Puigdemont verliest strijd over immuniteit

Carles Puigdemonts protest tegen de opheffing van zijn immuniteit is verworpen. De voormalige Catalaanse regeringsleider levert geen sluitende argumenten om zijn immuniteit op te heffen, oordeelt het Gerecht van de EU, een onderdeel van het Hof van Justitie in Luxemburg.

Carles Puigdemont en twee van zijn voormalige ministers, Antoni Comin en Clara Ponsati, worden door het Spaanse gerecht vervolgd voor hun rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober 2017. Daarin werden Puigdemont en Comin beschuldigd van rebellie en misbruik van overheidsmiddelen. Ponsati werd alleen van rebellie beschuldigd. Na een hervorming van het strafrecht in Spanje liet het gerecht de grootste aanklacht ­– opruiing – vallen.

Op 9 maart 2021 werd de parlementaire onschendbaarheid van de drie Catalaanse Europarlementariërs opgeheven. Ze tekenden beroep aan, maar dat is nu door het Gerecht van tafel geveegd.

Nog voor de bekendmaking van de beslissing kondigden Puigdemont, Comin en Ponsati aan dat ze hoger beroep zullen aantekenen bij het eigenlijke Hof van Justitie en dat ze nieuwe beschermende maatregelen zullen aanvragen om hun immuniteit voorlopig te herstellen.

De drie verblijven intussen nog altijd in België. Het gerecht heeft nog geen definitieve uitspraken gedaan over de aanhoudingsbevelen die tegen hen uitgevaardigd zijn. De Catalanen zijn er daarom gerust in dat er van uitlevering geen sprake is zolang het Hof van Justitie geen definitief arrest klaar heeft.

Lees ook