De terugkeer van Bart Peeters in ‘De droomfabriek’ rijt bij mij een oude wonde open

De terugkeer van De droomfabriek op de openbare omroep kreeg de voorbije dagen veel aandacht. Opvallend: met het programma keert ook ‘oud’-presentator Bart Peeters terug, terwijl de presentatrices uit de jaren 90, Rani De Coninck en Sabine De Vos, vervangen worden door een jonge vrouw, Gloria Monserez.

Marleen Finoulst Arts en journalist.

De reactie van Filip Van Ongevalle in deze krant(DS 5 juni) is dan ook terecht: het programma bevestigt de genderclichés. In tijden waarin discriminatie hot news is, is er nog altijd erg weinig aandacht voor leeftijdsdiscriminatie van vrouwen in de media.

De discussie rijt bij mij een oude wonde open. Enkele jaren geleden werd ik gevraagd voor een gloednieuw tv-programma, genaamd Is er een dokter in de zaal?, dat zou gepresenteerd worden door Philippe Geubels, samen met een arts. Na grondige voorbereiding en een hele dag proefopnames, was iedereen enthousiast over het resultaat. De sfeer zat goed. Iedereen blij.

Het programma werd aangeboden aan de openbare omroep, geaccepteerd en geprogrammeerd op het toenmalige Eén (nu VRT 1) onder één voorwaarde: voor de dokter in de zaal gaf de VRT de voorkeur aan een jonge vrouwelijke arts. De producer kreeg de onaangename taak om me dat mee te delen. Het kwam hard aan. Ik heb getwijfeld om het aan te kaarten, maar heb het toch niet gedaan. Je weet nooit zeker of leeftijd de ware reden is. Het is ook mogelijk dat ik gewoon niet paste in het jolige programma. Dus sla je de bladzijde om.

Kort na die telefoon zag ik een vacature passeren voor een vrouwelijke arts voor het nieuwe televisieprogramma. Het knaagt wel, niet zeker weten wat de ware reden was. Het valt op dat sommige vrouwelijke schermgezichten verhuizen van televisie naar radio en dat vrouwelijke radio-coryfeeën van een zekere leeftijd verhuizen naar een weekendprogramma.

