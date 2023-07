Regering VS mag van rechter geen contact met socialemediabedrijven hebben

Een Amerikaanse federale rechter heeft dinsdag bepaalde agentschappen en functionarissen van de regering van president Joe Biden verboden om met socialemediabedrijven te communiceren over het modereren van posts op hun platforms.

Dat blijkt volgens Amerikaanse media uit een gerechtelijke aanvraag. De rechter oordeelde dat dergelijke overheidsbemoeienissen in strijd zijn met de vrijheid van meningsuiting. Het bevel komt voort uit een rechtszaak die was aangespannen door de Republikense procureurs-generaal van Missouri en Louisiana. Zij zijn van mening dat de regering Biden moderatieverzoeken misbruikt om critici het zwijgen probeert op te leggen.

Er geldt een uitzondering op het verbod voor communicatie tussen overheidsfunctionarissen en socialemediabedrijven over risico’s voor de nationale veiligheid of criminele activiteiten. Volgens The New York Times zou de uitspraak er voor kunnen zorgen dat het voor de overheid moeilijker wordt om valse en misleidende verhalen over de coronapandemie en andere kwesties te bestrijden.

