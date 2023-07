Dineren, maar niet gereserveerd? Onze beste adressen

Soms lijkt het of je voor de leukste adressen altijd weken vooraf moet reserveren. En nee, daar heb je niet altijd zin in. Voor wie graag lekker eet en liever last minute beslist, is dit een lijstje om te koesteren: we verzamelden de beste plekken waar je zomaar kunt aanwaaien. Omdat de chef plaatsen voorziet voor last minutes, of de reservaties gewoon afgeschaft heeft Of omdat er snel weer een tafeltje vrijkomt, als je bereid bent even te wachten.

ANTWERPEN

● Humm

Dit op het Midden-Oosten geïnspireerde en plantaardige eethuis is elke dag doorlopend open van 9 tot 23 u (en op maandag van 17 tot 23 u). Je kan hier dus ontbijten, lunchen, dineren en alles daartussen, ter plekke of als takeaway.

Die flexibele formule zet klanten ertoe aan om ook zonder reservatie binnen te wandelen. ‘Vooral ’s middags gebeurt dat,’ zegt eigenaar Frederik Vercammen, ‘want ’s avonds blijft tot 80 procent van de klanten toch online reserveren. Zo zijn ze zeker van hun tafel, steeds meer klanten zijn zelfs heel specifiek over welke tafel ze willen. En ook voor ons blijven reservaties belangrijk om mensen goed te kunnen ontvangen en rendabel te zijn.’

Valt iemand toch binnen zonder reservatie, dan kan die gerust even wachten tot er een tafel vrijkomt: ‘Sowieso is ons concept er niet op gericht om uren aan een tafel te zitten’, zegt Vercammen.

humm.love

● Le Pristine Café

Iedereen kent intussen Le Pristine van Sergio Herman. Het Zeeuws-Italiaanse restaurant valt op door zijn schitterende interieur, warme sfeer, feilloze bediening en verrukkelijke gerechten. Gevolg: tijdig reserveren is de boodschap. Maar kent u ook Le Pristine Café, vooraan in dezelfde ruimte? Dat is doorlopend open van 12 tot 23 u en vooral bedoeld voor walk-ins zonder reservatie. Die kunnen dan kiezen uit kleinere gerechten, enkele pasta’s en kleine pizza’s uit de houtoven. Toch zin om in Le Pristine Café te reserveren? Dat kan, maar alleen vanaf 18 u.

lepristine.com

● Veranda

Toen chef Davy Schellemans zijn restaurant verhuisde naar een grotere locatie, installeerde hij vooraan een walk-in-bar, een plek voor ongeveer 30 mensen, waar je zomaar kon binnenwandelen om iets te drinken en kleine gerechten te eten: ‘Ik wilde dat omdat ik zelf graag ergens onverwachts ga eten, het creëert ook een spontane vibe in je zaak.’ Maar nu is Schellemans ermee gestopt: ‘Ik merkte dat klanten zelf de zekerheid van een gereserveerde tafel verkiezen. En dat ik de plaatsen in mijn bar vrijhield terwijl er voldoende klanten waren die ze wilden reserveren. Daarom heb ik mijn bar nu geïntegreerd in het restaurant.’

Maar Schellemans heeft het concept niet volledig afgezworen: ‘Ik hou nog altijd van het concept, en dus blijven walk-ins welkom. Maar er moet plaats zijn, natuurlijk, of de klant moet bereid zijn om even te wachten tot er een tafel vrijkomt.’

restaurantveranda.be

BRUSSEL

● Nightshop

De Britse Jocasta Allwood heeft van bij het begin gebroken met alle geplogenheden van een klassiek eethuis: het lijkt meer op een opslagplaats dan op een restaurant, gedekte tafels kent men hier niet, de vrouwelijke koks zijn niet afgestudeerd aan een hotelschool, en ... je kunt niet reserveren. Waarom zou je? De sfeer is hier zodanig relaxed dat iedereen met plezier op een plaatsje wacht. Sowieso zijn de natuurlijke wijnen die sommelier Allwood schenkt zo lekker dat het wachten geen straf is.

instagram.com/nightshop.brussels

● Le 203

Ook chef Richard Schaffer, die in Zuid-Afrika, Nieuw-Zeeland, Australië en Frankrijk heeft gewerkt, heeft het hele systeem van reserveringen gewoon afgeschaft. Hij past het ‘first come, first served’-principe toe. Om zijn kosmopolitische keuken te ontdekken, moet je dus zorgen dat je tijdig arriveert in zijn restaurant, zo genoemd naar zijn huisnummer. Hijzelf raadt aan even voor 19 u te komen, of – voor de tweede shift – vanaf 20u30. ’s Middags zou er altijd plaats zijn.

