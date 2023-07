Een huisgemaakte pizza is niet langer voorbehouden voor diehards die eigenhandig een steenoven hebben gemetseld. Nu de mobiele pizzaoven achtertuinen, terrassen en stadskoertjes verovert, vroegen we pizzachef Luca Fabozzi: hoe maak je het beste deeg voor een zorgeloze pizza uit de buitenoven?

‘Het geheim voor een goede pizza is tijd’, vertelt Luca ons, terwijl we de oven aansteken in een geleende achtertuin. ‘Het bakken in een goede oven gaat vliegensvlug, maar het rijzen van het deeg vraagt ...