Luis Enrique nieuwe coach van Paris Saint-Germain

De Spanjaard Luis Enrique is de nieuwe coach van de Franse topclub PSG. Christophe Galtier werd ontslagen na klachten wegens corruptie.

Christophe Galtier (56), die vrijdagochtend opgepakt werd op verdenking van racisme, is niet langer coach van de Franse topclub Paris Saint-Germain. Na de nieuwe mislukking in de Champions League -waarin ze in de achtste finale kansloos uitgeschakeld werden door Bayern München- en een titel die nipter was dan verwacht, zat dit ontslag er al langer aan te komen. De club uit de Franse hoofdstad en de oud-coach van onder andere Nice gaan in onderling overleg uit elkaar. Armer zal Galtier er niet van worden: de advocaten onderhandelden een ontslagvergoeding van om en bij de tien miljoen euro.

Luis Enrique (53) - ex-coach van Barcelona en de Spaanse nationale ploeg - wordt de nieuwe coach. Het is voor Enrique niet het eerste buitenlandse avontuur. Twaalf jaar geleden trainde hij al AS Roma.

Franse media, zoals de krant L’Equipe, kijken uit naar hoe de samenwerking zal verlopen. Enique staat niet bekend als de meest communicatieve persoon.