le203.com

● Le Dillens

Je kan er ’s morgens ontbijten, ’s middags lunchen, in de vooravond aperitieven en ’s avonds dineren, en tussendoor kan je er terecht voor een glas wijn of bier met een hapje, elke dag doorlopend van 8 tot 22 u (zaterdag en zondag van 10 tot 22 u). ‘Je kan reserveren, maar het hoeft niet’, zegt chef Benjamin Rauwel. ‘Is er geen plaats, dan wacht je gewoon even aan de bar en drink je een glas wijn of bier. Of je kan aan de toog eten.’ Le Dillens is een uitzondering in onze vaderlandse restauratie: een altijd-voor-iedereen-open-concept waar de jonge, trendy community van onze hoofdstad dagelijks verzamelen blaast. ‘Maar,’ zo zegt Rauwel, ‘dat is alleen mogelijk in een drukke buurt waar sowieso veel volk woont en werkt. Onze andere zaak, Ivresse, is wat meer afgelegen, en daar merken we dat klanten zeker willen zijn dat er een tafel vrij is. En dus reserveren ze online.’

ledillens.be

● Fernand Obb

De kat van de eigenaar heet Fernand, en Obb verwijst naar Obbrussel, zoals de hoger gelegen Brusselse gemeente Sint-Gillis vroeger genoemd werd. Het zegt alles over de prettig relaxte sfeer die er in deze ‘Belgian deli’ hangt. De ‘delicatessen’ bestel je aan de toog, om ze dan mee te nemen of ter plekke op te eten: garnaalkroketten, pistolet met pastrami of filet américain, hamburger, frikadel, een gefrituurde wafel van aardappel. Cédric Mosbeux ontdekte het concept ‘deli’ in New York en stelde vast dat zoiets in de hoofdstad van Europa nog niet bestond. En net zoals in New York hoef je hier niet te reserveren, het kán zelfs niet. ‘No reservation’, zegt de website klaar en duidelijk.

fernand-obb.be

● Gazzetta

In deze Italiaanse wijn- en eetbar ben je van maandag tot en met zaterdag van 10u30 tot 23 u welkom voor een gerecht, een snack, een koffie of een glas wijn. Dat laatste is op zich al een feest, want de wijnkaart is uitstekend, helemaal gewijd aan Italië. De keuken bekoort met een aantrekkelijk maar beperkt repertoire van eenvoudige, dagverse gerechten, zodat de klanten niet lang hoeven te wachten. Zo’n concept leent zich niet tot reservaties, klanten komen gewoon vroeg genoeg voor de middag- of avondservice. Of net wat later, als de eerste tafels weer vrijkomen. Want hier word je niet weggestuurd, mensen wachten binnen of buiten tot er plaats is, terwijl ze nippen van een glas uitstekende wijn. De hoge stoelen en tafels en de vlotte service zorgen ervoor dat niemand hier uren blijft hangen.

gazzetta.be

● Nona

Sebastian Dupont, een Kortrijkzaan die als bankier in Londen heeft gewerkt, werd door de bruisende horeca van die wereldstad geïnspireerd om deze keten van hippe pizzeria’s op te richten. Hier wordt de Napolitaanse pizza met Belgische bio-ingrediënten bereid in een houtgestookte pizzaoven. De website is duidelijk: ‘No reservations, walk-in only’. Wat natuurlijk makkelijker te realiseren is met een gerecht als pizza, dat snel klaar is en snel gegeten kan worden. ‘Er zijn ook vaste en voorspelbare bezoekpatronen’, zegt Dupont. ‘Zo voorzien we op drukke momenten een persoon extra aan de ingang om wachtende klanten te ontvangen, een wachtlijst op te stellen en voor een aperitief te zorgen.’

