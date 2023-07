Wat kook je tijdens een kampeertrip? ‘Het blijft wel een beetje MacGyver spelen’

Foodstyliste Els Sirejacob en fotograaf Bram Debaenst delen niet alleen een liefde voor verleidelijk eten, maar ook voor camperreizen. Met hun boek Camperfood geven ze ons een stevig zetje voor een culinair verantwoorde kampeerreis.

Als mensen camperreizen niet leuk vinden, waaraan ligt dat dan?

Els: ‘Je brengt samen veel tijd door op een kleine oppervlakte en je zit weleens op elkaars lip. Dat is iets waarin je wat kunt groeien.’

Bram: ‘Ik denk ook dat sommige mensen nu eenmaal meer comfort willen op vakantie. Een goed bed om in te slapen, bijvoorbeeld, of het idee dat alles voor ze geregeld is. Voor mij is het net een vorm van luxe als dat niet het geval is: vrijheid! Maar het blijft wel een beetje MacGyver spelen. Het is niet altijd het pinterestverhaal van het vintage hippiebusje dat bij ondergaande zon op een klif staat terwijl er een model met een surfplank over het strand loopt.’

Els: ‘Het is soms ook ’s nachts tijdens een storm in je blootje aan een luifel staan trekken, omdat die dreigt los te komen. En dan met z’n vieren in één klein bedje verder moeten slapen, omdat het andere bed is natgeregend. Maar achteraf zijn dat natuurlijk mooie herinneringen.’

Ontwikkel je ook in de keuken van een camper een MacGyver-mentaliteit? Is het koken zoals thuis, of veel meer behelpen?

Els: ‘Ik kan maar twee pannen tegelijk op ons vuurtje zetten, dat dwingt me alvast om creatief te zijn. Maar dan nog is er enorm veel mogelijk. Je kunt veel makkelijke dingen klaarmaken met lokale producten die je onderweg koopt. Dat is wat we willen tonen in het boek.’

Tussen de recepten door delen jullie ook jullie lievelingsplekjes in een reeks Europese landen. Hoeveel pijn deed het om die vrij te geven?

Els: ‘Mijn allerfavorietste lievelingsplek heb ik er niet in gezet!’ (lacht)

Bram: ‘Als je gaat kamperen, ontstaat er ook vaak een persoonlijke band met een plek. Iedereen heeft toch weer ergens anders een lievelingsplek, die hij koestert om de herinneringen. Mijn favoriete camping in Wissant is bijvoorbeeld geen goede tip om in zo’n boek te zetten: alleen al om het gruwelijke sanitair zouden veel mensen hem mijden. Maar hij was voor mijn vriendin en mij het toevluchtsoord dat we nodig hadden toen we hem vonden. Daarom ga ik er altijd weer graag naartoe.’

Hebben jullie tips voor mensen die hun eerste camperreis maken?

Els: ‘Neem de dingen mee die jij graag bij je hebt, ook als die niet tot de essentiële kampeerbenodigdheden behoren. Ik vind bijvoorbeeld tafelkleden en buitenverlichting heel belangrijk, dus die gaan altijd mee.’

‘Camperfood & fijne plekken’ is te koop

in de boekhandel voor 25 euro.

RECEPT

Oesters op de barbecue

Ingrediënten

(voor 4 personen)

12 oesters

3 el rodewijnazijn

2 sjalotten

zeste van 1 limoen

peper

Bereiding

1. Steek de barbecue aan en open de oesters.

2. Maak ondertussen de vinaigrette. Pel de sjalotten en snijd ze fijn. Rasp de limoenschil heel fijn. Meng de limoenzeste en de sjalot onder de rodewijnazijn.

3. Leg de oesters op de grill van de barbecue. Na 5 minuten zijn ze half gegaard; haal ze nu van het vuur. Schep een halve koffielepel van de vinaigrette over elke oester en eet onmiddellijk, terwijl ze nog warm zijn.

recept uit Camperfood, uitg. Luster

RECEPT

Gepofte aardappel met gerookte forel en mierikswortel

Ingrediënten

(voor 4 personen)

4 grote aardappelen

3 el mierikswortel

3 el zure room (of vegan roomkaas)

Bosje peterselie

1 rode ui

1 komkommer

2 gerookte forellen (of 1 geroosterde paprika voor een plantaardige optie)

1 citroen

Snufje gerookt paprikapoeder

Peper en zout

Bereiding

1. Wikkel de aardappelen in aluminiumfolie en leg ze in het vuur van de barbecue. Laat ze een uurtje poffen.

2. Meng ondertussen de mierikswortel met de zure room (of vegan roomkaas) en kruid met peper en zout. Was en hak de peterselie fijn. Pel de rode ui en snijd in ringen. Was de komkommer en snijd in slierten. Trek de forellen (of de geroosterde paprika) in stukken.

3. Haal de aardappelen uit het vuur. Snijd middendoor, hark de aardappelen een beetje los met een vork. Schep een lepel mierikswortelsaus op de aardappel, voeg een paar slierten komkommer en een paar stukken forel of paprika toe, rasp er de schil van een halve citroen over, pers de halve citroen uit over de aardappel en werk af met rode ui, peterselie, paprikapoeder, peper en zout.

recept uit Camperfood, uitg. Luster

Dit artikel verscheen op 29 mei 2021.