Paella, of de kunst om de zon in je pan te toveren

Valencia is gekend voor zijn paella, het iconische gerecht van Spanje. Maar er zijn in en rond de stad ook tal van creatieve restaurants die de rijstkeuken herinterpreteren. Bruno Vanspauwen schoof aan tafel bij de vernieuwers, en ontdekte het geheim van de traditionele Valenciaanse paella.

‘Over rijst moet je eerst dit weten’, zegt Santos Ruiz Alvarez. ‘Er zijn veel rijstsoorten in de wereld, maar je kunt ze opdelen in twee grote groepen: de soorten die in staat zijn vocht en smaak te absorberen, en degene die dat niet kunnen. Hier in Valencia vind je rijst uit de eerste groep. Want paella heeft, net zoals Italiaanse risotto, rijst nodig die vocht en smaak van andere ingrediënten kan opnemen. Dat in tegenstelling tot de meeste Aziatische rijstsoorten, die andere ingrediënten begeleiden zonder er iets van op te nemen.’

Santos Ruiz Alvarez is een rijstexpert, en directeur van het keurmerk ‘Arroz de Valencia’. In het natuurreservaat Albufera, ten zuiden van de stad, overziet hij 18.000 hectare rijstvelden, die bewerkt worden door ongeveer 2.000 families van rijsttelers. Zij leveren de rijst aan coöperaties of grote distributeurs, waarvan de enorme silo’s hoog boven het landschap uittorenen.

‘We hebben dit gebied als natuurreservaat moeten beschermen tegen het rioolwater uit de stad en de chemische middelen van de landbouw’, zegt Alvarez. ‘Het staat afwisselend onder water en weer droog. Na de zaaitijd in het voorjaar laten we het water vloeien, zodat de zaadjes kiemen. Vanaf september laten we het peil weer zakken en kan de oogst beginnen. En in de winter zetten we alles weer onder water, zodat de rijstvelden zich kunnen herstellen.’

‘Rijst werd hier in de 8ste eeuw geïntroduceerd door de Arabieren’, vertelt hij nog. ‘Zij legden een ingenieus systeem van bevloeiingskanalen aan, dat wij nu nog altijd gebruiken. Het Spaanse woord arroz is trouwens afgeleid van het Arabische ar-ruzz.’

Paella als smeulende as

In het havengebied van Valencia bezoeken we het Museo del Arroz, het rijstmuseum. Eigenlijk is het een rijstmolen uit het begin van de 20ste eeuw, die zorgvuldig werd gerestaureerd. De machines van toen staan en werken er nog altijd. Samen met sinaasappelen ligt rijst aan de basis van de welvaart in Valencia. De oogst uit de velden rondom de stad werd hier gezuiverd, gepeld en gepolijst tot witte rijst, en vervolgens via de Middellandse Zee geëxporteerd. ‘Vandaag weten we dat bruine volkorenrijst gezonder is dan witte gepolijste rijst’, zegt Alvarez. ‘Maar witte rijst neemt beter vocht en smaak op, en is dus beter geschikt voor paella.’

Het woord dat elke toerist kent, is gevallen: paella (uitgesproken als pa-e-ja). Dit gerecht uit de 19de eeuw is het symbool geworden van de rijstcultuur van Valencia. In Albufera worden hoofdzakelijk vier rijstsoorten geteeld die er geschikt voor zijn: bomba, senia, bahía en albufera (een recent ontwikkelde variant die de naam van het natuurreservaat kreeg). De beste is bomba, ideaal voor paella, omdat de korrels hun vorm houden, niet te snel gaar worden, en driemaal hun eigen volume aan vocht opnemen.

In en rond Valencia zijn er veel restaurants waar paella en andere traditionele rijstgerechten geserveerd worden. ‘Arrocerías’ worden ze genoemd: restaurants gespecialiseerd in rijst. Maar er zijn ook culinaire vernieuwers, die creatief met rijst te werk gaan. Een van hen is Quique Dacosta, wereldbekend als avant-gardistische chef van het driesterrenrestaurant dat zijn naam draagt, 100 kilometer ten zuiden van Valencia.

Hij maakt varianten op paella, maar ook creatieve gerechten met rijst. Een van zijn eerste en intussen meest bekende is zijn gerecht dat hij ‘smeulende as’ noemt: een paella van zwarte rijst en truffel, die er effectief uitziet als as die nasmeult. Je krijgt echt de indruk dat je je zult verbranden als je ervan eet.

Verder zoekt hij telkens naar de best passende rijstsoort bij elk van zijn gerechten. Zo maakt hij met Italiaanse carnoli-rijst zijn ‘romige rijst met infusie en appels van spar in een bouillon van zeebaars, afgewerkt met knisperend rijstpapier’. Of hij brengt een ongewone combinatie van senia-rijst met bouillon van paling, donkere kersen en rozemarijn, vier ingrediënten uit de streek.