nonalife.com

GENT

● Elders

Elders ligt inderdaad elders: in een voormalige apotheek in een wat afgelegen grijzige buurt van Gent. Maar binnenin vind je alle kenmerken van een hippe zaak: ruw interieur, rockmuziek uit de boxen, jong publiek, open keuken met eettoog, natuurlijke wijnen en ... de mogelijkheid om zonder reservatie iets te drinken of eten op het terras en in de bar. In het restaurant zelf wordt er wel met onlinereservaties gewerkt. ‘Maar zelfs daar houden we altijd plaatsen aan de toog en één tafel vrij om mensen toe te laten de dag zelf nog telefonisch te reserveren’, zegt chef Tom Pauwelyn, die zelf ook vaak pas op het laatste moment beslist om ergens te gaan eten.

elders.gent

● Publiek

Je ziet het meteen als je de website van dit restaurant opent: ‘Dagelijks last-minute plaatsen beschikbaar!’ Ex-Flemish Foodie Olly Ceulenaere doet dit vanaf het prille begin, en is er niet mee gestopt: ‘Het overkomt mij zelf vaak dat ik onverwachts wil gaan eten, en dan ben ik altijd blij als ik ergens terecht kan waar het goed is. Daarom geef ik ongeveer 25 procent van onze plaatsen alleen de dag zelf telefonisch weg. Financieel is dat voor ons niet altijd de beste keuze, er zijn immers dagen dat we al onze plaatsen online kwijt kunnen raken. Maar we doen het niet, omdat we merken dat we met dit systeem dagelijks klanten gelukkig maken. Dat voordeel weegt op tegen de nadelen.’

Waarom hij voor die last minutes dan toch nog met een telefonische reservatie werkt? ‘In een ideale wereld zou ik een restaurant met alleen walk-ins willen. Maar dat is in België niet realistisch. En dat ligt vooral aan de klant zelf, die graag zekerheid wil over zijn tafeltje.’

publiekgent.be

● Eén twee vijf

Dit gezellige en uitstekende eethuis biedt plaats aan een twintigtal gasten, met daarnaast een toog met vier plaatsen voor last minutes. ‘Die worden alleen de dag zelf telefonisch weggegeven’, zegt chef Tomek Mroszcak, die nog gewerkt heeft bij Veranda in Antwerpen en bij Kobe Desramaults in Gent. ‘Meestal geraken we ze op die manier alle vier kwijt. Dus blijven we die flexibiliteit aanbieden. Voor het restaurant zelf is dat niet haalbaar, we hebben die structuur van onlinereservaties nodig.’

eentweevijf.be

● Raaf

Het Gouden Hoofd is altijd een plek geweest waar Gentse chefs graag naartoe trokken: hip en wat ruig, in een soort kraakpand, met simpele en goedkope kost, en met ruimte voor walk-ins. Nu is het overgenomen door Aram Schuyesmans en Michel Neerinckx, twee dertigers die nog gekookt hebben bij Olly Ceulenaere van Publiek. Zij hebben het systeem van walk-ins behouden in het eerste gedeelte van het restaurant, waar je vanaf 17 u aan de toog en aan tafels terecht kan voor een glas en een hapje. In het restaurant zelf worden onlinereservaties aanbevolen.

raafgent.be

OOSTENDE

● Bar Bristol

Dit legendarische volkse eetcafé werd overgenomen door een jong koppel, chef Bruce Lybeer en zijn vrouw Charlotte Arena. Zij bliezen het nieuw leven in, maar wilden de sfeer van het vroegere café niet veranderen. Vandaar dat er geen onlinereserveringssysteem is, je kan wel een berichtje sturen. Maar zeker Ostendenoaren – jong en oud en families met en zonder kinderen – blijven hier graag onverwachts binnenwippen. ‘Ze weten intussen op welke dagen dat dit kan, en dat het op vrijdag- en zaterdagavond wat moeilijker is’, zegt Lybeer. ‘Maar met zo’n onlinesysteem zouden we het persoonlijke contact met onze klanten verliezen, en dat willen we niet. Ook de nonchalance die altijd in dit café gehangen heeft, willen we behouden, en onverwachtse bezoekjes horen daarbij. We proberen altijd een oplossing te zoeken.’

barbristol.be

HASSELT

● Les mecs

In een voormalig volkscafé openden Sukhon Cosemans en Olivier Henry een brasserie waar ze een ongedwongen maar verfijnde brasseriekeuken serveren (denk stoverij van varkenswangetjes, witloofrolletjes en confit de canard met knolselderpuree). ’s Middags kun je er reserveren, ’s avonds niet. Meestal vind je er wel een plekje, en als het wat druk is, kun je aan de toog wachten met een drankje.

facebook.com/lesmecshasselt

Dit artikel verscheen op 11 februari 2023.

