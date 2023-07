Overvol programma door de regen: zes Belgen komen vandaag in actie op Wimbledon

Vandaag belooft een drukke dag te worden op Wimbledon. Door de regenval moet Ysaline Bonaventure haar wedstrijd een dag later verder spelen. Ook Kimmer Coppejans, Greet Minnen en Yanina Wickmayer spelen hun eerste wedstrijd. David Goffin en Elise Mertens komen al in actie in de tweede ronde, als de regen het toelaat.

De tweede dag op Wimbledon, dinsdag, mag snel vergeten worden. De wedstrijd van Ysaline Bonaventure (WTA 91) tegen Zhuoxuan Bai (WTA 191) lag meer dan vijf uur stil voor de organisatie in de vooravond besliste om ze te verplaatsen naar dag 3. Kimmer Coppejans (ATP 188), Greet Minnen (WTA 123) en Yanina Wickmayer (WTA 112) konden niet eens aan hun eerste wedstrijd beginnen. Ook de tweede ronde staat vandaag al op de planning, met onder andere David Goffin (ATP 123), Elise Mertens (WTA 28) en Novak Djokovic (ATP 2). Het schema is propvol, en het is weer aan het regenen.

Drukke dag

Wanneer de wedstrijden herbeginnen in Wimbledon, heeft Bonaventure een zware klus te klaren. Ze had de eerste set verloren in de tiebreak en stond in de tweede set al snel 0–4 achter toen de wedstrijd werd opgeschort door de regen.

De drie andere Belgen die gepland staan voor de eerste ronde zijn Coppejans, Minnen en Wickmayer. De 29-jarige Coppejans maakt vandaag zijn Wimbledondebuut tegen grasspecialist Alex de Minaur (ATP 17). Minnen krijgt een pittige tegenstander voorgeschoteld met de Letse Jelena Ostapenka (WTA 17), de winnares van Roland Garros in 2017. Wickmayer neemt het op tegen Anna Blinkova (WTA 40).

Meteen na de wedstrijd van Wickmayer staat de wedstrijd van David Goffin gepland. Hij speelt voor een plek in de derde ronde tegen Tomas Barrios Vera (ATP 133). Ook Elise Mertens komt normaal gezien een tweede keer in actie. Ze speelt tegen de Oekraïense Elina Svitolina (WTA 76), de voormalige nummer drie van de wereld. De twee speelden vijf keer tegen elkaar. De laatste keer dateert van 2021. Mertens kon toen winnen in drie sets (6-3, 5-7 en 10/6) na een supertiebreak.

Djokovic sluit vandaag Centre Court af in een partij tegen de Australiër Jordan Thompson (ATP 70). De twee hebben nog niet eerder gespeeld tegen elkaar.