Dacosta’s restaurant staat al vele jaren in de lijst van de World’s Best Restaurants. Maar in Valencia zelf heeft hij ook enkele eethuizen opgericht, met een lagere drempel. Over rijst schreef hij een boek dat als een referentiewerk wordt beschouwd: Arroces contemporáneos.

Creatief met rijstdrank

Een andere vernieuwer in Valencia is Ricard Camarena. Ook hij heeft een toprestaurant (2 sterren) en enkele casual eethuizen: Canalla Bistro, Habitual en Central Bar. Hij was vroeger een trompettist, maar gaf dat op om kok te worden. Hij werkt graag met lokale producten zoals rijst, maar ook met ‘kilómetro cero’-groenten, die vlakbij Valencia geteeld worden. In 2018 werd hij verkozen tot beste chef van Spanje.

Een nieuwkomer is Miguel Angel Mayor, die in zijn restaurant Sucede een ster heeft behaald. Hij brouwt zelf een vergeten drank op basis van gefermenteerde rijst, honing en water, die 13 à 14 procent alcohol bevat. ‘Al voor Christus werd deze drank hier gemaakt’, vertelt hij. ‘Maar die traditie ging verloren. Ik heb mij gebaseerd op historische documenten om hem opnieuw te creëren.’ Door er kruiden en fruit aan toe te voegen, heeft hij nu zeventien verschillende variëteiten die hij kan schenken bij zijn menu, waarin hij de culinaire erfenis van de Romeinen en Arabieren in Valencia herinterpreteert en naar de 21ste eeuw brengt.

Stappenplan voor de echte paella Valenciana

Paella kent vele recepten met wisselende ingrediënten, maar in de escuela de arroces y paellas, de rijst- en paellaschool van Valencia leerden we de perfecte paella Valenciana maken, met ingrediënten die we kochten op de Mercat Central, de overdekte voedingsmarkt die al bestaat sinds 1928.

1. De pan

Paella maak je bij voorkeur in een grote paellapan met twee handvatten. Een groot oppervlak is belangrijk, zodat het vocht waarin de rijst wordt gekookt goed kan verdampen. Gietijzer geleidt de warmte het best. Traditioneel wordt de pan verhit boven een open vuur.

2. De ingrediënten

Giet olijfolie in een pan voor 4 personen, en leg er stukken kip en konijn in, zodat het midden gevuld is. Bak tot ze goed bruin en lichtjes gekorst zijn. Leg ze in een cirkel tegen de rand van de pan, en bak nu in het midden groene en witte bonen. Schuif die ook aan de kant. Bak dan de pulp (niet het velletje) van twee tomaten, en roer alle ingrediënten door elkaar. Voeg twee theelepels paprikapoeder toe, een theelepel zout en enkele saffraandraden. De basis voor de paella is nu klaar.

(Saffraan is duur en wordt daarom niet altijd toegevoegd. Artificiële kleurstof is uiteraard uit den boze, maar wordt in commerciële paella helaas vaak gebruikt.)

3. De bouillon

De bouillon komt tot stand in de pan zelf door water in de pan te gieten tot alle ingrediënten goed onder staan. Zet dan het vuur hoog en laat het water met de ingrediënten inkoken, tot een halve soeplepel diep.

(Voor een paella met zeevruchten wordt de visbouillon afzonderlijk getrokken en pas dan toegevoegd aan de ingrediënten. Sommige ingrediënten, die een kortere kooktijd nodig hebben, worden tijdelijk uit de pan gehaald en pas op het einde weer toegevoegd.)

4. De rijst

Voeg nu de rijst toe. De juiste hoeveelheid bepaal je door een middenstrook van rijst te leggen van de ene naar de andere kant van de pan, waarbij de rijst boven het wateroppervlak ligt. Roer dan langzaam de rijst onder de bouillon met ingrediënten. Laat de rijst garen terwijl de bouillon volledig wordt opgeslorpt.

Paella moet met korte of middelkorte ronde rijst gemaakt worden, zeker niet met langkorrelige lijst. De rijst moet vocht en smaak kunnen absorberen en daarbij toch stevig blijven en niet aan elkaar kleven. Bomba is de beste maar ook duurste soort.

5. De socarrat

Als de rijst gaar is, mag de paella nog even op een hoog vuur doorbakken zodat er onderaan en tegen de zijkanten van de pan een kleverige, knapperige korst ontstaat: de ‘socarrat’. De paella is perfect als je de pan schuin kunt houden zonder dat de paella beweegt.

6. Aan tafel

Traditioneel wordt paella in het midden van de tafel gezet, waarna iedereen rechtstreeks uit de pan eet met een houten lepel.

