvend succes gebleken is.

Hotel Kosmos is een getuige van het toerisme dat tussen de twee wereldoorlogen ontlook in de Westhoek. De dag na mijn ­illegale bezoek aan hotel Kosmos loop ik aan tegen nog een parel van dat oude toerisme: de uitkijktoren op de Kemmelberg. De Belvedère is daar neergezet in 1924, ­nadat de eerdere houten toren verwoest was in de oorlog. Die eerdere toren, uit 1888, was een van de eerste toeristische ­attracties van de streek. Aan de voet ervan stond een kooi met een beer. De toren is er nog, en gratis toegankelijk; de berenkooi niet meer.

Zonnebrood

Dorp in zicht. Westouter, het enige dorp op mijn tocht waar ik een supermarkt kan vinden. Die blijkt gesloten – net als zowat de hele horeca. Bij nadere inspectie blijkt het in het geval van de supermarkt om een middagpauze van 12 tot 14 uur te gaan. Ik loop de kerk aan de overkant van de straat binnen. Een grote kerk voor een klein dorp, en eentje waar nog beweging in zit – er branden in elk geval een paar offerkaarsen. Hoewel ik zelf allang van mijn geloof gevallen ben, steek ik er een paar aan, als eerbetoon aan mijn grootouders die dat ook altijd deden, en ook een beetje als eerbetoon aan deze streek waar de tijd lijkt stil te staan. Alsof alles hier al eeuwen is zoals het is, en zoals het zou moeten zijn. Het tempo waarin deze streek leeft, lijkt te kloppen. Gejaagdheid maakt hier geen kans. Iedereen heeft tijd voor een praatje, of om een helpende hand te reiken, vaak zelfs al voor je om hulp gevraagd hebt.

‘Mevrouw, dat is hier geen zelfbediening.’ Ik sta al bijna met een brood in mijn handen in de supermarkt, en voel me ­betrapt. ‘Oei, sorry’, mompel ik, ‘Ik kom van Brussel, daar is alles anders.’ En oef, ik krijg een begripvolle glimlach, in plaats van ergernis. Ik bestel een brood dat een ‘zonnebrood’ blijkt te zijn, en kan het ­ineens erg waarderen dat ik het niet zelf in de snijmachine moet duwen. En denk: dit is een streek die de zorgzaamheid nog niet geofferd heeft op het altaar van de efficiëntie.

Oorlogsgetuige

‘Deze eik is een getuige van de Eerste ­Wereldoorlog.’ Ergens tussen de Kemmelberg en Ieper staat een boom waar niet naast te kijken valt. Hij is prachtig, de kruin vertakt zich boven een holte. Hij zou een beeldhouwwerk van Berlinde De Bruyckere kunnen zijn, maar er is geen menselijke hand aan te pas gekomen. Of toch, onrechtstreeks: hij heeft de Leieslag meegemaakt, in april 1918. Het informatiebord trekt een parallel tussen boom en streek: ze herleefden na de oorlog. Dit is een streek die haar littekens niet verstopt, maar liefdevol verzorgt en toont, in de oorlogskerkhoven en in details zoals het houten bankje dat naast deze boom is neergezet.

Diezelfde zorg voor streek, wereld en mens voel je ook in de ontroerende ­Gedachtenistuin voor vluchtelingen in Westouter, waar het zowel om de geschiedenis draait als om de vluchtelingen van nu. ‘Wij zijn van hier. Want wij komen van ver om hier te zijn’, is de slagzin van Els Beerten waarrond de tuin zich ontvouwt. Het is een tuin die uitnodigt tot openheid, menselijkheid, inlevingsvermogen – net zoals de hele streek en haar mensen dat doen.

Het Heuvelland praktisch

Wandelingen

Het Wandelnetwerk Heuvelland omvat 250 kilometer verkeersluwe wandelpaden, volgens het knooppuntensysteem. Het loopt door de West-Vlaamse Bergen en neemt er ook een stukje Frans-Vlaanderen bij.

Er zijn verschillende treinstations in de ­regio: Poperinge, Ieper en Komen. Vanuit Ieper heb je busverbindingen verder de streek in.

Wij wandelden op dag 1 het Stiltepad, goed voor een lus van om en bij 13 kilo­meter. Op dag 2 wandelden we van de Douvevallei via de Kemmelberg naar het station van Ieper (zo’n 25 kilometer).

In Westouter is ook een rolstoelwandel­netwerk.

Logies

Wij logeerden in de Stiltehoeve Douvevallei (dedouvevallei.be), in het wijnvat (met ruimte voor 2 personen) – de meest afgelegen logeerplek op de hoeve. Er zijn ook twee slaappods in de tuin (telkens voor 2 personen) en 3 vakantiewoningen met keuken en badkamer(s) (voor 4/8/10 personen). Het hele domein is met de grootste zorg en veel oog voor detail ­ingericht – alleen al van de manier waarop het bestek ophangt in het wijnvat, werden wij blij. Om nog te zwijgen van het doorkijkbalkje in de sauna, dat zicht op de zwemvijver en wijngaard biedt. En de bloemen in de buitendouche, die een geurig cachet geven als je onder het koude water staat.

Twee nachten (minimumreservering) in het wijnvat kosten 160 euro, plus 40 euro voor het gebruik van sauna’s en zwemvijver.

Wie liever op hotel gaat, kan terecht op de Kemmelberg, in Ieper of bijvoorbeeld in ­hotel Belvedere, Heuvelland.

Proviand

Een beetje vooruitdenken is geen overbodige luxe. Supermarkten en bakkers zijn schaars, en drankautomaten kom je op de wandelpaden ook niet vaak tegen. Charmante cafés en restaurants zijn er te over, maar de openingstijden bleken tijdens onze tocht ook beperkt.

Een erg mooi adres is restaurant In De Zon in De Klijte (indezon.be), op de Scherpeberg. Wij stapten erop af, alleen al om de fraai beglaasde voordeur van nabij te bekijken. De keuken was al gesloten, maar het glas witte wijn dat ik nog geserveerd kreeg (samengesteld uit de 4 cépages van de streek), beloofde veel goeds. De tuin biedt een prachtig zicht op de wijde omgeving.

Boven op de Kemmelberg zijn een paar fraaie restaurants, de Hostellerie Kemmelberg en In de gouden jaren (met de Belvedère, vanwaarop je tot in Frankrijk kunt kijken).

