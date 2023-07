Tien x alcoholvrij aperitieven

Het aanbod non-alcoholische dranken groeit snel, en dat is niet alleen goed nieuws voor wie geen alcohol drinkt. De aperitieven zijn nu zo lekker dat ze veel meer zijn dan zomaar een ‘troostprijs’ voor de niet-drinkers. Barbara Serulus testte er tien en geeft drie keer enthousiast de maximumscore.

Wakataya

Bôtan Destillery

*****

De Antwerpse non-alcoholische kruidendistilleerderij Bôtan brengt na zijn krachtige kruidenspirits nu ook botanische wijnen én cocktails op de markt. Wij proeven Wakataya, een cocktail geïnspireerd op een pisco sour. De basis is de spirit ‘citrus spice’, die wordt gemengd met destillaten van huacatay, een Peruviaanse muntsoort, ijzerkruid, zwarte peper en citroenmelisse. Dat levert een kruidig geurend glas op. Als je nipt, proef je eerst noten van dragon, munt en basilicum, daarna een zoete honingtoets die body geeft, en tot slot lekker frisse zuren die een sourcocktail zo onweerstaanbaar maken. Dit is een gelaagd drankje waarvan elke slok doet verlangen naar een volgende. Leuk detail: alle kruiden voor de drankjes van Bôtan worden in de rand van Antwerpen gekweekt door Wim Maes, die bijzondere kruiden teelt voor menig toprestaurant.

23,50€

Via botan-distillery.com

Blå

Copenhagen Sparkling Tea Company

****

Deze biologische sprankelende thee wordt in Denemarken gemaakt door sommelier Jacob Kocemba, die zijn strepen verdiende in Scandinavische sterrenrestaurants. De friszure, gefermenteerde geur bij het uitschenken maakt snel plaats voor florale aroma’s, die we herkennen van een kopje jasmijnthee. Je proeft een geraffineerde bubbel met fruitige, bloemige accenten, en tot slot de licht bittere tannines van thee, die het drankje een volwassen smaak geven.

Dit is een lekkere en elegante aperitiefdrank met voldoende complexiteit. Blå is wel vrij zoet, wat liefhebbers van ‘droge’ dranken mogelijk kan ergeren, maar ons stoorde het niet.

21,49€

nolow.be

Vilt

Vilt Fermentary

**

Vilt is een Belgisch gefermenteerd aperitiefdrankje. Geen simpele bereiding, maar een combinatie van kruiden- en groente-infusies, een waterkefircultuur en een kruidige shrub (een zogenaamde ‘drinkazijn’). Dat levert een complex glas op dat vooral plantaardige aroma’s prijsgeeft. De krachtige bubbels ontploffen in je mond en nadien proef je scherpe zuren en nog meer groene toetsen die aan paprika doen denken. Dat blijkt een goede gok, want puntpaprika is een van de verrassende ingrediënten van dit drankje. Mogelijk werkt dit experimentele aperitief als het goed wordt gecombineerd met een hapje, maar puur kan het ons niet bekoren.

16 €

brandstofshop.be

YAMILÉ

Muri

***

Deze non-alcoholische schuimwijn komt uit het hoge noorden. De lichtrode drank trakteert ons op fruitige aroma’s en een stevige vlaag rokerigheid. Die komt van gefermenteerde en gerookte rabarber, gecombineerd met frambozen- en kruisbessensap, op smaak gebracht met steranijs, roze peper en engelwortel. Dit is haast een vloeibare versie van een rood fruitsnoepje, maar zonder de zoete plakkerigheid. De nasmaak doet dan weer denken aan die van een lichte, fruitige rode wijn. Een allerminst alledaags drankje, het proberen waard!

23,99 €

nolow.be

Poire Pétillante

Jérome Forget

*****

Lang voor er sprake was van hippe non-alcoholische drankjes, was er al de kinderchampagne: een flesje sprankelend, mierzoet appelsap dat menig verjaardagsfeestje opfleurde. Dit is de volwassen versie, op basis van peren. Die komen uit de boomgaarden van Normandië, en zijn niet alleen zoet, maar ook zuur en bitter. Een mix van verschillende rassen levert een gebalanceerd sap dat matuur smaakt. Je ruikt de zoete aroma’s van rijpe peer, maar proeft een explosie van heerlijk frisse zuren en een mooi bittertje. Met zijn minuscule bubbeltje is dit een scherp geprijsde parel.

