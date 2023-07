Wildspotten in Brussel: waar te beginnen?

In Brussel is niet alleen de bevolking divers: de natuur is dat ook. Stadsmus Eline Van Lancker trok de laatste jaren steeds vaker de natuur in en ontdekte tot haar verbazing dat die vlak voor haar neus lag. In vijf etappes neemt ze ons mee op safari, en verklapt ze de beste plekken om vossen, salamanders en ander moois te spotten.

‘Slangen? In Brussel?’ Zes paar ogen kijken me ongelovig aan wanneer ik vertel hoe ik mijn zondagochtend doorbracht. Niet in een hippe brunchbar of op een brocante, wel bij het krieken van de dag op slangensafari ...