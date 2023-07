GP van België staat ook volgend seizoen op F1-kalender

Het circuit van Spa-Francorchamps mag zich ook in 2024 opmaken voor de komst van het F1-circus. De Grote Prijs van België staat op de kalender van 24 races.

De Waalse minister van Economie, Willy Borsus (MR), en Spa Grand-Prix SA, promotor van de Belgische Grote Prijs Formule 1, hebben een akkoord bereikt met het Formula One Management waardoor de Belgische Formule 1-manche ook in 2024 op de kalender staat.

De Grote Prijs van België op het Circuit van Spa-Francorchamps is als veertiende manche van het WK voorzien tussen 26 en 28 juli. Dat heeft de F1 gemeld.

Het lot van de GP van België is al een aantal jaar onzeker, omdat de F1 almaar meer zijn tenten opslaat op exotischere en vooral lucratievere bestemmingen. Maar alvast in de zomer van 2024 zijn de F1-bolides weer te zien op het circuit in de Ardennen. De bedoeling is volgens eerdere berichten wel dat de Grote Prijzen van België en Nederland elkaar zullen afwisselen.

De GP van Bahrein schiet het F1-seizoen van 2024 tussen 29 februari en 2 maart op gang, waarna de manche in Saudi-Arabië (7-9 maart) volgt. Opvallend: deze twee GP’s zijn voorzien op zaterdag (en niet zoals gebruikelijk op zondag) om rekening te houden met de ramadan in beide landen. De laatste wedstrijd wordt gereden in Abu Dhabi (6-8 december).