10 €

brandstofshop.be

L’Antidote

Domaine des Grottes

****

Het befaamde natuurwijndomein Des Grottes maakt behalve lichte en fruitige wijnen ook elk jaar een non-alcoholische cuvee. Daarvoor blenden ze sap van hun druiven met appelsap en destillaten van vijftien kruiden en specerijen, waaronder tijm, hop, gember en kaasjeskruid. Van L’Antidote kocht ik bij het begin van mijn zwangerschap drie volle dozen. Ik zeulde de flessen mee naar elk feest en kon er ook wijndrinkers mee enthousiasmeren. Het is toegankelijk door de zoete en fruitige smaak en blijft toch interessant door de laagjes kruiden en de elegante zuren. Een sympathieke allemansvriend.

19,95 €

brandstofshop.be

Nigredo

Opius

*****

Naar deze non-alcoholische spirit, die zichzelf een ‘spiced cane’ noemt, was ik erg benieuwd. Op de fles wordt geadviseerd om het aperitief te drinken met wat limoensap en een geut straf gemberbier om zo een non-alcoholische dark ’n stormy te mixen. Als we de stroperige, donkerbruine drank puur proeven, krijgen we een sterke gebrande karamelsmaak en een vleug koffie: de smaken dartelen enthousiast je mond rond. Een stevige lading tannines levert een verrassende diepgang die je zelden vindt bij non-alcoholische alternatieven voor sterke drank. We mengen het drankje zoals voorgeschreven en worden lichtjes euforisch: dit is een interessant smakende cocktail die alle knopjes induwt: lekker bitter, zoet, zuur en interessant rokerig. Zonder twijfel een blijver.

31,95€

opius.be

Spritz

Nona

***

Met deze spritz maakt het Belgische Nona na zijn gin nu ook een amaro, het Italiaanse woord voor bitter. Amaro’s zijn aromatische, kruidige, bitterzoete likeurtjes die traditioneel als digestief worden geserveerd. Maar een van de bekendste amaro’s is de laatste jaren uitgegroeid tot hip aperitiefdrankje. Het is dan ook naar dit type helrode likeur dat deze spritz verwijst. Puur proef je de lekkere bitters van gentiaanwortel en frisse bloedsinaasappel. De smaak is in hoge mate dezelfde als die van het alcoholische alternatief. De serveersuggestie op de fles is een combinatie met tonic, maar wij vinden dat de bitters van de tonic en de amaro te veel concurreren Wij verkiezen dan ook de skinny versie met wat sodawater en veel ijs. Een pretentieloos aperitief dat doet dromen van zonnige dagen.

29,90€

nonadrinks.com

Martini Vibrante

Martini

***

De eerste slok van deze non-alcoholische vermout katapulteert mij onmiddellijk terug naar mijn puberjaren, toen ik nog geen bier lustte, maar wel lustig van martini’s nipte op zonovergoten namiddagen op de Leuvense Oude Markt. Dat betekent dan ook dat deze non-alcoholische versie erg lijkt op zijn originele tegenhanger: licht bitter en uitgesproken fruitig, met lekkere citrustonen. Wij vinden het lekker on the rocks, maar ook met een scheut tonic is dit een fijn aperitief. Serveer het met een schijfje sinaasappel en waan je even op vakantie.

9,99€

Te koop in de meeste supermarkten

Crodino

Rosso

**

Deze non-alcoholische aperitiefjes gaan al eindeloos lang mee en zijn dan ook pure nostalgie. Bij het uitschenken zien we een fijne bubbel en een helderrode kleur. Bij de eerste slok denken we meteen aan een mierzoet, gesmolten waterijsje. Het drankje heeft lekker bittere toetsen, maar die kunnen niet op tegen het hoge suikergehalte. Nu er zoveel betere non-alcoholische amaro’s op de markt zijn, is het iconische flesje van zijn troon gestoten. Al blijft het alle concurrenten overtroeven met zijn zachte prijsje.

3,89€ voor 8 flesjes

Lees ook